https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/marti-ceosu-oktem-duyurdu-paylasimli-yolculuk-yonetmeligi-ilk-kez-ibb-ukome-gundemine-girdi--1085927367.html
Martı CEO'su Öktem duyurdu: Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği ilk kez İBB UKOME gündemine girdi
Martı CEO'su Öktem duyurdu: Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği ilk kez İBB UKOME gündemine girdi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) yarın gerçekleştireceği toplantıda 'Paylaşımlı Yolculuk' (Uygulama Bazlı Ulaşım... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T10:19+0300
2024-07-17T10:19+0300
2024-07-17T10:19+0300
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martı
oğuz alper öktem
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Martı CEO'su ve kurucusu Oğuz Alper Öktem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'nin ilk kez İBB UKOME gündemine girdiğini belirtti. Öktem, yaşanan gelişmeyi kişisel hesabından şu paylaşımla duyurdu: ''Evet arkadaşlar size zafer müjdesiyle geldim. Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği UKOME gündemine alındı. Yarın sabah (18.07.2024) saat 9’da İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası’nın önünde buluşalım.''
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martı, oğuz alper öktem, ukome, ibb
martı, oğuz alper öktem, ukome, ibb
Martı CEO'su Öktem duyurdu: Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği ilk kez İBB UKOME gündemine girdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) yarın gerçekleştireceği toplantıda 'Paylaşımlı Yolculuk' (Uygulama Bazlı Ulaşım Sistemi) konusu görüşülecek.
Martı CEO'su ve kurucusu Oğuz Alper Öktem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'nin ilk kez İBB UKOME gündemine girdiğini belirtti.
Öktem, yaşanan gelişmeyi kişisel hesabından şu paylaşımla duyurdu:
''Evet arkadaşlar size zafer müjdesiyle geldim. Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği UKOME gündemine alındı. Yarın sabah (18.07.2024) saat 9’da İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası’nın önünde buluşalım.''