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Fenerbahçe-Hull City hazırlık maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Hull City hazırlık maçı ne zaman?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçı yapacak. 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T10:52+0300

2024-07-18T10:52+0300

2024-07-18T10:52+0300

spor

fenerbahçe

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hazırlık maçı

acun ılıcalı

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jose mourinho

futbol

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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da kamp ile başlayan Fenerbahçe, İstanbul’a döndü. Kampta 4 hazırlık mücadelesi oynayan Fenerbahçe, 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe hazırlık maçında Kadıköy’de taraftarı önüne çıkıyor. Fenerbahçe, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City’i mağlup ederek Lugano maçına moralli çıkmayı hedefliyor. Peki Fenerbahçe - Hull City maçı hangi kanalda, saat kaçta?Fenerbahçe-Hull City hazırlık maçı ne zaman?Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe sezonu erken açıyor. İlk resmi maçı öncesinde Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ile karşılaşacak Fenerbahçe’nin maç programı belli oldu.Fenerbahçe Ülker Stadı’nda oynanacak mücadele 18 Temmuz Perşembe günü saat 20.30’da başlayacak. Mücadele TV8,5 ve Exxen üzerinden ekranlara gelecek.Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da başlayan Fenerbahçe çalışmalarını tamamladı ve İstanbul’a döndü.Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano ile Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. İlk maçı 23 Temmuz’da deplasmanda oynayacak sarı-lacivertliler rövanş mücadelesini ise 30 Temmuz Salı günü Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda oynayacak.4 hazırlık maçı oynadıAvusturya kampında oyuncuların yükselen performansı teknik ekibin yüzünü güldürdü. 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk maçını Rumen ekibi Petrolul karşısında 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.Hajduk Split karşısında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, hazırlık maçlarında tek yenilgisini Hırvat ekibine karşı yaşadı.Son hazırlık maçında Fransız ekibi Strasbourg ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe mücadeleyi 4-0 kazanarak İstanbul’a döndü.Fenerbahçe maç programı nasıl?23 Temmuz Salı Lugano - Fenerbahçe30 Temmuz Salı Fenerbahçe - Lugano11 Ağustos Pazar Fenerbahçe - Adana Demirspor18 Ağustos Pazar Göztepe - Fenerbahçe

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