https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/iran-israile-yonelik-saldirilar-gazze-operasyonunun-sonlandirilmasina-bagli-1085975043.html
İran: İsrail'e yönelik saldırılar, Gazze harekatının sona ermesine bağlı
İran: İsrail'e yönelik saldırılar, Gazze harekatının sona ermesine bağlı
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Kani, radikal Filistin hareketi Hamas'ın eylemlerini destekleyen diğer İslami direniş güçlerinin, Tel Aviv’in Gazze... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T13:33+0300
2024-07-18T13:33+0300
2024-07-18T13:34+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
iran
ali bakıri
hizbullah
lübnan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085974710_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e76d770cbf2f590493407a512c791a2f.jpg
ABD merkezli haber kanalı CNN’e konuşan Ali Bakıri, “Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki suçları durduğunda, bölgedeki İslami direniş güçlerinin harekete geçmeyeceği aşikardır. Ancak İsrail'in Gazze'de işlediği suçlar ve soykırım devam ettiği sürece, direnişin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme hakkı bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.Bakıri, İsrail ordusunun Filistin bölgesindeki askeri operasyonunun, bölgedeki durumu asla Yahudi devletinin ‘lehine’ çeviremeyeceğine vurgu yaparken, demecini şu şekilde sürdürdü:Ali Bakıri, İsrail'i Filistinbölgesindeki eylemlerine devam etmesi halinde “Yahudi devletine karşı bölgesel düzeyde başka yeni fırsatların da ele geçirileceği” konusunda uyarırken, İranlısiyasetçi, İsrail ordusunun güney Lübnan'a olası saldırısını ve Şii milis gücüHizbullah ile gerilimi tırmandırmasını, çatışmayı tüm Ortadoğu'ya yayabilecekve Yahudi devletini ciddi tehlikelere maruz bırakabilecek “stratejik bir hata” olarak nitelendirdi.Tahran'ın bölgedeki müttefikleri olarak gördüğü ve “Direniş Ekseni” olarak adlandırdığı İslami direniş güçleri, çoğunluğu Şii olan Müslüman paramiliter grupları içeriyor.Bunlar arasında Filistinli Hamas, Lübnanlı Hizbullah, Irak İslami Direnişi, Yemenli isyancı Husi hareketi Ansar Allah ve Suriye'deki terörist gruplara karşı savaşan Afgan ve Pakistanlı Şii birlikler yer alıyor.İsrail'in 286 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 848'e çıktıİsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 54 artarak 38 bin 848'e yükseldi.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 286 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 54 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 95 kişinin yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 848'e, yaralananların sayısının da 89 bin 459'a yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/hizbullah-masada-israil-ile-catismalari-durduracak-bir-anlasma-yok-1085941523.html
israil
gazze
gazze şeridi
iran
lübnan
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085974710_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4065448a55ba0f2151e7ab5b773bffa4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, iran, ali bakıri, hizbullah, lübnan, filistin, israil-filistin sorunu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, iran, ali bakıri, hizbullah, lübnan, filistin, israil-filistin sorunu
İran: İsrail'e yönelik saldırılar, Gazze harekatının sona ermesine bağlı
13:33 18.07.2024 (güncellendi: 13:34 18.07.2024)
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Kani, radikal Filistin hareketi Hamas'ın eylemlerini destekleyen diğer İslami direniş güçlerinin, Tel Aviv’in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonu durdurur durdurmaz İsrail'e saldırmayı bırakacağını söyledi.
ABD merkezli haber kanalı CNN’e konuşan Ali Bakıri, “Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki suçları durduğunda, bölgedeki İslami direniş güçlerinin harekete geçmeyeceği aşikardır. Ancak İsrail'in Gazze'de işlediği suçlar ve soykırım devam ettiği sürece, direnişin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme hakkı bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.
Bakıri, İsrail ordusunun Filistin bölgesindeki askeri operasyonunun, bölgedeki durumu asla Yahudi devletinin ‘lehine’ çeviremeyeceğine vurgu yaparken, demecini şu şekilde sürdürdü:
İsrail ordusunun Gazze operasyonunun başladığı 7 Ekim 2023'ten önce bölgedeki farklı İslami direniş güçleri arasında böyle bir uyum yoktu. Irak ve Yemen'den İsraillilere yönelik bir tehdit de yoktu. Ancak bu 7 Ekim'den sonra herşey değişti.
Ali Bakıri, İsrail'i Filistinbölgesindeki eylemlerine devam etmesi halinde “Yahudi devletine karşı bölgesel düzeyde başka yeni fırsatların da ele geçirileceği” konusunda uyarırken, İranlısiyasetçi, İsrail ordusunun güney Lübnan'a olası saldırısını ve Şii milis gücüHizbullah ile gerilimi tırmandırmasını, çatışmayı tüm Ortadoğu'ya yayabilecekve Yahudi devletini ciddi tehlikelere maruz bırakabilecek “stratejik bir hata” olarak nitelendirdi.
Tahran'ın bölgedeki müttefikleri olarak gördüğü ve “Direniş Ekseni” olarak adlandırdığı İslami direniş güçleri, çoğunluğu Şii olan Müslüman paramiliter grupları içeriyor.
Bunlar arasında Filistinli Hamas, Lübnanlı Hizbullah, Irak İslami Direnişi, Yemenli isyancı Husi hareketi Ansar Allah ve Suriye'deki terörist gruplara karşı savaşan Afgan ve Pakistanlı Şii birlikler yer alıyor.
İsrail'in 286 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 848'e çıktı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 54 artarak 38 bin 848'e yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 286 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 54 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 95 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 848'e, yaralananların sayısının da 89 bin 459'a yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.