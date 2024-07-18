MSB'den Suriye ile normalleşme açıklaması: Cumhurbaşkanımız diyalog için irade ortaya koydu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dijital bağımlılığın çocuklara verdiği zararlar
12:05
83 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
WhatsApp, Skype, YouTube ve Netflix’e karşı yerel şirketler neler yapabilir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
16:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
16:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
16:35
3 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
16:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
17:12
3 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
17:26
3 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
18:15
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
19:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/msbden-suriye-ile-normallesme-aciklamasi-cumhurbaskanimiz-diyalog-icin-irade-ortaya-koydu-1085971293.html
MSB'den Suriye ile normalleşme açıklaması: Cumhurbaşkanımız diyalog için irade ortaya koydu
MSB'den Suriye ile normalleşme açıklaması: Cumhurbaşkanımız diyalog için irade ortaya koydu
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecine ilişkin açıklama yaptı. “Cumhurbaşkanımız diyalog konusunda bir irade... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T12:19+0300
2024-07-18T12:33+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
son dakika
türkiye
recep tayyip erdoğan
suriye
esad
tsk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085287333_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_6a4c0b598f0bdf0daacd78655c5f2e15.jpg
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 72 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz sürdürdüğünü belirtti.Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 72'si son bir haftada olmak üzere, bu yılın başından itibaren 1427 teröristi etkisiz hale getirmiştir." dedi. Aktürk, 1427 teröristin 681'inin Irak'ın, 746'sının ise Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini ifade etti.Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lının Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu da aktaran Aktürk, şunları kaydetti:Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele konusunda komşu Irak ile işbirliği ve görüşmelere devam edildiğini belirterek, "Irak Merkezi Hükümeti ve Bölgesel Yönetim ile son dönemde atılan olumlu adımlardan memnuniyet duyuyor, terörle mücadelede ülkelerimiz arasındaki işbirliğini kalıcı hale getirmeyi arzuluyoruz. Terör örgütüne karşı sahadaki ortak mücadelemiz, örgütteki çözülmeyi hızlandırmış, kalıcı istikrar ve güvenlik için zemin hazırlamıştır." şeklinde konuştu.İşbirliği, tecrübe paylaşımı ve karşılıklı destekle kazanılan müşterek kabiliyetlerin, bölgenin teröristlerden arındırılması ve yerel unsurların terörle mücadele yeteneği kazanmasına katkı sağladığını işaret eden Aktürk, şunları kaydetti:65 bin 225 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendiTuğamiral Aktürk, hudutların, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunduğuna vurgu yaparak, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 340 şahıs yakalanmış, 863 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 707, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 65 bin 225 olmuştur." ifadesini kullandı.Suriye ile normalleşmeBakanlık kaynakları, Şam tarafından gelen son açıklamalar sonrası Suriye ile ilişkilerdeki son duruma yönelik sorular üzerine şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/esaddan-erdoganin-gorusme-cagrisina-yanit-1085878168.html
türkiye
suriye
esad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085287333_0:0:1422:1066_1920x0_80_0_0_bd53b885a18d82c86beca95cdc4823cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
milli savunma bakanlığı (msb), son dakika, türkiye, recep tayyip erdoğan, suriye, esad, tsk
milli savunma bakanlığı (msb), son dakika, türkiye, recep tayyip erdoğan, suriye, esad, tsk

MSB'den Suriye ile normalleşme açıklaması: Cumhurbaşkanımız diyalog için irade ortaya koydu

12:19 18.07.2024 (güncellendi: 12:33 18.07.2024)
© İHA / İHA-AW235047Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© İHA / İHA-AW235047
Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecine ilişkin açıklama yaptı. “Cumhurbaşkanımız diyalog konusunda bir irade ortaya koymuştur.” diyen bakanlık kaynakları, Türkiye’nin terörü bertaraf etmek için Suriye’de olduğunu belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 72 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz sürdürdüğünü belirtti.
Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 72'si son bir haftada olmak üzere, bu yılın başından itibaren 1427 teröristi etkisiz hale getirmiştir." dedi. Aktürk, 1427 teröristin 681'inin Irak'ın, 746'sının ise Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lının Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu da aktaran Aktürk, şunları kaydetti:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam etmektedir. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında, teröristlere ait depo, sığınak ve mağaralarda tonlarca patlayıcı madde ile çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bu vesileyle, 12 Temmuz'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu şehit olan kahraman silah arkadaşımız İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz."
Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele konusunda komşu Irak ile işbirliği ve görüşmelere devam edildiğini belirterek, "Irak Merkezi Hükümeti ve Bölgesel Yönetim ile son dönemde atılan olumlu adımlardan memnuniyet duyuyor, terörle mücadelede ülkelerimiz arasındaki işbirliğini kalıcı hale getirmeyi arzuluyoruz. Terör örgütüne karşı sahadaki ortak mücadelemiz, örgütteki çözülmeyi hızlandırmış, kalıcı istikrar ve güvenlik için zemin hazırlamıştır." şeklinde konuştu.
İşbirliği, tecrübe paylaşımı ve karşılıklı destekle kazanılan müşterek kabiliyetlerin, bölgenin teröristlerden arındırılması ve yerel unsurların terörle mücadele yeteneği kazanmasına katkı sağladığını işaret eden Aktürk, şunları kaydetti:
"Bölgede 800 köyü zorla boşaltan, köyleri ateşe veren, yerleşim yerlerini ve ibadethaneleri dahi el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan, sivil halkı canlı kalkan olarak kullanan ve ormanları yakan eli kanlı teröristlerin, bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmaya çalışması, halkı kışkırtma girişimleri, kara propagandaya başvurması ve bu yolla uluslararası kamuoyunu yanıltma gayretleri, içine düştüğü acziyetin ve başarılı operasyonlarla bitme noktasına geldiğinin açık bir göstergesidir."

65 bin 225 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi

Tuğamiral Aktürk, hudutların, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunduğuna vurgu yaparak, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 340 şahıs yakalanmış, 863 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 707, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 65 bin 225 olmuştur." ifadesini kullandı.

Suriye ile normalleşme

Bakanlık kaynakları, Şam tarafından gelen son açıklamalar sonrası Suriye ile ilişkilerdeki son duruma yönelik sorular üzerine şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız diyalog konusunda bir irade ortaya koymuştur. Türkiye, meşru müdafaa ilkesi kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'de bulunmaktadır. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkedir. Bizim yaptığımız harekatlar, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yapmıştır. Suriye'de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu ediyoruz."
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da bir toplantı sonrası kameralara poz verirken. (9 Mayıs 2010) - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
DÜNYA
Esad'dan Erdoğan'ın görüşme çağrısına yanıt
15 Temmuz, 17:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала