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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat: Ortak konut kredisi dönemi başlıyor, başvuru şartları ne?
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat: Ortak konut kredisi dönemi başlıyor, başvuru şartları ne?
Sputnik Türkiye
Son dönemde kredi ile konut alımının zorlaşmasıyla birlikte, bir kamu bankası ortak konut kredisi kampanyası başlattı. Yüksek faiz oranları ve bankaların... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T08:03+0300
2024-07-18T08:03+0300
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Konut alımının zorlaştığı bu dönemde, kamu bankasının başlattığı ortak konut kredisi kampanyası, vatandaşlara yeni bir fırsat sunuyor. Aile bireyleri ve yakınların bir araya gelerek bu krediyi kullanması, konut sahibi olmayı kolaylaştırabilir. Kredi detayları ve ödeme koşullarını dikkatle değerlendirmek, finansal planlama açısından büyük önem taşıyor.Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e yaptığı açıklamada, son dönemde konuta erişimin zorlaştığını ve ipotekli satışlarda düşüş yaşandığını belirtti. TÜİK'in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, Haziran ayında ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49.4 azaldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8.6'ya geriledi.Ortak konut kredisi kampanyasının detaylarıOrtak konut kredisi modeli, en az iki, en fazla beş kişinin bir araya gelerek konut kredisi kullanmasını ve konutu hisseli olarak almasını sağlıyor. Bu modelde, her ortak kredi çekmek zorunda değil; bazıları nakit ödeme yapabilir. Önemli olan, herkesin finansal durumunun kredi tutarını ödeyebilecek seviyede olması ve taşınmazın değerinin SPK lisanslı firmalar tarafından doğrulanmasıdır.Faiz oranı ve ödeme koşullarıOrtak konut kredisi ile alınan konut hisseli tapu ile kaydediliyor. Kredi tutarı, SPK tarafından yetkilendirilmiş değerlendirme kuruluşları tarafından belirleniyor ve BDDK'nın kredi sınırları uygulanıyor. Örneğin, 2 milyon TL'lik bir konut kredisi aylık yüzde 3.49 faiz oranı ile 120 ay vadede aylık 70 bin 956 TL ödeme anlamına geliyor. Bu ödemeyi beş ortak bölüşürse, her biri 14 bin 191 TL taksit ödeyecek.Kimler ortak konut kredisi kullanabilir?Genellikle aile bireyleri birbirine destek olarak bu tür kredilere başvuruyor. Bu modelde, ebeveynler, kayınpederler ve kayınvalideler, çocuklarına veya konut sahibi olmayan kardeşlerine destek sağlayabilirler. Taraflardan biri ödemeyi yapamazsa, diğer ortaklar bakiyeyi kapatmak zorunda kalır ve kredi skorları olumsuz etkilenir.Konut fiyatlarında ve kiralarda durumMerkez Bankası'nın Mayıs ayı verilerine göre, konut fiyat endeksi reel olarak yüzde 14.9 azaldı, yani enflasyona göre konut fiyatlarının düşüşü sürüyor. Öte yandan, kira fiyatlarında önemli artışlar yaşanıyor. Gayrimenkul, kiraya verildiğinde 15 yılda kendini amorti eden bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.
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ortak konut kredisi nedir, ortak konut kredisi
ortak konut kredisi nedir, ortak konut kredisi

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat: Ortak konut kredisi dönemi başlıyor, başvuru şartları ne?

08:03 18.07.2024
© AAEv, bina, site, tokalaşma
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AA
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Son dönemde kredi ile konut alımının zorlaşmasıyla birlikte, bir kamu bankası ortak konut kredisi kampanyası başlattı. Yüksek faiz oranları ve bankaların sınırlı kredi kullandırması nedeniyle konut kredisi hacmi önemli ölçüde düştü. Peki, bu kampanya nasıl olacak? Aylık taksitler ne kadar? İşte detaylar.
Konut alımının zorlaştığı bu dönemde, kamu bankasının başlattığı ortak konut kredisi kampanyası, vatandaşlara yeni bir fırsat sunuyor. Aile bireyleri ve yakınların bir araya gelerek bu krediyi kullanması, konut sahibi olmayı kolaylaştırabilir. Kredi detayları ve ödeme koşullarını dikkatle değerlendirmek, finansal planlama açısından büyük önem taşıyor.
Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e yaptığı açıklamada, son dönemde konuta erişimin zorlaştığını ve ipotekli satışlarda düşüş yaşandığını belirtti. TÜİK'in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, Haziran ayında ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49.4 azaldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8.6'ya geriledi.

Ortak konut kredisi kampanyasının detayları

Ortak konut kredisi modeli, en az iki, en fazla beş kişinin bir araya gelerek konut kredisi kullanmasını ve konutu hisseli olarak almasını sağlıyor. Bu modelde, her ortak kredi çekmek zorunda değil; bazıları nakit ödeme yapabilir. Önemli olan, herkesin finansal durumunun kredi tutarını ödeyebilecek seviyede olması ve taşınmazın değerinin SPK lisanslı firmalar tarafından doğrulanmasıdır.

Faiz oranı ve ödeme koşulları

Ortak konut kredisi ile alınan konut hisseli tapu ile kaydediliyor. Kredi tutarı, SPK tarafından yetkilendirilmiş değerlendirme kuruluşları tarafından belirleniyor ve BDDK'nın kredi sınırları uygulanıyor. Örneğin, 2 milyon TL'lik bir konut kredisi aylık yüzde 3.49 faiz oranı ile 120 ay vadede aylık 70 bin 956 TL ödeme anlamına geliyor. Bu ödemeyi beş ortak bölüşürse, her biri 14 bin 191 TL taksit ödeyecek.

Kimler ortak konut kredisi kullanabilir?

Genellikle aile bireyleri birbirine destek olarak bu tür kredilere başvuruyor. Bu modelde, ebeveynler, kayınpederler ve kayınvalideler, çocuklarına veya konut sahibi olmayan kardeşlerine destek sağlayabilirler. Taraflardan biri ödemeyi yapamazsa, diğer ortaklar bakiyeyi kapatmak zorunda kalır ve kredi skorları olumsuz etkilenir.

Konut fiyatlarında ve kiralarda durum

Merkez Bankası'nın Mayıs ayı verilerine göre, konut fiyat endeksi reel olarak yüzde 14.9 azaldı, yani enflasyona göre konut fiyatlarının düşüşü sürüyor. Öte yandan, kira fiyatlarında önemli artışlar yaşanıyor. Gayrimenkul, kiraya verildiğinde 15 yılda kendini amorti eden bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.
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