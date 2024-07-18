MSB'den Suriye ile normalleşme açıklaması: Cumhurbaşkanımız diyalog için irade ortaya koydu
12:19 18.07.2024 (güncellendi: 12:33 18.07.2024)
© İHA / İHA-AW235047Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
© İHA / İHA-AW235047
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecine ilişkin açıklama yaptı. “Cumhurbaşkanımız diyalog konusunda bir irade ortaya koymuştur.” diyen bakanlık kaynakları, Türkiye’nin terörü bertaraf etmek için Suriye’de olduğunu belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 72 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz sürdürdüğünü belirtti.
Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 72'si son bir haftada olmak üzere, bu yılın başından itibaren 1427 teröristi etkisiz hale getirmiştir." dedi. Aktürk, 1427 teröristin 681'inin Irak'ın, 746'sının ise Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lının Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu da aktaran Aktürk, şunları kaydetti:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam etmektedir. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında, teröristlere ait depo, sığınak ve mağaralarda tonlarca patlayıcı madde ile çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bu vesileyle, 12 Temmuz'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu şehit olan kahraman silah arkadaşımız İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz."
Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele konusunda komşu Irak ile işbirliği ve görüşmelere devam edildiğini belirterek, "Irak Merkezi Hükümeti ve Bölgesel Yönetim ile son dönemde atılan olumlu adımlardan memnuniyet duyuyor, terörle mücadelede ülkelerimiz arasındaki işbirliğini kalıcı hale getirmeyi arzuluyoruz. Terör örgütüne karşı sahadaki ortak mücadelemiz, örgütteki çözülmeyi hızlandırmış, kalıcı istikrar ve güvenlik için zemin hazırlamıştır." şeklinde konuştu.
İşbirliği, tecrübe paylaşımı ve karşılıklı destekle kazanılan müşterek kabiliyetlerin, bölgenin teröristlerden arındırılması ve yerel unsurların terörle mücadele yeteneği kazanmasına katkı sağladığını işaret eden Aktürk, şunları kaydetti:
"Bölgede 800 köyü zorla boşaltan, köyleri ateşe veren, yerleşim yerlerini ve ibadethaneleri dahi el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan, sivil halkı canlı kalkan olarak kullanan ve ormanları yakan eli kanlı teröristlerin, bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmaya çalışması, halkı kışkırtma girişimleri, kara propagandaya başvurması ve bu yolla uluslararası kamuoyunu yanıltma gayretleri, içine düştüğü acziyetin ve başarılı operasyonlarla bitme noktasına geldiğinin açık bir göstergesidir."
65 bin 225 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi
Tuğamiral Aktürk, hudutların, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunduğuna vurgu yaparak, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 340 şahıs yakalanmış, 863 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 707, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 65 bin 225 olmuştur." ifadesini kullandı.
Suriye ile normalleşme
Bakanlık kaynakları, Şam tarafından gelen son açıklamalar sonrası Suriye ile ilişkilerdeki son duruma yönelik sorular üzerine şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız diyalog konusunda bir irade ortaya koymuştur. Türkiye, meşru müdafaa ilkesi kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'de bulunmaktadır. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkedir. Bizim yaptığımız harekatlar, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yapmıştır. Suriye'de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu ediyoruz."
15 Temmuz, 17:19