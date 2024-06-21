https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/survivor-yarismacilari-arasinda-sert-tartisma-mahkemede-gorusecegiz-igrenc-yaratik-1085067206.html

Survivor yarışmacıları arasında sert tartışma: 'Mahkemede görüşeceğiz iğrenç yaratık'

Survivor yarışmacıları arasında sert tartışma: 'Mahkemede görüşeceğiz iğrenç yaratık'

Sputnik Türkiye

Survivor All Star, geçtiğimiz hafta canlı yayında final yapmıştı. Ogeday Girişken'in şampiyonluk kupasını aldığı yarışmanın gözde iki ismi birbirine girdi... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T09:52+0300

2024-06-21T09:52+0300

2024-06-21T09:52+0300

yaşam

survivor

yunus emre

nagehan karadere

kavga

tartışma

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Survivor All Star başladığından beri tartışmalarıyla ve aldığı cezalarla dikkatleri üzerine çeken Yunus Emre ile Nagihan Karadere, yarışma bitmesine rağmen tartışmalara son vermedi.Karadere, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından Özden'e dair ithamlarda bulunmuştu.Yunus Emre'nin elenmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Nagihan şu ifadeleri kullanmıştı:Nagihan Karadere devamında ise "Ayrıca darp olayı da var ona hiç girmiyorum bile elim bandajlı gezdiğim zamanlar ciddi bir olay yaşadık, krizlere girdi darp etti beni bol küfürler tabii bende altta kalmadım" demişti.Survivor'da yıldızı barışmayan Nagihan ve Yunus Emre bu sefer sosyal medyadan karşılıklı tartıştı. Özden, 'Git kestir söz döveceğim lan seni' dedi. Nagihan ise bu sözler karşısın da tehditler savurarak şu ifadeleri kullandı:Mahkemeye verdiSosyal medya hesabından paylaşım yapan Yunus Emre Özden, "Arkadaşlar şimdi bir konu hakkında açıklama yapmak istiyorum. Ben 6 ay boyunca Survivor gibi bir adada mücadele ettim. Ben Nagihan gibi bir insan değilim. Ne beni ailem reddetti ne de başka şeyler yaşandı. Geldiğim günden beri özlediğim insanlara sarılıyorum, özlediğim yemekleri yiyorum. Orada 29 ödül cezası alarak ırgat gibi her gün koştum. Çıktığım günden beri Nagihan sana sallıyor dediler, güldüm geçtim. En son eşime sallaya kadar ben bunlara sustum. Daha sonrasında da zaten gidip mahkemeye verdim kendisini." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/survivor-finaline-cakarli-aracla-giden-yarismacilar-tepki-cekmisti-bakan-yerlikayadan-aciklama-1084868872.html

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survivor, yunus emre, nagehan karadere, kavga, tartışma