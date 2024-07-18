https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/fed-bej-kitap-raporu-ekonomik-buyumenin-yavaslamasi-bekleniyor-1085960848.html
Fed Bej Kitap raporu: Ekonomik büyümenin yavaşlaması bekleniyor
Fed Bej Kitap raporu: Ekonomik büyümenin yavaşlaması bekleniyor
Sputnik Türkiye
ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunda, ekonomik aktivitenin "hafif ila ılımlı" hızda büyüdüğü belirtildi 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T02:06+0300
2024-07-18T02:06+0300
2024-07-18T02:06+0300
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abd merkez bankası (fed)
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ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede yaklaşan seçimler, iç politika, jeopolitik çatışmalar ve enflasyona ilişkin belirsizlik nedeniyle gelecek 6 ayda ekonominin daha yavaş büyümesinin beklendiğini bildirdi.Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun temmuz sayısını yayımladı.Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik aktivitenin bölgelerin çoğunda "hafif ila ılımlı" hızda büyümesini sürdürdüğü aktarıldı.Yedi bölgede ekonomik aktivitede bir miktar artışın bildirildiği belirtilen raporda, beş bölgede ise aktivitenin yatay seyrettiği veya düşüş görüldüğü kaydedildi.Raporda, "Ekonominin geleceğine ilişkin beklentiler, yaklaşan seçimler, iç politika, jeopolitik çatışmalar ve enflasyona ilişkin belirsizlik nedeniyle gelecek 6 ayda büyümenin daha yavaş olacağı yönündeydi" değerlendirmesi yer aldı.İstihdamın hafif artış gösterdiği, ücretlerin de çoğu bölgede "ılımlı ila orta" hızda artmaya devam ettiği belirtilen raporda, fiyatların ise genel olarak ılımlı hızda arttığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/fed-yetkilisi-wallerdan-faiz-indirimi-aciklamasi-1085956504.html
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abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), fed, fed, abd, abd, seçim, enflasyon, bej kitap
abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), fed, fed, abd, abd, seçim, enflasyon, bej kitap
Fed Bej Kitap raporu: Ekonomik büyümenin yavaşlaması bekleniyor
ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunda, ekonomik aktivitenin "hafif ila ılımlı" hızda büyüdüğü belirtildi
ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede yaklaşan seçimler, iç politika, jeopolitik çatışmalar ve enflasyona ilişkin belirsizlik nedeniyle gelecek 6 ayda ekonominin daha yavaş büyümesinin beklendiğini bildirdi.
Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun temmuz sayısını yayımladı.
Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik aktivitenin bölgelerin çoğunda "hafif ila ılımlı" hızda büyümesini sürdürdüğü aktarıldı.
Yedi bölgede ekonomik aktivitede bir miktar artışın bildirildiği belirtilen raporda, beş bölgede ise aktivitenin yatay seyrettiği veya düşüş görüldüğü kaydedildi.
Raporda, "Ekonominin geleceğine ilişkin beklentiler, yaklaşan seçimler, iç politika, jeopolitik çatışmalar ve enflasyona ilişkin belirsizlik nedeniyle gelecek 6 ayda büyümenin daha yavaş olacağı yönündeydi" değerlendirmesi yer aldı.
İstihdamın hafif artış gösterdiği, ücretlerin de çoğu bölgede "ılımlı ila orta" hızda artmaya devam ettiği belirtilen raporda, fiyatların ise genel olarak ılımlı hızda arttığı ifade edildi.