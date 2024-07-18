https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/msbden-suriye-ile-normallesme-aciklamasi-cumhurbaskanimiz-diyalog-icin-irade-ortaya-koydu-1085971293.html

MSB'den Suriye ile normalleşme açıklaması: Cumhurbaşkanımız diyalog için irade ortaya koydu

MSB'den Suriye ile normalleşme açıklaması: Cumhurbaşkanımız diyalog için irade ortaya koydu

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecine ilişkin açıklama yaptı. “Cumhurbaşkanımız diyalog konusunda bir irade... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T12:19+0300

2024-07-18T12:19+0300

2024-07-18T12:33+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 72 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz sürdürdüğünü belirtti.Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 72'si son bir haftada olmak üzere, bu yılın başından itibaren 1427 teröristi etkisiz hale getirmiştir." dedi. Aktürk, 1427 teröristin 681'inin Irak'ın, 746'sının ise Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini ifade etti.Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lının Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu da aktaran Aktürk, şunları kaydetti:Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele konusunda komşu Irak ile işbirliği ve görüşmelere devam edildiğini belirterek, "Irak Merkezi Hükümeti ve Bölgesel Yönetim ile son dönemde atılan olumlu adımlardan memnuniyet duyuyor, terörle mücadelede ülkelerimiz arasındaki işbirliğini kalıcı hale getirmeyi arzuluyoruz. Terör örgütüne karşı sahadaki ortak mücadelemiz, örgütteki çözülmeyi hızlandırmış, kalıcı istikrar ve güvenlik için zemin hazırlamıştır." şeklinde konuştu.İşbirliği, tecrübe paylaşımı ve karşılıklı destekle kazanılan müşterek kabiliyetlerin, bölgenin teröristlerden arındırılması ve yerel unsurların terörle mücadele yeteneği kazanmasına katkı sağladığını işaret eden Aktürk, şunları kaydetti:65 bin 225 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendiTuğamiral Aktürk, hudutların, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunduğuna vurgu yaparak, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 340 şahıs yakalanmış, 863 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 707, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 65 bin 225 olmuştur." ifadesini kullandı.Suriye ile normalleşmeBakanlık kaynakları, Şam tarafından gelen son açıklamalar sonrası Suriye ile ilişkilerdeki son duruma yönelik sorular üzerine şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/esaddan-erdoganin-gorusme-cagrisina-yanit-1085878168.html

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milli savunma bakanlığı (msb), son dakika, türkiye, recep tayyip erdoğan, suriye, esad, tsk