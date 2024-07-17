https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/marti-ceosu-oktem-duyurdu-paylasimli-yolculuk-yonetmeligi-ilk-kez-ibb-ukome-gundemine-girdi--1085927367.html

Martı CEO'su Öktem duyurdu: Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği ilk kez İBB UKOME gündemine girdi

Martı CEO'su Öktem duyurdu: Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği ilk kez İBB UKOME gündemine girdi

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) yarın gerçekleştireceği toplantıda 'Paylaşımlı Yolculuk' (Uygulama Bazlı Ulaşım... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T10:19+0300

2024-07-17T10:19+0300

2024-07-17T10:19+0300

türkiye

martı

oğuz alper öktem

ukome

ibb

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/18/1079995233_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_aa9a3172e922da4ab3b3fa84c5f91cca.jpg

Martı CEO'su ve kurucusu Oğuz Alper Öktem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'nin ilk kez İBB UKOME gündemine girdiğini belirtti. Öktem, yaşanan gelişmeyi kişisel hesabından şu paylaşımla duyurdu: ''Evet arkadaşlar size zafer müjdesiyle geldim. Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği UKOME gündemine alındı. Yarın sabah (18.07.2024) saat 9’da İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası’nın önünde buluşalım.''

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/istanbulda-restorana-silahli-saldiri-1-olu-1085921575.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

martı, oğuz alper öktem, ukome, ibb