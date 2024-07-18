Orban: Gürcistan, yabancı ajan yasası ile egemenliğini korumaya çalışıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dijital bağımlılığın çocuklara verdiği zararlar
12:05
83 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
WhatsApp, Skype, YouTube ve Netflix’e karşı yerel şirketler neler yapabilir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
16:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
16:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
16:35
3 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
16:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
17:12
3 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
17:26
3 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
18:15
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
19:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler nelerdir
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Emekli zammı tartışmaları
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
16:09
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:08
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
18:12
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:09
18 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/orban-gurcistanin-yabanci-ajan-yasasi-ile-egemenligini-korumaya-calistigini-soyledi-1085983986.html
Orban: Gürcistan, yabancı ajan yasası ile egemenliğini korumaya çalışıyor
Orban: Gürcistan, yabancı ajan yasası ile egemenliğini korumaya çalışıyor
Sputnik Türkiye
İç politikasında Batı’dan bağımsızlık yolunda ilerleyen Gürcistan hükümeti, ‘yabancı ajan’ yasası olarak da bilinen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T17:43+0300
2024-07-18T17:47+0300
dünya
gürcistan
yabancı nüfuzun şeffaflığı
tiflis
avrupa birliği
macaristan
viktor orban
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085983697_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_4b88bc6b721873eef5ddfaae62eeefe3.jpg
Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) üyesi Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları ile NATO, Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerini bir araya getiren 4'üncü AST zirvesi öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Gürcistan hükümetinin yabancı ajanlarla ilgili yasayı kabul ederek zor koşullarda egemenliğini korumaya çalıştığını ancak AB'nin bunu anlamadığını söyledi.Tiflis hükümetinin 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını nasıl onayladığını takdir ettiğinin altını çizen Orban, “Gürcistan hükümeti çok zor koşullarda bağımsızlığını ve egemenliğini korumaya çalışıyor. Ne yazık ki Avrupa'da pek çok lider Gürcistan gibi bir ülkenin her yönden egemenliğini korumasının ne kadar zor olduğunun farkında değil. Ancak bunu nasıl yaptıklarını gerçekten takdir ediyorum” ifadelerini kullandı.Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası nedeniyle AB Dış İlişkiler Konseyi'nde saldırıya uğrayan Gürcistan'ı savunan tek ülkenin Macaristan olduğunu vurgulamış, Budapeşte'nin 1 Temmuz'da başlayan AB dönem başkanlığı sırasında Tiflis’in AB entegrasyonunu destekleyeceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/ab-gurcistandaki-stklari-fonlamaya-devam-ediyor-devlet-kurumlarindan-11-kat-daha-fazla-1085946943.html
gürcistan
tiflis
avrupa birliği
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085983697_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_fe6cf5acfcb7ead76c13ac42848d4723.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gürcistan, yabancı nüfuzun şeffaflığı, tiflis, avrupa birliği, macaristan, viktor orban
gürcistan, yabancı nüfuzun şeffaflığı, tiflis, avrupa birliği, macaristan, viktor orban

Orban: Gürcistan, yabancı ajan yasası ile egemenliğini korumaya çalışıyor

17:43 18.07.2024 (güncellendi: 17:47 18.07.2024)
© AP Photo / Jacob KingViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Jacob King
Abone ol
İç politikasında Batı’dan bağımsızlık yolunda ilerleyen Gürcistan hükümeti, ‘yabancı ajan’ yasası olarak da bilinen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını, Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin tüm tehdit ve uyarılarına rağmen geçirirken, Tiflis hükümetine destek Macaristan lideri Orban’dan geldi.
Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) üyesi Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları ile NATO, Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerini bir araya getiren 4'üncü AST zirvesi öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Gürcistan hükümetinin yabancı ajanlarla ilgili yasayı kabul ederek zor koşullarda egemenliğini korumaya çalıştığını ancak AB'nin bunu anlamadığını söyledi.
Tiflis hükümetinin 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını nasıl onayladığını takdir ettiğinin altını çizen Orban, “Gürcistan hükümeti çok zor koşullarda bağımsızlığını ve egemenliğini korumaya çalışıyor. Ne yazık ki Avrupa'da pek çok lider Gürcistan gibi bir ülkenin her yönden egemenliğini korumasının ne kadar zor olduğunun farkında değil. Ancak bunu nasıl yaptıklarını gerçekten takdir ediyorum” ifadelerini kullandı.
Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası nedeniyle AB Dış İlişkiler Konseyi'nde saldırıya uğrayan Gürcistan'ı savunan tek ülkenin Macaristan olduğunu vurgulamış, Budapeşte'nin 1 Temmuz'da başlayan AB dönem başkanlığı sırasında Tiflis’in AB entegrasyonunu destekleyeceğini söylemişti.
Gürcistan protesto gösterileri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
DÜNYA
AB Gürcistan'daki STK'ları fonlamaya devam ediyor: 'Devlet kurumlarından 11 kat daha fazla'
Dün, 17:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала