https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/fed-bej-kitap-raporu-ekonomik-buyumenin-yavaslamasi-bekleniyor-1085960848.html

Fed Bej Kitap raporu: Ekonomik büyümenin yavaşlaması bekleniyor

Fed Bej Kitap raporu: Ekonomik büyümenin yavaşlaması bekleniyor

Sputnik Türkiye

ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunda, ekonomik aktivitenin "hafif ila ılımlı" hızda büyüdüğü belirtildi 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T02:06+0300

2024-07-18T02:06+0300

2024-07-18T02:06+0300

dünya

abd merkez bankası (fed)

abd merkez bankası (fed)

fed

fed

abd

abd

seçim

enflasyon

bej kitap

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/19/1068735109_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_64bc7a7cffefd4aa69fcc65f39f56e0e.jpg

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede yaklaşan seçimler, iç politika, jeopolitik çatışmalar ve enflasyona ilişkin belirsizlik nedeniyle gelecek 6 ayda ekonominin daha yavaş büyümesinin beklendiğini bildirdi.Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun temmuz sayısını yayımladı.Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik aktivitenin bölgelerin çoğunda "hafif ila ılımlı" hızda büyümesini sürdürdüğü aktarıldı.Yedi bölgede ekonomik aktivitede bir miktar artışın bildirildiği belirtilen raporda, beş bölgede ise aktivitenin yatay seyrettiği veya düşüş görüldüğü kaydedildi.Raporda, "Ekonominin geleceğine ilişkin beklentiler, yaklaşan seçimler, iç politika, jeopolitik çatışmalar ve enflasyona ilişkin belirsizlik nedeniyle gelecek 6 ayda büyümenin daha yavaş olacağı yönündeydi" değerlendirmesi yer aldı.İstihdamın hafif artış gösterdiği, ücretlerin de çoğu bölgede "ılımlı ila orta" hızda artmaya devam ettiği belirtilen raporda, fiyatların ise genel olarak ılımlı hızda arttığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/fed-yetkilisi-wallerdan-faiz-indirimi-aciklamasi-1085956504.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), fed, fed, abd, abd, seçim, enflasyon, bej kitap