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5 ayrı noktada orman yangını: Yangına müdahaleye giden ekipten 1 kişi hayatını kaybetti
5 ayrı noktada orman yangını: Yangına müdahaleye giden ekipten 1 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin batısındaki beş ayrı noktada orman yangını var. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken; Bergama’daki yangına müdahale için yola çıkan ekip... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T16:45+0300
2024-07-18T17:09+0300
türkiye
yangın
izmir
orman yangını
kütahya
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yangın söndürme
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İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya'da orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.İlk yangın haberi İzmir'in Bergama ilçesinden dün akşam saatlerinde geldi.Çobanlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ikinci gününde de sürdü. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 ayrı yer ekibi müdahale etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, alevlerin yangının ikinci gününde kontrol altına alındığını açıkladı.Yangına müdahaleye giderken kaza yaptılar: 1 ölüYangında alevlerle mücadele sırasında bir de kaza yaşandı.Orman İşletme Müdürlüğüne ait pikap, dün akşam saatlerinde çıkan yangına müdahalenin sürdüğü Çobanlar Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.Kazada ulaştırma personeli Özgür Dilsiz ile Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş yaralandı.Kazada yaralanan Dönertaş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.Gaziemir-Buca arası yangınİzmir’in Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.Zafer Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başlayan yangın üzerine bölgeye askeri ve sivil ekipler yönlendirildi.Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.İzmir'e uçuşlar aksıyorYangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşanıyor.Bazı seferler ertelenirken havalimanına inecek bazı uçakların çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.Bursa'da orman yangınıBursa’nın Orhaneli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.İlçenin kırsal Çivili Mahallesi’nde ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.Balıkesir'de de başladıBalıkesir'in Altıeylül ilçesinde, arazide başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.Kütahya'da orman yangınıKütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.Gümele ve Karaağaç köyleri arasındaki ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile Gediz Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu çamlık bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
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yangın, izmir, orman yangını, kütahya, uçak, balıkesir, yangın söndürme
yangın, izmir, orman yangını, kütahya, uçak, balıkesir, yangın söndürme

5 ayrı noktada orman yangını: Yangına müdahaleye giden ekipten 1 kişi hayatını kaybetti

16:45 18.07.2024 (güncellendi: 17:09 18.07.2024)
© AA / Lokman İlhan orman yangını
 orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AA / Lokman İlhan
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Türkiye’nin batısındaki beş ayrı noktada orman yangını var. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken; Bergama’daki yangına müdahale için yola çıkan ekip kaza yaptı. Kazada yaralanan 2 kişiden 1’i yaşamını yitirdi. Gaziemir’deki yangın Adnan Menderes Havalimanı’ndaki uçuş trafiğini olumsuz etkiliyor.
İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya'da orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlk yangın haberi İzmir'in Bergama ilçesinden dün akşam saatlerinde geldi.
Çobanlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ikinci gününde de sürdü. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 ayrı yer ekibi müdahale etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, alevlerin yangının ikinci gününde kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangına müdahaleye giderken kaza yaptılar: 1 ölü

Yangında alevlerle mücadele sırasında bir de kaza yaşandı.
Orman İşletme Müdürlüğüne ait pikap, dün akşam saatlerinde çıkan yangına müdahalenin sürdüğü Çobanlar Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada ulaştırma personeli Özgür Dilsiz ile Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş yaralandı.
Kazada yaralanan Dönertaş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Gaziemir-Buca arası yangın

İzmir’in Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Zafer Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başlayan yangın üzerine bölgeye askeri ve sivil ekipler yönlendirildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'e uçuşlar aksıyor

Yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşanıyor.
Bazı seferler ertelenirken havalimanına inecek bazı uçakların çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

Bursa'da orman yangını

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
İlçenin kırsal Çivili Mahallesi’nde ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Balıkesir'de de başladı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, arazide başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Gümele ve Karaağaç köyleri arasındaki ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile Gediz Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu çamlık bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
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