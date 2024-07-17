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Martı CEO'su Öktem duyurdu: Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği ilk kez İBB UKOME gündemine girdi
Martı CEO'su Öktem duyurdu: Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği ilk kez İBB UKOME gündemine girdi
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) yarın gerçekleştireceği toplantıda 'Paylaşımlı Yolculuk' (Uygulama Bazlı Ulaşım... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
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Martı CEO'su ve kurucusu Oğuz Alper Öktem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'nin ilk kez İBB UKOME gündemine girdiğini belirtti. Öktem, yaşanan gelişmeyi kişisel hesabından şu paylaşımla duyurdu: ''Evet arkadaşlar size zafer müjdesiyle geldim. Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği UKOME gündemine alındı. Yarın sabah (18.07.2024) saat 9’da İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası’nın önünde buluşalım.''
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/istanbulda-restorana-silahli-saldiri-1-olu-1085921575.html
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martı, oğuz alper öktem, ukome, ibb
martı, oğuz alper öktem, ukome, ibb

Martı CEO'su Öktem duyurdu: Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği ilk kez İBB UKOME gündemine girdi

10:19 17.07.2024
© Sputnik / Kerimcan MalazOğuz Alper Öktem
Oğuz Alper Öktem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) yarın gerçekleştireceği toplantıda 'Paylaşımlı Yolculuk' (Uygulama Bazlı Ulaşım Sistemi) konusu görüşülecek.
Martı CEO'su ve kurucusu Oğuz Alper Öktem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'nin ilk kez İBB UKOME gündemine girdiğini belirtti.
Öktem, yaşanan gelişmeyi kişisel hesabından şu paylaşımla duyurdu:

''Evet arkadaşlar size zafer müjdesiyle geldim. Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği UKOME gündemine alındı. Yarın sabah (18.07.2024) saat 9’da İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası’nın önünde buluşalım.''
Esenyurt'ta motosikletli ve yüzleri maskeli şahıs ya da şahıslar tarafından bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Olayda restoranın önünden geçerken kurşun isabet eden bir kişi hayatını kaybederken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
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