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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/fed-yetkilisi-wallerdan-faiz-indirimi-aciklamasi-1085956504.html
Fed yetkilisi Waller'dan 'Faiz indirimi' açıklaması
Fed yetkilisi Waller'dan 'Faiz indirimi' açıklaması
Sputnik Türkiye
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller, bankanın faiz indirimine gitme zamanının 'yaklaştığı'nı belirterek, "Nihai hedefimize ulaştığımıza inanmasam da politika... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T21:41+0300
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ekonomi
abd merkez bankası (fed)
abd merkez bankası (fed)
fed
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ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın faiz indirimine gitme zamanının "yaklaştığını" ifade etti.Waller, Kansas City Fed tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, geçen birkaç aydaki verilerin, ekonominin daha ılımlı bir hızda büyüdüğünü, iş gücü arzı ve talebinin dengelendiğini ve enflasyonun bu yılın başına kıyasla yavaşladığını gösterdiğini aktardı.Mevcut verilerin ekonomide "yumuşak inişin" sağlanmasıyla uyumlu olduğuna işaret eden Waller, gelecek birkaç ayda bu görüşü destekleyecek veriler bekleyeceğini belirtti.Waller, "Nihai hedefimize ulaştığımıza inanmasam da politika faizinde indirimin gerektiği zamana yaklaştığımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.Christopher Waller, enflasyonun sürdürülebilir şekilde düştüğüne dair "biraz daha fazla kanıt" görmek istediğini kaydetti.Öte yandan New York Fed Başkanı John Williams da The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, iş gücü piyasası koşullarının kademeli olarak soğuduğuna dair işaretlerle birlikte son üç aylık enflasyon verilerinin bankayı "aradığı dezenflasyonist trende yaklaştırdığını" belirtmişti.Williams, "Bunlar olumlu işaretler. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefimize doğru düştüğüne dair daha fazla güven kazanmak için daha fazla veri görmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230714/fed-yetkilisi-wallerdan-faiz-artirimi-aciklamasi-1073553187.html
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abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), fed, fed, fed faiz kararı, fed faiz artırdı mı, christopher waller
abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), fed, fed, fed faiz kararı, fed faiz artırdı mı, christopher waller

Fed yetkilisi Waller'dan 'Faiz indirimi' açıklaması

21:41 17.07.2024 (güncellendi: 21:42 17.07.2024)
© AFP 2023New York Fed
New York Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© AFP 2023
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Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller, bankanın faiz indirimine gitme zamanının 'yaklaştığı'nı belirterek, "Nihai hedefimize ulaştığımıza inanmasam da politika faizinde indirimin gerektiği zamana yaklaştığımıza inanıyorum" dedi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın faiz indirimine gitme zamanının "yaklaştığını" ifade etti.
Waller, Kansas City Fed tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, geçen birkaç aydaki verilerin, ekonominin daha ılımlı bir hızda büyüdüğünü, iş gücü arzı ve talebinin dengelendiğini ve enflasyonun bu yılın başına kıyasla yavaşladığını gösterdiğini aktardı.
Mevcut verilerin ekonomide "yumuşak inişin" sağlanmasıyla uyumlu olduğuna işaret eden Waller, gelecek birkaç ayda bu görüşü destekleyecek veriler bekleyeceğini belirtti.
Waller, "Nihai hedefimize ulaştığımıza inanmasam da politika faizinde indirimin gerektiği zamana yaklaştığımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Christopher Waller, enflasyonun sürdürülebilir şekilde düştüğüne dair "biraz daha fazla kanıt" görmek istediğini kaydetti.
Öte yandan New York Fed Başkanı John Williams da The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, iş gücü piyasası koşullarının kademeli olarak soğuduğuna dair işaretlerle birlikte son üç aylık enflasyon verilerinin bankayı "aradığı dezenflasyonist trende yaklaştırdığını" belirtmişti.
Williams, "Bunlar olumlu işaretler. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefimize doğru düştüğüne dair daha fazla güven kazanmak için daha fazla veri görmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
EKONOMİ
Fed yetkilisi Waller'dan 'faiz artırımı' açıklaması
14 Temmuz 2023, 20:16
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