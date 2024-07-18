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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/husiler-kasim-ayindan-bu-yana-170-israil-abd-ve-ingiltere-gemisini-hedef-aldik-1085986276.html
Husiler: Kasım ayından bu yana 170 İsrail, ABD ve İngiltere gemisini hedef aldık
Husiler: Kasım ayından bu yana 170 İsrail, ABD ve İngiltere gemisini hedef aldık
Sputnik Türkiye
Yemen’deki Husiler, kasım ayından bu yana Kızıldeniz ile Umman Denizi’nde İsrail, ABD ve İngiltere’ye ait 170 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu. 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T18:57+0300
2024-07-18T18:57+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
filistin
ortadoğu
husiler
kızıldeniz
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Husilere ait Al Masirah Televizyonu, Husi Hareketi’nin lideri Abdulmelik el-Husi’nin konuşmasını yayımlarken, Husi lider bu konuşmada, harekete bağlı Yemen Deniz Kuvvetlerinin, bu hafta 25 balistik füze ve botlarla söz konusu gemilere saldırı gerçekleştirdiklerini belirterek, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde kasım ayından bu yana hedef alınan İsrail, ABD ve İngiltere ile bağlantılı gemilerin toplam sayısının 170'e çıktığını söyledi.İsrail’in Kızıldeniz’deki seyrüseferinin ciddi derecede azaldığına dikkati çeken Husi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının durmaması halinde operasyonlarının süreceğini vurguladı.Kızıldeniz'deki durumYemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/moskovada-kritik-gorusme-putinin-ozel-temsilcisi-bogdanov-husi-heyetiyle-bir-araya-geldi-1085474779.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, filistin, ortadoğu, husiler, kızıldeniz

Husiler: Kasım ayından bu yana 170 İsrail, ABD ve İngiltere gemisini hedef aldık

18:57 18.07.2024
© AP Photo / U.S. military's Central Commandİngiliz gemisi Rubymar Kızıldeniz'de battı
İngiliz gemisi Rubymar Kızıldeniz'de battı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / U.S. military's Central Command
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Yemen’deki Husiler, kasım ayından bu yana Kızıldeniz ile Umman Denizi’nde İsrail, ABD ve İngiltere’ye ait 170 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.
Husilere ait Al Masirah Televizyonu, Husi Hareketi’nin lideri Abdulmelik el-Husi’nin konuşmasını yayımlarken, Husi lider bu konuşmada, harekete bağlı Yemen Deniz Kuvvetlerinin, bu hafta 25 balistik füze ve botlarla söz konusu gemilere saldırı gerçekleştirdiklerini belirterek, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde kasım ayından bu yana hedef alınan İsrail, ABD ve İngiltere ile bağlantılı gemilerin toplam sayısının 170'e çıktığını söyledi.
İsrail’in Kızıldeniz’deki seyrüseferinin ciddi derecede azaldığına dikkati çeken Husi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının durmaması halinde operasyonlarının süreceğini vurguladı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
Yemen bayrağı ile yürüyüşe katılan Husiler Hareketi destekçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
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