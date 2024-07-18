İki ilin sınırı değişti: 'Büyük bir keşif yaptık'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dijital bağımlılığın çocuklara verdiği zararlar
12:05
83 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
WhatsApp, Skype, YouTube ve Netflix’e karşı yerel şirketler neler yapabilir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
16:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
16:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
16:35
3 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
16:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
17:12
3 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
17:26
3 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
18:15
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
19:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/iki-ilin-siniri-degisti-buyuk-bir-kesif-yaptik-1085970797.html
İki ilin sınırı değişti: 'Büyük bir keşif yaptık'
İki ilin sınırı değişti: 'Büyük bir keşif yaptık'
Sputnik Türkiye
Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Alakır Köyü sakinleri sınırda uyuşmazlık olduğunu iddia ederek açtıkları davayı kazanarak, Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Arı... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T12:38+0300
2024-07-18T12:40+0300
türkiye
sınır
dava
il
şehir
şehir
muş
bitlis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1b/1067564075_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_eebe7a8b10405a1d85527a47781ab0c5.jpg
Tarım ve Hayvancılıkla geçimini sağlayan Alakır Köyü sakinleri, Muş’un Bulanık ilçesine bağlı ari köyü ile mera alanının sınırlandırılması noktasında yaşadığı sorunları mahkemeye taşıdı. Alakır köyü muhtarlığı tarafından, Ahlat asliye hukuk mahkemesinde açılan davada yerinde keşifler yapılarak tanıklar dinlendi.2 yıl süren dava sonuçlandıYaklaşık 2 yıl hukuk mücadelesini sürdüren köylüler, mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş kararla birlikte davayı kazandı. Bu kararla birlikte Alakır Köyü, Arı Köyü’nden yaklaşık bin 270 dönüm alanı bünyesine katarak hem kendi mera alanını genişletti hem de Ahlat ilçesinin sınırını bin 270 dönüm artırdı. Kararla birlikte Bitlis il sınırı değişerek toprak bütünlüğü artarken Muş'un toprak bütünlüğü azaldı.'Hem köy hem de i̇lçe sınırlarımızı genişletmiş olduk'Konuyla ilgili olarak gazetecilere açıklama yapan Alakır köyü muhtarı Derih Doğan, davayı kazandıkları ve mera alanlarının köylerine katmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Doğan, “Yaklaşık 2 yıl önce Bitlis ile Muş arasında bulunan sınır için anlaşmazlık yaşandı. Bu bölge için Ahlat Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtık. 2 yılı aşkın süren davayı kazandık. Bin 270 dönüm il sınırına katmış olduk. Aramızda tampon bölge olan bu alanı Ahlat sınırlarına kattık. Böylece hem köy hem de ilçe sınırımızı genişletmiş olduk. Bu davanın lehimize sonuçlanmasından dolayı oldukça mutluyuz” dedi.SSınırları bi̇n 270 dönüm büyüdüDavanın avukatı Muhammed Akif Koçak ise “Alakır köyü sakinlerinin karşı sınır köy olan Bulanık’a bağlı Arı Köyü ile sınır uyuşmazlığıyla ilgili hukuk büromuza başvuruda bulundular. Bizde köy sakinleriyle birlikte Ahlat’ta bir tapu sınırının, köyün sınırının değişimi için bir dava açtık. Bu dava yaklaşık 2 yıl sürdü. Mahkeme heyetiyle beraber gerek Alakır Köyü gerekse karşı davalı olan köy ve karşı köylerle beraber büyük bir keşif yaptık. Bu keşif neticesinde tanıklar dinlendi. Komşu köyler dinlendi. Yaklaşık 2 yılın sonunda mahkeme haklı olduğumuzu ilanına ekleyerek karar veri. Böylece mahkeme kararı kesinleşti. Netice itibariyle Ahlat sınırları bin 270 dönüm büyüdü. Bu sınırları Muş ilinden almış olduk. Güzel bir mahkeme süreci yaşadık. Gerek Alakır Köyü gerekse Arı köyü sakinleri tarafından hukuka ve hukukun üstünlüğüne güvenerek verilen karar saygı duyuldu. Bu karar neticesinde hem Ahlat ilçemizin hem Bitlis’in sınırları büyüyerek, özellikle mera alanında çiftçilere büyük bir katkı sağlayacak güzel bir netice almış olduk” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/e-devletten-erisilecek-elektronik-alkol-takip-sistemi-devreye-alindi-sisteme-uymayana-ceza-geliyor-1085968830.html
türkiye
muş
bitlis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1b/1067564075_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_932a679de81e71edf77ddab90a33da73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sınır, dava, il, şehir, şehir, muş, bitlis
sınır, dava, il, şehir, şehir, muş, bitlis

İki ilin sınırı değişti: 'Büyük bir keşif yaptık'

12:38 18.07.2024 (güncellendi: 12:40 18.07.2024)
© İHAEdirne
Edirne - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© İHA
Abone ol
Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Alakır Köyü sakinleri sınırda uyuşmazlık olduğunu iddia ederek açtıkları davayı kazanarak, Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Arı Köyü’nden yaklaşık bin 270 dönüm alanı köye katmış oldu. Köylülerin açtığı mera davasında sınırları değişen Bitlis’in toprak bütünlüğü artarken Muş’unki ise azaldı.
Tarım ve Hayvancılıkla geçimini sağlayan Alakır Köyü sakinleri, Muş’un Bulanık ilçesine bağlı ari köyü ile mera alanının sınırlandırılması noktasında yaşadığı sorunları mahkemeye taşıdı. Alakır köyü muhtarlığı tarafından, Ahlat asliye hukuk mahkemesinde açılan davada yerinde keşifler yapılarak tanıklar dinlendi.

2 yıl süren dava sonuçlandı

Yaklaşık 2 yıl hukuk mücadelesini sürdüren köylüler, mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş kararla birlikte davayı kazandı. Bu kararla birlikte Alakır Köyü, Arı Köyü’nden yaklaşık bin 270 dönüm alanı bünyesine katarak hem kendi mera alanını genişletti hem de Ahlat ilçesinin sınırını bin 270 dönüm artırdı. Kararla birlikte Bitlis il sınırı değişerek toprak bütünlüğü artarken Muş'un toprak bütünlüğü azaldı.

'Hem köy hem de i̇lçe sınırlarımızı genişletmiş olduk'

Konuyla ilgili olarak gazetecilere açıklama yapan Alakır köyü muhtarı Derih Doğan, davayı kazandıkları ve mera alanlarının köylerine katmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Doğan, “Yaklaşık 2 yıl önce Bitlis ile Muş arasında bulunan sınır için anlaşmazlık yaşandı. Bu bölge için Ahlat Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtık. 2 yılı aşkın süren davayı kazandık. Bin 270 dönüm il sınırına katmış olduk. Aramızda tampon bölge olan bu alanı Ahlat sınırlarına kattık. Böylece hem köy hem de ilçe sınırımızı genişletmiş olduk. Bu davanın lehimize sonuçlanmasından dolayı oldukça mutluyuz” dedi.

SSınırları bi̇n 270 dönüm büyüdü

Davanın avukatı Muhammed Akif Koçak ise “Alakır köyü sakinlerinin karşı sınır köy olan Bulanık’a bağlı Arı Köyü ile sınır uyuşmazlığıyla ilgili hukuk büromuza başvuruda bulundular. Bizde köy sakinleriyle birlikte Ahlat’ta bir tapu sınırının, köyün sınırının değişimi için bir dava açtık. Bu dava yaklaşık 2 yıl sürdü. Mahkeme heyetiyle beraber gerek Alakır Köyü gerekse karşı davalı olan köy ve karşı köylerle beraber büyük bir keşif yaptık. Bu keşif neticesinde tanıklar dinlendi. Komşu köyler dinlendi. Yaklaşık 2 yılın sonunda mahkeme haklı olduğumuzu ilanına ekleyerek karar veri. Böylece mahkeme kararı kesinleşti. Netice itibariyle Ahlat sınırları bin 270 dönüm büyüdü. Bu sınırları Muş ilinden almış olduk. Güzel bir mahkeme süreci yaşadık. Gerek Alakır Köyü gerekse Arı köyü sakinleri tarafından hukuka ve hukukun üstünlüğüne güvenerek verilen karar saygı duyuldu. Bu karar neticesinde hem Ahlat ilçemizin hem Bitlis’in sınırları büyüyerek, özellikle mera alanında çiftçilere büyük bir katkı sağlayacak güzel bir netice almış olduk” diye konuştu.
Alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
TÜRKİYE
E-Devlet'ten erişilecek Elektronik Alkol Takip Sistemi devreye alındı: Sisteme uymayana ceza geliyor
11:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала