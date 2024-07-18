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Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremi konusunda uyardı: 'Avrupa yakasında zemin kötü'
Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremi konusunda uyardı: 'Avrupa yakasında zemin kötü'
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremi konusunda Avrupa ve Anadolu yakasının hangi alanlarda yetersiz olduğunu anlattı ve özellikle Avrupa yakasında... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
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Prof. Dr. Naci Görür, Hürriyet'e konuştu ve yerel yönetimleri deprem konusunda alınması gereken önlemler konusunda eleştirdi.Görür, yerel seçimlerden önce sık sık görüştüğü belediye yetkililerine seslendi ve şunları söyledi:Olası İstanbul depremi ne zaman?
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naci görür deprem,istanbul fay hatları,naci görür deprem açıklama
naci görür deprem,istanbul fay hatları,naci görür deprem açıklama

Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremi konusunda uyardı: 'Avrupa yakasında zemin kötü'

09:29 18.07.2024
© AA / Zehra TekeciProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AA / Zehra Tekeci
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Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremi konusunda Avrupa ve Anadolu yakasının hangi alanlarda yetersiz olduğunu anlattı ve özellikle Avrupa yakasında zeminin kötü olduğunu söyledi. Görür belediye yetkililerini de eleştirdi ve "siyasetçilerin hepsi aynı" dedi.
Prof. Dr. Naci Görür, Hürriyet'e konuştu ve yerel yönetimleri deprem konusunda alınması gereken önlemler konusunda eleştirdi.
Görür, yerel seçimlerden önce sık sık görüştüğü belediye yetkililerine seslendi ve şunları söyledi:
"Çoğunda aynı laf: “Yapacağım ama para yok!” Ya olsun. Paramız olmasa bile bu bizim derdimiz olur. Derdimiz olursa devlet de bu işin peşine düşer. Son günlerde içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıları gidermek adına hem iktidar hem muhalefetin dilinde aynı söz var: ‘Tasarruf.’ Bu kapsamda bir kararname yayımlandı. Ancak depremle alakalı yapılması gereken birçok iş maalesef tasarrufa takılıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Diğer tüm konularda tutumlu olabilirsin ama depremden tasarruf olmaz! Yüzbinlerce insanı topun ağzına koyamazsın. Öteki türlüsü özür dilerim ama vitrine oynamak… Ha o partinin belediye başkanı ha bu partinin… Fark etmez! Demek, bu siyasetçilerin hepsi aynı…"

Olası İstanbul depremi ne zaman?

Türkiye, aktif faylarla örülü bir ülkedir. Ki Marmara Denizi altında da canlı fay var ve bu illa harekete geçecek. Buradaki mesele, deprem kaç büyüklüğünde olacak? 7 ve altında olursa nispeten daha az zarar olur. Ancak İstanbul- nüfusu 20 milyona dayanmış, gecekondu mantığı ile inşa edilmiş bu hali ile- 7 ve üzeri bir depreme yakalanırsa, kıyamet olur… Acılarımız büyük olur. Nerede olacak? Adaların güneyindeki fay kırılırsa o zaman ağırlıklı olarak Anadolu, Kumburgaz fayı kırılırsa ağırlıklı olarak Avrupa Yakası etkilenir. Zemin nasıl? Hesaplama yaparken baktığımız bir önemli noktada zemindir. Avrupa yakasında zemin genellikle kötü, Anadolu yakasında ise göreceli iyidir. Depremin merkez üssü neresi? Marmara kıyısında, denize 10-15 km. yakın bir mesafedeysen kıyametin içindesin demektir. Ve en önemli nokta yapının durumu nedir? En kötü noktada otursan bile eğer yönetmeliğe uygun, kaçağı olmayan, iyi bir mühendislik hizmeti alınarak yani demiri, betonu açısından kaliteden taviz verilmeden yapılmış bir binada yaşıyorsan o evden sağ çıkma olasılığın çok yüksek. Bunda anlamayacak bir şey yok değil mi? Bence yok ama anlamak istemeyen çok! Her an her yerde olabilecek bir depremi az hasar ya da hasarsız atlatmak ancak dirençli yerleşimler kurulması ile mümkündür. Diyeceksin ki 'Ama komşular yanaşmıyor…' O zaman sesini çıkaracaksın, mahkemeye gideceksin, devletten, belediyelerden, yetkililerden hesap soracaksın. Yapmıyor mu? Oy vermeyeceksin… Ölmek istemiyorsan durum bu!
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
TÜRKİYE
AFAD duyurdu: Samsun'da deprem
16 Temmuz, 14:35
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