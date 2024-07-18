https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/meksikanin-survivori-bartinda-cekiliyor-1085975691.html
Meksika'nın Survivor'ı Bartın'da çekiliyor
Meksika'nın Survivor'ı Bartın'da çekiliyor
Sputnik Türkiye
Meksika'nın Survivor'ı "La Isla"nın çekimleri Bartın'da gerçekleşti. Yunanistan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleşen çekimlerin çeşitli illerde de... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T14:17+0300
2024-07-18T14:17+0300
2024-07-18T14:17+0300
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meksika
bartın
survivor
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Meksika'nın Survivor'ı "La Isla"nın çekimleri Bartın'da gerçekleşti. Çekimlerin birkaç farklı ilde daha devam etmesi bekleniyor.Meksika'da Survivor formatı ile ekranlara gelen La Isla isimli yarışma programının çekimleri Türkiye'de devam ediyor. Yunanistan'da başlayan programın 6. ve 7. bölüm çekimleri Bartın ile Zonguldak'ta gerçekleştiriliyor. Çekimler daha sonra Çanakkale'de devam edecek.3 ay sürecek olan programın çekimleri Yunanistan'da başladı. Toplamda 13 bölümden oluşması planlanan yarışma programının 3 bölümü Yunanistan'da çekilirken 4 bölümü Türkiye'de çekildi. Şu ana kadar Bartın ve Zonguldak gibi bölgelerin yanı sıra çekimler İstanbul ve Bolu da yapıldı. Kalan bölümlerin Çanakkale, Bursa, İzmir, Antalya gibi illerde devam etmesi planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/survivor-yarismacilari-arasinda-sert-tartisma-mahkemede-gorusecegiz-igrenc-yaratik-1085067206.html
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survivor yarışması,survivor bartın,survivor türkiye
survivor yarışması,survivor bartın,survivor türkiye
Meksika'nın Survivor'ı Bartın'da çekiliyor
Meksika'nın Survivor'ı "La Isla"nın çekimleri Bartın'da gerçekleşti. Yunanistan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleşen çekimlerin çeşitli illerde de devam etmesi bekleniyor.
Meksika'nın Survivor'ı "La Isla"nın çekimleri Bartın'da gerçekleşti.
Çekimlerin birkaç farklı ilde daha devam etmesi bekleniyor.
Meksika'da Survivor formatı ile ekranlara gelen La Isla isimli yarışma programının çekimleri Türkiye'de devam ediyor. Yunanistan'da başlayan programın 6. ve 7. bölüm çekimleri Bartın ile Zonguldak'ta gerçekleştiriliyor. Çekimler daha sonra Çanakkale'de devam edecek.
3 ay sürecek olan programın çekimleri Yunanistan'da başladı. Toplamda 13 bölümden oluşması planlanan yarışma programının 3 bölümü Yunanistan'da çekilirken 4 bölümü Türkiye'de çekildi. Şu ana kadar Bartın ve Zonguldak gibi bölgelerin yanı sıra çekimler İstanbul ve Bolu da yapıldı. Kalan bölümlerin Çanakkale, Bursa, İzmir, Antalya gibi illerde devam etmesi planlanıyor.