https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/dolar-borcu-olanlari-ilgilendiriyor-kur-hangi-donemden-hesaplanacak-1085967151.html

Dolar borcu olanları ilgilendiriyor: Kur hangi dönemden hesaplanacak?

Dolar borcu olanları ilgilendiriyor: Kur hangi dönemden hesaplanacak?

Sputnik Türkiye

Yargıtay emsal bir karar verdi. Döviz borçları için açılan davalarda icra takibi tarihindeki kur üzerinden hesaplama yapılacak, borç Türk lirasıyla ödenecek. 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T10:20+0300

2024-07-18T10:20+0300

2024-07-18T10:20+0300

türkiye

emsal karar

emsal karar

dolar

türkiye

mahkeme

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Yargıtay, yabancı para ile alacak verecek davalarına kamu düzeni vurgusu yaparak, Türk Lirası ayarı getirdi.Döviz borcu olan hangi kurdan ödeme yapacak?Yargıtay’a göre mahkemeler artık döviz borçları için açılan davalarda, icra takibi tarihindeki kur üzerinden hesaplama yapacak ve Türk lirası karşılığını belirleyecek.Türkiye gazetesinden Yeşim Eraslan'ın haberine göre, Yargıtay’ın gündemine yansıyan dava konusu olay İstanbul’da yaşandı. Kira anlaşmazlığı davasında dolar ile kiraya verdiği mülkün kirasını alamayan ev sahibi, icra takibi başlattı.Kiracı, takibe itiraz edince dosya mahkemenin gündemine geldi. Davayı kabul eden yerel mahkeme, kirasını ödemeyen kiracının tahliyesine karar vererek, ev sahibine asıl alacağın yüzde 20’si oranında icra inkâr tazminatı ödemesine hükmetti. Mahkeme, alacağın yapancı para ile ödenmesine karar verdi.Karara yapılan itiraz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesince reddedilince dosya Yargıtay’ın gündemine geldi. Kirasını ödemeyen borçlunun tazminatla sorumlu tutulmasını yerinde bulan Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, ödenmeyen borçların ve tazminatın yabancı para ile ödenmesine karar verilmesini isabetsiz buldu.Daire “Yabancı para alacağının takip tarihindeki Merkez Bankasının efektif satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk lirası karşılığı belirlenerek hükmedilmesi gerekirken yabancı para esas alınmak suretiyle karar verilmesi isabetsiz olmuştur” dedi.İlk derece mahkemesinin kararını düzelterek onayan Daire, kararının gerekçesinde kamusal düzen vurgusu yaptı. Kararda, bu konunun toplum düzenin korunması için gerekli olan kamu düzeni ile ilgili olduğu ve bu durumun resen gözetilmesi gerektiği belirtildi.

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