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Herkesin milyoner olduğu o yerde Türkler de yaşıyor: 'Vergi alınmıyor, işsizlik nedir bilen yok'
Herkesin milyoner olduğu o yerde Türkler de yaşıyor: 'Vergi alınmıyor, işsizlik nedir bilen yok'
Sputnik Türkiye
Yaklaşık 160 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin birçok ilinden küçük olan Lihtenştayn, kişi başına düşen milli gelirin en yüksek olduğu ikinci ülke... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T09:16+0300
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Lihtenştayn, engebeli Alp eteklerinde yer alan şık ofis binaları, sanat galerileri ve gösterişli villalarla dolu. Kuyumcular, lüks mağazalar, bankalar ve vergi danışmanları, bu küçük prenslikte yer kapmak için yarışıyor. Nüfusu sadece 38 bin olan Lihtenştayn, kişi başına düşen yaklaşık 165 bin dolarlık milli geliriyle dikkat çekiyor. Ülkenin hükümdarı, gelir vergisini kaldırmayı bile planlıyor.İşsizlik oranı neredeyse sıfırLihtenştayn, Avrupa'nın en az ziyaret edilen ikinci ülkesi olmasına rağmen, işsizlik oranı neredeyse sıfır. 2016 yılında sadece 406 kişi işsizdi ve buna doğum izninde olanlar da dahildi. Ülkenin finansal hizmetler sektörü oldukça gelişmiş durumda. Ayrıca elektronik, metal imalatı, diş ürünleri, optik aletler ve ilaçlar gibi endüstriler de önemli rol oynuyor. Ülkenin tek milyarderi, milli gelirin yüzde 50'sine sahip ve servetini diş ürünleri satarak elde etmiş.Vergi cenneti ve ekonomik dönüşüm19. yüzyılın ortalarına kadar ekonomik olarak zayıf bir durumda olan Lihtenştayn, vergi düzenlemeleriyle büyük bir dönüşüm yaşadı. Vergilerin neredeyse yok denecek kadar az olması, yabancı yatırımcıların dikkatini çekti ve ülke, girişimler için cazip bir merkez haline geldi. Komşu İsviçre ile yakın müttefik olan Lihtenştayn, 2. Dünya Savaşı'nın dışında kalmayı başardı ve savaş sonrasında yenilikçi endüstriler ve vergi cenneti olarak ün kazandı.Modern yatırımlar ve zenginlikLihtenştayn, Avrupa serbest ticaret paktına üye olduktan sonra finansal hizmetler sektöründe büyük bir patlama yaşadı. 1999'da yaklaşık 16 milyon dolarlık bir bütçe fazlası verdi. Ülke, 75 yıllık bir gümrük birliğiyle İsviçre'ye bağlı olmasına rağmen, kendi ayakları üzerinde durmaya devam ediyor ve geçen yıl kendi ulusal telefon kodunu edindi.Kara para aklama i̇ddialarıAncak Lihtenştayn'ın bu hızlı yükselişi, kara para aklama iddialarını da beraberinde getirdi. Los Angeles Times'a göre, Lihtenştayn kara para aklama cenneti olarak tanımlanıyor. Ülke yetkilileri, karanlık mali işlemleri araştırmak üzere komşu Avusturya'dan özel bir soruşturmacı atadı. Milliyet'in haberine göre Başbakan Mario Frick, şüpheli kara para aklama konusunda 75 soruşturma yürüttüklerini, ancak somut kanıt bulunamaması ve istihbarat servisinin eksikliği nedeniyle hiçbir mahkumiyet kararı alınamadığını belirtti. Almanya'nın istihbarat teşkilatına göre, Güney Amerikalı uyuşturucu baronları ve İtalyan mafyası da bu işin içinde olabilir.Lihtenştayn'daki TürklerYaklaşık 40 bin nüfuslu ülkede 544 Türk yaşamaktadır. Yaklaşık yüzde 35'i yabancılardan oluşan bir nüfusa sahip Lihtenştayn'da Türk toplumu, en kalabalık yabancı toplum sıralamasında 7. sırada yer almakta olup, Türklerin yabancı nüfustaki oranı yaklaşık yüzde dörttür.Lihtenştayn'daki Türkler, kökleri Türkiye'ye, Kıbrıs'a veya geçmişte Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası olan devletlerdeki Türk azınlıklara dayanan kişilerdir.
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lihtenştayn plakası, lihtenştayn nerede, lihtenştayn nüfusu
lihtenştayn plakası, lihtenştayn nerede, lihtenştayn nüfusu

Herkesin milyoner olduğu o yerde Türkler de yaşıyor: 'Vergi alınmıyor, işsizlik nedir bilen yok'

09:16 18.07.2024 (güncellendi: 09:22 18.07.2024)
© FotoğrafGizemi çözülemiyor, paha biçilemiyor: 10 kayıp hazineden biri Türkiye'de olabilir
Gizemi çözülemiyor, paha biçilemiyor: 10 kayıp hazineden biri Türkiye'de olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
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Yaklaşık 160 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin birçok ilinden küçük olan Lihtenştayn, kişi başına düşen milli gelirin en yüksek olduğu ikinci ülke. Peki, Eski Roma'nın son kalıntılarından biri olan bu küçük ülke, nasıl dünyanın en zenginlerinden biri haline geldi?
Lihtenştayn, engebeli Alp eteklerinde yer alan şık ofis binaları, sanat galerileri ve gösterişli villalarla dolu. Kuyumcular, lüks mağazalar, bankalar ve vergi danışmanları, bu küçük prenslikte yer kapmak için yarışıyor. Nüfusu sadece 38 bin olan Lihtenştayn, kişi başına düşen yaklaşık 165 bin dolarlık milli geliriyle dikkat çekiyor. Ülkenin hükümdarı, gelir vergisini kaldırmayı bile planlıyor.

İşsizlik oranı neredeyse sıfır

Lihtenştayn, Avrupa'nın en az ziyaret edilen ikinci ülkesi olmasına rağmen, işsizlik oranı neredeyse sıfır. 2016 yılında sadece 406 kişi işsizdi ve buna doğum izninde olanlar da dahildi. Ülkenin finansal hizmetler sektörü oldukça gelişmiş durumda. Ayrıca elektronik, metal imalatı, diş ürünleri, optik aletler ve ilaçlar gibi endüstriler de önemli rol oynuyor. Ülkenin tek milyarderi, milli gelirin yüzde 50'sine sahip ve servetini diş ürünleri satarak elde etmiş.

Vergi cenneti ve ekonomik dönüşüm

19. yüzyılın ortalarına kadar ekonomik olarak zayıf bir durumda olan Lihtenştayn, vergi düzenlemeleriyle büyük bir dönüşüm yaşadı. Vergilerin neredeyse yok denecek kadar az olması, yabancı yatırımcıların dikkatini çekti ve ülke, girişimler için cazip bir merkez haline geldi. Komşu İsviçre ile yakın müttefik olan Lihtenştayn, 2. Dünya Savaşı'nın dışında kalmayı başardı ve savaş sonrasında yenilikçi endüstriler ve vergi cenneti olarak ün kazandı.

Modern yatırımlar ve zenginlik

Lihtenştayn, Avrupa serbest ticaret paktına üye olduktan sonra finansal hizmetler sektöründe büyük bir patlama yaşadı. 1999'da yaklaşık 16 milyon dolarlık bir bütçe fazlası verdi. Ülke, 75 yıllık bir gümrük birliğiyle İsviçre'ye bağlı olmasına rağmen, kendi ayakları üzerinde durmaya devam ediyor ve geçen yıl kendi ulusal telefon kodunu edindi.

Kara para aklama i̇ddiaları

Ancak Lihtenştayn'ın bu hızlı yükselişi, kara para aklama iddialarını da beraberinde getirdi. Los Angeles Times'a göre, Lihtenştayn kara para aklama cenneti olarak tanımlanıyor. Ülke yetkilileri, karanlık mali işlemleri araştırmak üzere komşu Avusturya'dan özel bir soruşturmacı atadı. Milliyet'in haberine göre Başbakan Mario Frick, şüpheli kara para aklama konusunda 75 soruşturma yürüttüklerini, ancak somut kanıt bulunamaması ve istihbarat servisinin eksikliği nedeniyle hiçbir mahkumiyet kararı alınamadığını belirtti. Almanya'nın istihbarat teşkilatına göre, Güney Amerikalı uyuşturucu baronları ve İtalyan mafyası da bu işin içinde olabilir.

Lihtenştayn'daki Türkler

Yaklaşık 40 bin nüfuslu ülkede 544 Türk yaşamaktadır. Yaklaşık yüzde 35'i yabancılardan oluşan bir nüfusa sahip Lihtenştayn'da Türk toplumu, en kalabalık yabancı toplum sıralamasında 7. sırada yer almakta olup, Türklerin yabancı nüfustaki oranı yaklaşık yüzde dörttür.
Lihtenştayn'daki Türkler, kökleri Türkiye'ye, Kıbrıs'a veya geçmişte Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası olan devletlerdeki Türk azınlıklara dayanan kişilerdir.
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