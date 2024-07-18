https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/orban-gurcistanin-yabanci-ajan-yasasi-ile-egemenligini-korumaya-calistigini-soyledi-1085983986.html
Orban: Gürcistan, yabancı ajan yasası ile egemenliğini korumaya çalışıyor
Orban: Gürcistan, yabancı ajan yasası ile egemenliğini korumaya çalışıyor
Sputnik Türkiye
İç politikasında Batı’dan bağımsızlık yolunda ilerleyen Gürcistan hükümeti, ‘yabancı ajan’ yasası olarak da bilinen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T17:43+0300
2024-07-18T17:43+0300
2024-07-18T17:47+0300
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Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) üyesi Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları ile NATO, Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerini bir araya getiren 4'üncü AST zirvesi öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Gürcistan hükümetinin yabancı ajanlarla ilgili yasayı kabul ederek zor koşullarda egemenliğini korumaya çalıştığını ancak AB'nin bunu anlamadığını söyledi.Tiflis hükümetinin 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını nasıl onayladığını takdir ettiğinin altını çizen Orban, “Gürcistan hükümeti çok zor koşullarda bağımsızlığını ve egemenliğini korumaya çalışıyor. Ne yazık ki Avrupa'da pek çok lider Gürcistan gibi bir ülkenin her yönden egemenliğini korumasının ne kadar zor olduğunun farkında değil. Ancak bunu nasıl yaptıklarını gerçekten takdir ediyorum” ifadelerini kullandı.Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası nedeniyle AB Dış İlişkiler Konseyi'nde saldırıya uğrayan Gürcistan'ı savunan tek ülkenin Macaristan olduğunu vurgulamış, Budapeşte'nin 1 Temmuz'da başlayan AB dönem başkanlığı sırasında Tiflis’in AB entegrasyonunu destekleyeceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/ab-gurcistandaki-stklari-fonlamaya-devam-ediyor-devlet-kurumlarindan-11-kat-daha-fazla-1085946943.html
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gürcistan, yabancı nüfuzun şeffaflığı, tiflis, avrupa birliği, macaristan, viktor orban
gürcistan, yabancı nüfuzun şeffaflığı, tiflis, avrupa birliği, macaristan, viktor orban
Orban: Gürcistan, yabancı ajan yasası ile egemenliğini korumaya çalışıyor
17:43 18.07.2024 (güncellendi: 17:47 18.07.2024)
İç politikasında Batı’dan bağımsızlık yolunda ilerleyen Gürcistan hükümeti, ‘yabancı ajan’ yasası olarak da bilinen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını, Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin tüm tehdit ve uyarılarına rağmen geçirirken, Tiflis hükümetine destek Macaristan lideri Orban’dan geldi.
Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) üyesi Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları ile NATO, Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerini bir araya getiren 4'üncü AST zirvesi öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Gürcistan hükümetinin yabancı ajanlarla ilgili yasayı kabul ederek zor koşullarda egemenliğini korumaya çalıştığını ancak AB'nin bunu anlamadığını söyledi.
Tiflis hükümetinin 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını nasıl onayladığını takdir ettiğinin altını çizen Orban, “Gürcistan hükümeti çok zor koşullarda bağımsızlığını ve egemenliğini korumaya çalışıyor. Ne yazık ki Avrupa'da pek çok lider Gürcistan gibi bir ülkenin her yönden egemenliğini korumasının ne kadar zor olduğunun farkında değil. Ancak bunu nasıl yaptıklarını gerçekten takdir ediyorum” ifadelerini kullandı.
Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası nedeniyle AB Dış İlişkiler Konseyi'nde saldırıya uğrayan Gürcistan'ı savunan tek ülkenin Macaristan olduğunu vurgulamış, Budapeşte'nin 1 Temmuz'da başlayan AB dönem başkanlığı sırasında Tiflis’in AB entegrasyonunu destekleyeceğini söylemişti.