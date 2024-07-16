https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/en-dusuk-emekli-maasi-aciklaniyor--1085897071.html
En düşük emekli maaşı açıklandı
En düşük emekli maaşı açıklandı
Sputnik Türkiye
En düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilecek. Ek emekli zammına ilişkin madde, vergi düzenlemesiyle birlikte Meclis'e sunulacak. 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T12:06+0300
2024-07-16T12:06+0300
2024-07-16T13:07+0300
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10 bin liranın altında maaş alan emeklilere yapılacak zam netleşti.En düşük emekli aylığı ne kadar oldu?AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullan Güler, en düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltileceğini açıkladı.Ek emekli zammına ilişkin madde, vergi düzenlemesiyle birlikte Meclis'e sunuldu.Düzenleme ile 3 milyon 700 bin kişinin maaşı 12 bin 500 liraya tamamlanmış olacak.SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 17 temmuz'dan itibaren ödenmeye başlanacak temmuz ayı maaşlarını yüzde 24,73 oranında zam almıştı. Bu zam kök maaşlara yansıtılmıştı.Böylece kök maaşlardan ortaya çıkan fark Hazine desteğiyle tamamlanacak.Düzenleme bu aya yetişir mi?Bu ayki ilk maaş ödemesi 17 Temmuz'da. Düzenlemenin yetişmemesi halinde 2 bin lira fark ödemesi gelecek ay hesaplara yatırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/altin-rekor-tazeledi-islam-memis-yeni-zirve-icin-tarih--1085890197.html
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En düşük emekli maaşı açıklandı
12:06 16.07.2024 (güncellendi: 13:07 16.07.2024)
En düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilecek. Ek emekli zammına ilişkin madde, vergi düzenlemesiyle birlikte Meclis'e sunulacak.
10 bin liranın altında maaş alan emeklilere yapılacak zam netleşti.
En düşük emekli aylığı ne kadar oldu?
AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullan Güler, en düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltileceğini açıkladı.
Ek emekli zammına ilişkin madde, vergi düzenlemesiyle birlikte Meclis'e sunuldu.
Düzenleme ile 3 milyon 700 bin kişinin maaşı 12 bin 500 liraya tamamlanmış olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 17 temmuz'dan itibaren ödenmeye başlanacak temmuz ayı maaşlarını yüzde 24,73 oranında zam almıştı. Bu zam kök maaşlara yansıtılmıştı.
Böylece kök maaşlardan ortaya çıkan fark Hazine desteğiyle tamamlanacak.
Düzenleme bu aya yetişir mi?
Bu ayki ilk maaş ödemesi 17 Temmuz'da. Düzenlemenin yetişmemesi halinde 2 bin lira fark ödemesi gelecek ay hesaplara yatırılacak.