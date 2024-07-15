https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/mourinho-iki-futbolcunun-ustunu-cizdi-performanslarini-begenmedi-1085866356.html
Mourinho iki futbolcunun üstünü çizdi: Performanslarını beğenmedi
Mourinho iki futbolcunun üstünü çizdi: Performanslarını beğenmedi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Avusturya kampının ardından iki yabancı futbolcuyla yola devam etmeme kararı aldığı iddia edildi. 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T10:36+0300
2024-07-15T10:36+0300
2024-07-15T10:36+0300
spor
jose mourinho
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transfer
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2024-25 sezonu hazırlıklarının ikinci etabı olan Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönen Fenerbahçe'de, takımdan ayrılacak oyuncular da belli olmaya başladı.Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı lacivertlilerde bekleneni veremeyen Miguel Crespo ve Miha Zajc takımdan gönderilecek.Teknik direktör Jose Mourinho'nun, iki futbolcunun da performansını beğenmediği öğrenildi.30 yaşındaki Zajc ve 27 yaşındaki Crespo'nun satış listesine koyulduğu belirtilirken, herhangi bir teklif olmaması halinde sözleşme feshinin gündeme geleceği aktarıldı.Sarı-lacivertlilerin geçen sezon devre arasında Rayo Vallecano'ya kiraladığı Crespo, La Liga'da 15 maçın sadece 4'üne ilk 11'de başlarken, 531 dakika sahada kalmıştı.Mukavelesi 2026'da bitecek Zajc da geçen sezon 20 müsabakaya çıkarken 1087 dakika ter dökmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/mourinho-bizzat-gorustu-dunya-yildizi-arkadaslarina-veda-etti-fenerbahceyegeliyor-1085685633.html
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jose mourinho, fenerbahçe, transfer
jose mourinho, fenerbahçe, transfer
Mourinho iki futbolcunun üstünü çizdi: Performanslarını beğenmedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Avusturya kampının ardından iki yabancı futbolcuyla yola devam etmeme kararı aldığı iddia edildi.
2024-25 sezonu hazırlıklarının ikinci etabı olan Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönen Fenerbahçe'de, takımdan ayrılacak oyuncular da belli olmaya başladı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı lacivertlilerde bekleneni veremeyen Miguel Crespo ve Miha Zajc takımdan gönderilecek.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun, iki futbolcunun da performansını beğenmediği öğrenildi.
30 yaşındaki Zajc ve 27 yaşındaki Crespo'nun satış listesine koyulduğu belirtilirken, herhangi bir teklif olmaması halinde sözleşme feshinin gündeme geleceği aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin geçen sezon devre arasında Rayo Vallecano'ya kiraladığı Crespo, La Liga'da 15 maçın sadece 4'üne ilk 11'de başlarken, 531 dakika sahada kalmıştı.
Mukavelesi 2026'da bitecek Zajc da geçen sezon 20 müsabakaya çıkarken 1087 dakika ter dökmüştü.