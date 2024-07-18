https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/mitten-pkknin-istihbarat-yapilanmasini-cokertti-1085966417.html
MİT'ten büyük operasyon: PKK'nın 'istihbarat yapılanması' çökertildi
MİT'ten büyük operasyon: PKK'nın 'istihbarat yapılanması' çökertildi
Sputnik Türkiye
MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla, PKK'nın istihbarat yapılanmasında görevli olan Halil kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T09:35+0300
2024-07-18T09:35+0300
2024-07-18T09:41+0300
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MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı ortak operasyonu sonucunda, Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş yakalandı. MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği bu önemli operasyon, PKK'nın istihbarat yapılanmasına büyük bir darbe indirdi.MİT, Sadık Topaloğlu'nu tespit ettikten sonra detaylı bir takip başlattı. Topaloğlu'nun illegal yollarla Irak/Kandil'e geçerek burada istihbarat eğitimi aldığı belirlendi. Eğitim sürecinde örgütün üst düzey sorumlularından Cuma kod adlı Cemil Bayık ile görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi. Türkiye'ye döndükten sonra gazetecilik kisvesiyle bilgi topladığı ortaya çıkarıldı.Operasyon kapsamında yakalanan bir diğer isim olan Mehmet Savaş'ın ise örgüt adına finans faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Savaş'ın, paravan şirketler aracılığıyla Suriye'deki örgüt mensuplarına malzeme tedarik ettiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/yunan-sarkici-turk-bayragi-ve-ataturk-posteri-var-diye-sahneye-cikmadi-seyirciler-izmir-marsi-okudu-1085961870.html
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mit, mit, pkk, terör, terör örgütü, istihbarat, operasyon
MİT'ten büyük operasyon: PKK'nın 'istihbarat yapılanması' çökertildi
09:35 18.07.2024 (güncellendi: 09:41 18.07.2024)
MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla, PKK'nın istihbarat yapılanmasında görevli olan Halil kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş İstanbul'da yakalandı.
MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı ortak operasyonu sonucunda, Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş yakalandı. MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği bu önemli operasyon, PKK'nın istihbarat yapılanmasına büyük bir darbe indirdi.
MİT, Sadık Topaloğlu'nu tespit ettikten sonra detaylı bir takip başlattı. Topaloğlu'nun illegal yollarla Irak/Kandil'e geçerek burada istihbarat eğitimi aldığı belirlendi. Eğitim sürecinde örgütün üst düzey sorumlularından Cuma kod adlı Cemil Bayık ile görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi. Türkiye'ye döndükten sonra gazetecilik kisvesiyle bilgi topladığı ortaya çıkarıldı.
Operasyon kapsamında yakalanan bir diğer isim olan Mehmet Savaş'ın ise örgüt adına finans faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Savaş'ın, paravan şirketler aracılığıyla Suriye'deki örgüt mensuplarına malzeme tedarik ettiği belirlendi.