https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/hizbullah-masada-israil-ile-catismalari-durduracak-bir-anlasma-yok-1085941523.html
Hizbullah: Masada İsrail ile çatışmaları durduracak bir anlaşma yok
Hizbullah: Masada İsrail ile çatışmaları durduracak bir anlaşma yok
Sputnik Türkiye
Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail ordusu ve Hizbullah arasındaki sınır çatışmaları durduracak 'hazır bir anlaşmanın' masada olmadığını... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T15:57+0300
2024-07-17T15:57+0300
2024-07-17T15:57+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
lübnan
hizbullah
hizbullah lideri hasan nasrallah
ortadoğu
ateşkes
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Nasrallah, Hizbullah'ın başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde Muharrem ayının 10. günü olan Aşure dolayısıyla düzenlenen törene video-konferans aracılığıyla katılıp bir konuşma yaptı.İsrail'in kendilerine yönelik ‘topyekûn savaş’ tehdidinden korkmadıklarını belirten Nasrallah, Israil ile Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmaların sonlandırılmasına ilişkin masada hazır bir anlaşmanın olduğuna yönelik çıkan iddiaları yalanladı.Nasrallah, Gazze savaşı devam ettiği sürece Lübnan'ın güneyinde de saldırılarına devam edeceklerini, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında sivilleri hedef almaya devam etmesi halinde Hizbullah'ın da daha önce vurulmayan İsrail yerleşim birimlerine saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu.Hizbullah lideri Nasrallah, Gazze'deki saldırıların durması halinde çatışmaların bu cephede durması için Lübnan adında müzakereler yapacak tarafın Lübnan devletinin kendisi olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/hizbullah-israilin-askeri-ussune-fuzelerle-saldiri-duzenledigini-duyurdu-1085871797.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, ortadoğu, ateşkes
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, ortadoğu, ateşkes
Hizbullah: Masada İsrail ile çatışmaları durduracak bir anlaşma yok
Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail ordusu ve Hizbullah arasındaki sınır çatışmaları durduracak 'hazır bir anlaşmanın' masada olmadığını belirtirken, Gazze'deki saldırılar devam ettiği sürece çatışmaların Lübnan'ın güneyinde de süreceğini söyledi.
Nasrallah, Hizbullah'ın başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde Muharrem ayının 10. günü olan Aşure dolayısıyla düzenlenen törene video-konferans aracılığıyla katılıp bir konuşma yaptı.
İsrail'in kendilerine yönelik ‘topyekûn savaş’ tehdidinden korkmadıklarını belirten Nasrallah, Israil ile Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmaların sonlandırılmasına ilişkin masada hazır bir anlaşmanın olduğuna yönelik çıkan iddiaları yalanladı.
Nasrallah, Gazze savaşı devam ettiği sürece Lübnan'ın güneyinde de saldırılarına devam edeceklerini, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında sivilleri hedef almaya devam etmesi halinde Hizbullah'ın da daha önce vurulmayan İsrail yerleşim birimlerine saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu.
Hizbullah lideri Nasrallah, Gazze'deki saldırıların durması halinde çatışmaların bu cephede durması için Lübnan adında müzakereler yapacak tarafın Lübnan devletinin kendisi olduğunu söyledi.