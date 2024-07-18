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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/emekliler-zamlarini-ne-zaman-alacak-1085976437.html
Emekliler zamlarını ne zaman alacak?
Emekliler zamlarını ne zaman alacak?
Sputnik Türkiye
AK Parti’nin teklifi ile en düşük emekli aylığını 12 bin 500 TL olma önerisi bugün TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başladı. Düzenleme yasalaşırsa... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T14:30+0300
2024-07-18T14:30+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
zam
enflasyon
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En düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesini içeren kanun teklifi TBMM gündemine geldi. Düzenlemenin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri başladı. 53 maddelik kanun teklifi ile yaşlılık, malullük aylığı alan emeklilere 10 bin lira olan asgari ödeme tutarını 12 bin 500 liraya yükseltiliyor. Düzenleme ile yurt dışına çıkış harcını 500 lira olarak belirleniyor. Gelirleri ile ödedikleri vergiler arasında fark olanların da denetlenmesi de teklif ile düzenlenen maddeler arasında. Düzenleme ile 2024 Temmuz-Aralık döneminde etkilenecek emekli sayısı 3 milyon 707 bin kişi olarak açıklandı. Bu artışın bütçeye maliyeti de 33 milyar 200 milyon lira oldu. Vergi düzenlemesinin meclisteki görüşmelerin başlaması ile birlikte emeklilerin zamlı maaşları ne zaman alacağı da netleşti. Düzenleme yasalaşmadan önce Temmuz ayı maaşlarını alan emekliler, teklifin yasalaşması ile birlikte maaş farklarını alacak. Temmuz maaşlarını düzenlemenin yasalaşması sonrasında alacak olanlar ise zamlı olarak maaşlarını alacak. Düzenlemenin ay sonuna kadar meclis genel kurulunda kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/en-dusuk-emekli-maasi-aciklaniyor--1085897071.html
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emekli maaşı,zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak,temmuz emekli maaşı,ağustos emekli maaşı
emekli maaşı,zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak,temmuz emekli maaşı,ağustos emekli maaşı

Emekliler zamlarını ne zaman alacak?

14:30 18.07.2024
© AAEk zam emekli maaşı
Ek zam emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AA
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Osman Nuri Cerit
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AK Parti’nin teklifi ile en düşük emekli aylığını 12 bin 500 TL olma önerisi bugün TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başladı. Düzenleme yasalaşırsa emeklilerin zamları ne zaman alacağı da netleşti.
En düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesini içeren kanun teklifi TBMM gündemine geldi.
Düzenlemenin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri başladı.
53 maddelik kanun teklifi ile yaşlılık, malullük aylığı alan emeklilere 10 bin lira olan asgari ödeme tutarını 12 bin 500 liraya yükseltiliyor. Düzenleme ile yurt dışına çıkış harcını 500 lira olarak belirleniyor. Gelirleri ile ödedikleri vergiler arasında fark olanların da denetlenmesi de teklif ile düzenlenen maddeler arasında.
Düzenleme ile 2024 Temmuz-Aralık döneminde etkilenecek emekli sayısı 3 milyon 707 bin kişi olarak açıklandı. Bu artışın bütçeye maliyeti de 33 milyar 200 milyon lira oldu.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
EKONOMİ
En düşük emekli maaşı açıklandı
16 Temmuz, 12:06
Vergi düzenlemesinin meclisteki görüşmelerin başlaması ile birlikte emeklilerin zamlı maaşları ne zaman alacağı da netleşti. Düzenleme yasalaşmadan önce Temmuz ayı maaşlarını alan emekliler, teklifin yasalaşması ile birlikte maaş farklarını alacak.
Temmuz maaşlarını düzenlemenin yasalaşması sonrasında alacak olanlar ise zamlı olarak maaşlarını alacak.
Düzenlemenin ay sonuna kadar meclis genel kurulunda kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.
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