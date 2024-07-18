https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/mitten-pkknin-istihbarat-yapilanmasini-cokertti-1085966417.html

MİT'ten büyük operasyon: PKK'nın 'istihbarat yapılanması' çökertildi

MİT'ten büyük operasyon: PKK'nın 'istihbarat yapılanması' çökertildi

Sputnik Türkiye

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla, PKK'nın istihbarat yapılanmasında görevli olan Halil kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T09:35+0300

2024-07-18T09:35+0300

2024-07-18T09:41+0300

mit

mit

pkk

savunma

terör

terör örgütü

istihbarat

operasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/11/1078546771_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_61f8bb9be5984704240a452e24197a8b.jpg

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı ortak operasyonu sonucunda, Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş yakalandı. MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği bu önemli operasyon, PKK'nın istihbarat yapılanmasına büyük bir darbe indirdi.MİT, Sadık Topaloğlu'nu tespit ettikten sonra detaylı bir takip başlattı. Topaloğlu'nun illegal yollarla Irak/Kandil'e geçerek burada istihbarat eğitimi aldığı belirlendi. Eğitim sürecinde örgütün üst düzey sorumlularından Cuma kod adlı Cemil Bayık ile görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi. Türkiye'ye döndükten sonra gazetecilik kisvesiyle bilgi topladığı ortaya çıkarıldı.Operasyon kapsamında yakalanan bir diğer isim olan Mehmet Savaş'ın ise örgüt adına finans faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Savaş'ın, paravan şirketler aracılığıyla Suriye'deki örgüt mensuplarına malzeme tedarik ettiği belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/yunan-sarkici-turk-bayragi-ve-ataturk-posteri-var-diye-sahneye-cikmadi-seyirciler-izmir-marsi-okudu-1085961870.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mit, mit, pkk, terör, terör örgütü, istihbarat, operasyon