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Survivor yarışmacıları arasında sert tartışma: 'Mahkemede görüşeceğiz iğrenç yaratık'
Survivor yarışmacıları arasında sert tartışma: 'Mahkemede görüşeceğiz iğrenç yaratık'
Sputnik Türkiye
Survivor All Star, geçtiğimiz hafta canlı yayında final yapmıştı. Ogeday Girişken'in şampiyonluk kupasını aldığı yarışmanın gözde iki ismi birbirine girdi... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T09:52+0300
2024-06-21T09:52+0300
yaşam
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yunus emre
nagehan karadere
kavga
tartışma
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Survivor All Star başladığından beri tartışmalarıyla ve aldığı cezalarla dikkatleri üzerine çeken Yunus Emre ile Nagihan Karadere, yarışma bitmesine rağmen tartışmalara son vermedi.Karadere, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından Özden'e dair ithamlarda bulunmuştu.Yunus Emre'nin elenmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Nagihan şu ifadeleri kullanmıştı:Nagihan Karadere devamında ise "Ayrıca darp olayı da var ona hiç girmiyorum bile elim bandajlı gezdiğim zamanlar ciddi bir olay yaşadık, krizlere girdi darp etti beni bol küfürler tabii bende altta kalmadım" demişti.Survivor'da yıldızı barışmayan Nagihan ve Yunus Emre bu sefer sosyal medyadan karşılıklı tartıştı. Özden, 'Git kestir söz döveceğim lan seni' dedi. Nagihan ise bu sözler karşısın da tehditler savurarak şu ifadeleri kullandı:Mahkemeye verdiSosyal medya hesabından paylaşım yapan Yunus Emre Özden, "Arkadaşlar şimdi bir konu hakkında açıklama yapmak istiyorum. Ben 6 ay boyunca Survivor gibi bir adada mücadele ettim. Ben Nagihan gibi bir insan değilim. Ne beni ailem reddetti ne de başka şeyler yaşandı. Geldiğim günden beri özlediğim insanlara sarılıyorum, özlediğim yemekleri yiyorum. Orada 29 ödül cezası alarak ırgat gibi her gün koştum. Çıktığım günden beri Nagihan sana sallıyor dediler, güldüm geçtim. En son eşime sallaya kadar ben bunlara sustum. Daha sonrasında da zaten gidip mahkemeye verdim kendisini." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/survivor-finaline-cakarli-aracla-giden-yarismacilar-tepki-cekmisti-bakan-yerlikayadan-aciklama-1084868872.html
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survivor, yunus emre, nagehan karadere, kavga, tartışma
survivor, yunus emre, nagehan karadere, kavga, tartışma

Survivor yarışmacıları arasında sert tartışma: 'Mahkemede görüşeceğiz iğrenç yaratık'

09:52 21.06.2024
© Fotoğraf : Sosyal medyaNagihan Karadere
Nagihan Karadere - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Survivor All Star, geçtiğimiz hafta canlı yayında final yapmıştı. Ogeday Girişken'in şampiyonluk kupasını aldığı yarışmanın gözde iki ismi birbirine girdi. Nagihan Karadere ve Yunus Emre Özden, sosyal medyadan karşılıklı ağır ithamlarda bulundu. Tartışmaya Özden'in eşi de katılmıştı. Yunus Emre, Nagihan'ı mahkemeye verdiğini söyledi.
Survivor All Star başladığından beri tartışmalarıyla ve aldığı cezalarla dikkatleri üzerine çeken Yunus Emre ile Nagihan Karadere, yarışma bitmesine rağmen tartışmalara son vermedi.
Karadere, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından Özden'e dair ithamlarda bulunmuştu.
Yunus Emre'nin elenmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Nagihan şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ben Jet Ski kazasında canımdan oluyordum. Kaza bilinçsiz bir şekilde ya da hatayla yapılır. Benim yaşadığım hatayla ya da bilinçsiz bir şekilde olan normal bir kaza değildi. Ben saliseler farkıyla ölümden döndüğüm halde herkes işin dalgasında. Verilmiş sadakam varmış ki Allah yüzüme baktı. Beni evladıma bağışladı. Şu anda ikinci hayatımı yaşıyorum. Ruh sağlığı yerinde olmayan biriyle bir sezon bitirdim ki çok şükür sağ salim evime, aileme ve sevdiklerime dönebildim. Uzaktan davulun sesi kulağa hoş gelirmiş. Normalleştirmeyin şunu. Yok kalbi temiz melek vs. Kalın bakalım aynı ortamda can güvenliğim yok diye ortalığı ayaklandırıverirsiniz."
Nagihan Karadere devamında ise "Ayrıca darp olayı da var ona hiç girmiyorum bile elim bandajlı gezdiğim zamanlar ciddi bir olay yaşadık, krizlere girdi darp etti beni bol küfürler tabii bende altta kalmadım" demişti.
Survivor'da yıldızı barışmayan Nagihan ve Yunus Emre bu sefer sosyal medyadan karşılıklı tartıştı. Özden, 'Git kestir söz döveceğim lan seni' dedi. Nagihan ise bu sözler karşısın da tehditler savurarak şu ifadeleri kullandı:
Eceli gelen müptezel köpek cami duvarına işermiş! Senin adada yaptığın her pisliğini A'dan Z'ye çarşaf çarşaf anlatmazsam insan değilim pis hırsız! Yaptıkların yanına kâr mı kalacak sanıyorsun.

Mahkemeye verdi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yunus Emre Özden, "Arkadaşlar şimdi bir konu hakkında açıklama yapmak istiyorum. Ben 6 ay boyunca Survivor gibi bir adada mücadele ettim. Ben Nagihan gibi bir insan değilim. Ne beni ailem reddetti ne de başka şeyler yaşandı. Geldiğim günden beri özlediğim insanlara sarılıyorum, özlediğim yemekleri yiyorum. Orada 29 ödül cezası alarak ırgat gibi her gün koştum. Çıktığım günden beri Nagihan sana sallıyor dediler, güldüm geçtim. En son eşime sallaya kadar ben bunlara sustum. Daha sonrasında da zaten gidip mahkemeye verdim kendisini." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
Survivor finaline 'çakarlı araçla' giden yarışmacılar tepki çekmişti: Bakan Yerlikaya'dan açıklama
14 Haziran , 22:38
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