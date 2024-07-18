https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/israil-parlamentosu-filistin-devleti-kurulmasini-reddetti-1085967453.html

İsrail parlamentosu, Filistin devleti kurulmasını reddetti

İsrail parlamentosu, Filistin devleti kurulmasını reddetti

Sputnik Türkiye

İsrail parlamentosu Knesset, bağımsız Filistin devleti kurulmasına karşı çıkan karar tasarısını kabul etti. 7 Ekim olaylarıyla ilgili araştırma komisyonu... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T10:07+0300

2024-07-18T10:07+0300

2024-07-18T10:07+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil parlamentosu (knesset)

israil-filistin sorunu

filistin

filistin sorunu

benyamin netanyahu

benny gantz

yair lapid

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/01/1058179043_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_671c00536c1efa1c0d536613c8d00ef6.jpg

Times of Israel gazetesinin haberine göre 68 vekil Filistin devleti kurulmasına karşı çıkan tasarıya 'evet' derken, 10 vekil ise 'hayır' oyu verdi.Karar metninde, İsrail'le müzakereler yoluyla yürütülecek çözüm süreci kapsamında dahi bir Filistin devleti kurulması tümüyle reddediliyor.Metinde, "Knesset, Ürdün'ün batısında bir Filistin devleti kurulmasına şiddetle karşı çıkıyor. Filistin devletinin kurulması, İsrail Devleti ve vatandaşları için varoluşsal bir tehlike yaratacak, İsrail-Filistin çatışmasını kalıcı hale getirecek ve bölgeyi istikrarsızlaştıracaktır" ifadelerine yer verildi.7 Ekim olaylarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması reddedildiBu arada Knesset, 7 Ekim olaylarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması teklifini de yapılan oylamada reddetti.Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, komisyon kurulması teklifi 51 'evet' oyuna karşı 53 'hayır' oyuyla reddedildi.Teklifi sunan eski İsrail Bilim, Teknoloji ve Uzay Bakanı Orit Farkash-Hacohen, "Bunlar, sorumluluk almayı, hatalardan öğrenip ders almayı bilmiyorlar, dolayısıyla lider olmayı hak etmiyorlar" diyerek sonuca tepki gösterdi.Kamuoyu, askerler ve esirlerin ailelerinin bir cevap almayı hak ettiklerini söyleyen Hacohen, "Başarısızlıkları incelemek ve düşmanlarımızın devam eden zorluklarıyla yüzleşmeye hazırlıklı olmak için acil bir güvenlik ihtiyacı var" dedi.Netanyahu ile Gantz arasında tartışmaAraştırma komisyonu kurulması teklifinin reddedilmesinin ardından Başbakan Benyamin Netanyahu ile Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz, X sosyal medya platformu üzerinden tartıştı.Gantz, yaptığı paylaşımda "Kara savaşına girmekten korkuyordun, Han Yunus'a girmekte geciktin ve Refah kentine girmek konusunda da tereddüt ettin. Resmi Araştırma Komisyonu önünde tanıklıklar ve protokoller dinlendiğinde her şey ortaya çıkacak. Komisyonda Refah ve Han Yunus'a girmekte neden geciktin? Neden korktun, geciktin ve tereddüt yaşadın? Ödediğimiz ve hala ödemeyi sürdürdüğümüz bedeller nelerdir? şeklinde sorular sorulacak. Başbakan, tarihimizin en büyük felaketinden ders çıkarmak ve İsrail devleti için daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla resmi bir araştırma komisyonu kurulmasını ve protokollerin açıklanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.Netanyahu ise sosyal medya hesabından "Benny Gantz'dan tekrar yalan haberler" şeklinde cevap verdi.Muhalif lider Yair Lapid de teklifin reddedilmesine ilişkin yine sosyal medyada, "Onlar, araştırma komisyonu kurulmasından korkuyorlar. Çünkü, ülke tarihinin en kötü felaketine sebep olmalarından dolayı suçlular ve bunu biliyorlar" paylaşımında bulundu.Netanyahu, araştırma komisyonu kurulmasına savaş ve Hamas bitene kadar karşı olduğunu birçok kez söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/jd-vance-trumpin-zaferi-bazi-muttefiklerimiz-icin-belescilige-son-verecek-1085963071.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, israil parlamentosu (knesset), israil-filistin sorunu, filistin, filistin sorunu, benyamin netanyahu, benny gantz, yair lapid, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, orit farkash-hacohen, bağımsız filistin devleti, filistin devleti