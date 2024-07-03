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Moskova'da kritik görüşme: Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov, Husi heyetiyle bir araya geldi
Moskova'da kritik görüşme: Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov, Husi heyetiyle bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Ortadoğu'daki çatışmaların sonlanması için temaslarını sürdüren Rus yetkililer, Moskova'da Husi heyetini kabul etti. 03.07.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam başkanlığındaki Ensarullah heyetini Moskova'da kabul ettiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre görüşmede, Yemen'de yaklaşık 9 yıldır devam eden askeri-siyasi krize kapsayıcı bir çözüm bulunmasıyla ilgili konular istişare edildi. Taraflar, Yemenliler arasında BM himayesinde tam teşekküllü ulusal diyaloğun başlatılması için gerekli koşulların hızlı bir şekilde oluşturulmasına yönelik uluslararası çabaların arttırılmasının önemini vurguladı.İsrail-Filistin çatışmasının sürdüğü bölgedeki durumu ve Kızıldeniz havzasındaki gerilimin tırmanmasını ele alan taraflar, ABD ve İngiltere'nin BM Şartı'nı hiçe sayarak Yemen'e düzenlediği saldırıları kararlı bir şekilde kınadı.'Saldırıların durması için gerekenleri ele aldık'Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam da, yaptığı yazılı açıklamada, Bogdanov'la İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze saldırılarının ve Yemen'e yönelik Amerikan-İngiliz saldırılarının durdurulması için yapılması gerekenleri ele aldıklarını belirtti.Abdusselam, Bogdanov’a Husilerin Kızıldeniz’deki operasyonları hakkında da bilgi verdiğini, bunun uluslararası seyrüsefere yönelik bir tehdit veya herhangi birinin hedef alınması anlamına gelmediğini, Filistin halkına destek sağlamak amacıyla ve Yemen'deki ABD ve İngiltere saldırılarına cevap olarak yapıldığını söylediğini aktardı.Kızıldeniz'deki durumYemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.
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rusya, yemen, yemen krizi, yemen savaşı, husiler, husiler hareketi, ensarullah, kızıldeniz, bogdanov, mihail bogdanov, vladimir putin, rusya dışişleri bakanlığı, abd, ingiltere, muhammed abdusselam
rusya, yemen, yemen krizi, yemen savaşı, husiler, husiler hareketi, ensarullah, kızıldeniz, bogdanov, mihail bogdanov, vladimir putin, rusya dışişleri bakanlığı, abd, ingiltere, muhammed abdusselam

Moskova'da kritik görüşme: Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov, Husi heyetiyle bir araya geldi

11:21 03.07.2024
© AA / Mohammed HamoudYemen bayrağı ile yürüyüşe katılan Husiler Hareketi destekçileri
Yemen bayrağı ile yürüyüşe katılan Husiler Hareketi destekçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© AA / Mohammed Hamoud
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Ortadoğu'daki çatışmaların sonlanması için temaslarını sürdüren Rus yetkililer, Moskova'da Husi heyetini kabul etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam başkanlığındaki Ensarullah heyetini Moskova'da kabul ettiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre görüşmede, Yemen'de yaklaşık 9 yıldır devam eden askeri-siyasi krize kapsayıcı bir çözüm bulunmasıyla ilgili konular istişare edildi.

Taraflar, Yemenliler arasında BM himayesinde tam teşekküllü ulusal diyaloğun başlatılması için gerekli koşulların hızlı bir şekilde oluşturulmasına yönelik uluslararası çabaların arttırılmasının önemini vurguladı.

İsrail-Filistin çatışmasının sürdüğü bölgedeki durumu ve Kızıldeniz havzasındaki gerilimin tırmanmasını ele alan taraflar, ABD ve İngiltere'nin BM Şartı'nı hiçe sayarak Yemen'e düzenlediği saldırıları kararlı bir şekilde kınadı.

'Saldırıların durması için gerekenleri ele aldık'

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam da, yaptığı yazılı açıklamada, Bogdanov'la İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze saldırılarının ve Yemen'e yönelik Amerikan-İngiliz saldırılarının durdurulması için yapılması gerekenleri ele aldıklarını belirtti.

Abdusselam, Bogdanov’a Husilerin Kızıldeniz’deki operasyonları hakkında da bilgi verdiğini, bunun uluslararası seyrüsefere yönelik bir tehdit veya herhangi birinin hedef alınması anlamına gelmediğini, Filistin halkına destek sağlamak amacıyla ve Yemen'deki ABD ve İngiltere saldırılarına cevap olarak yapıldığını söylediğini aktardı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.
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