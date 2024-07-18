https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/emekliler-icin-ucretsiz-tatil-uygulamasi-basladi-konaklama-nasil-yapiliyor-1085975468.html

Emekliler için ücretsiz tatil uygulaması başladı: Konaklama nasıl yapılıyor?

Emekliler için ücretsiz tatil uygulaması başladı: Konaklama nasıl yapılıyor?

Sputnik Türkiye

Emekliler için özel olarak tanınan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yaz aylarında ücretsiz kalma uygulaması başladı. Emekliler, Antalya'da tatil yapma... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T14:21+0300

2024-07-18T14:21+0300

2024-07-18T14:25+0300

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan "Emeklilere Ücretsiz Tatil" projesi kapsamında, KYK yurtlarında konaklamaya hak kazanan emekliler Antalya'da tatilin tadını çıkarıyor.Antalya'da başlayan uygulamaya internet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Emekliler, 15 Temmuz - 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında bir hafta süreyle ücretsiz olarak misafir ediliyor. Emeklilerin 15 Temmuz- 15 Ağustos arası yurtlarda 7 gün konaklanması planlanırken, Türkiye'nin en gözde tatil kentleri Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla'daki KYK yurtlarını mercek altına alındı.Akdeniz Üniversitesi içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Elmalı Hamdi Yazır yurdunda kalan emekliler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu fırsattan herkesin faydalanmasını istediklerini ifade etti.'Müracaatın yüzde 25'i Antalya için yapıldı'SGK İl Müdürü Ali Duru, emeklilerle kahvaltıda bir araya gelerek, “Emeklilerimizin bir hafta da olsa mutlu ve huzurlu vakit geçirmeleri amacıyla ilk emekli grubumuzu ağırladık. Ülkemize hizmet etmiş emektarlarımıza teşekkür etme babında katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Türkiye genelinde müracaatın yüzde 25'i Antalya için yapılmış bulunmakta. Antalya'nın turizm kenti olması sebebiyle talep fazla. Gelenlerin Antalya ekonomisine de katkısı oluyor, burada sadece kalma işlemini gerçekleştirdikleri için yeme içme vb. ihtiyaçlarının tamamını dışarda karşılıyorlar" dedi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise, "Cumhurbaşkanımızın 2024 yılını Emekliler Yılı ilan etmesiyle birlikte bakanlıklarımız arası iş birliğiyle Türkiye'mizin emektarlarını şehrimizde ağırlıyoruz. Şehrimizin doğal ve tarihi özelliklerini görmek isteyen vatandaşlarımız, Antalya'yı tanıyor. Antalya'nın inanılmaz bir destinasyon içinde oluşu tabii ki talebi artırıyor” diye konuştu.Tatile çıkan emekliler memnunİstanbul'dan gelen Tülay Karyüz Çetinöz, “Projeyi güzel buldum, sabah çıktık akşama kadar gezdik. Lara'ya ve Konyaaltı bölgesine gittik. Daha önce Antalya merkeze gelmemiştim, bu fırsatla geldim. Herkese duyururuz. Benim hoşuma gitti" dedi.Ankara'dan torunlarıyla gelen Nazife - Mehmet Atik çifti, “Her şey çok güzel ve çok temiz. Yurdu çok beğendik. Ücretsiz tatil uygulaması emekliler için güzel bir fırsat. Antalya'da denize gidiyoruz, şelaleleri geziyoruz. Odalarda klima var. Antalya sıcak ama klima sayesinde serinliyoruz. Herkese tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

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