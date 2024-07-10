https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/milyonlarca-surucuyu-ilgilendiriyor-arac-muayenesinde-kredi-kartina-alinan-fark-icinemsalkarar-1085728615.html
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Araç muayenesinde kredi kartına alınan fark için emsal karar
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Araç muayenesinde kredi kartına alınan fark için emsal karar
Sputnik Türkiye
Konya'da Tüketici Hakem Heyeti, Hüseyin Özdemir’in araç muayene istasyonunda kredi kartıyla ödediği 128,18 TL farkın geri ödenmesine karar verdi. Heyet, kredi... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T12:47+0300
2024-07-10T12:47+0300
2024-07-10T12:47+0300
araç
otomobil
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Otomotiv yedek parçası satışı yapan Hüseyin Özdemir (34), 28 Aralık 2023'te otomobilini vize işlemleri için Seydişehir ilçesindeki araç muayene istasyonuna götürdü. Vize ücreti olan 1130,44 TL'yi kredi kartıyla ödediği için 128.18 TL ek ücret ödemek zorunda kalan Özdemir, avukatı Emre Akman ile durumu paylaştı. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğunu öğrenince, 7 Şubat'ta Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.Tüketici Hakem Heyeti kararıHeyet, kredi kartı komisyonunun iadesine karar verdi ve bu farkı 'ayıplı hizmet' olarak değerlendirdi. Özdemir, "Bu konunun farkındalık yaratması için şikayette bulundum. Amacım 128 TL'yi geri almak değil, insanların hakkını aramasını sağlamak" dedi.Emsal niteliğinde kararAvukat Emre Akman, "Müvekkilim, kredi kartı ile ödeme yapınca 128,18 TL ek ücret ödemek zorunda kaldı. Tüketici Hakem Heyeti, bu ücretin 'ayıplı hizmet' kapsamında iadesine karar verdi. Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapan binlerce insan bu farkı ödüyor. Bu karar, benzer durumlarda emsal niteliğinde olacak" dedi.Özdemir ve avukatı Akman, kamuoyunu bilgilendirerek, kredi kartıyla ödeme yapan vatandaşların bu kararı emsal göstererek haksız alınan komisyonları geri alabileceklerini vurguladı.
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araç, otomobil, emsal karar, emsal karar, muayene, araç muayene, muayenehane
araç, otomobil, emsal karar, emsal karar, muayene, araç muayene, muayenehane
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Araç muayenesinde kredi kartına alınan fark için emsal karar
Konya'da Tüketici Hakem Heyeti, Hüseyin Özdemir’in araç muayene istasyonunda kredi kartıyla ödediği 128,18 TL farkın geri ödenmesine karar verdi. Heyet, kredi kartı komisyonunu 'ayıplı hizmet' olarak nitelendirdi.
Otomotiv yedek parçası satışı yapan Hüseyin Özdemir (34), 28 Aralık 2023'te otomobilini vize işlemleri için Seydişehir ilçesindeki araç muayene istasyonuna götürdü. Vize ücreti olan 1130,44 TL'yi kredi kartıyla ödediği için 128.18 TL ek ücret ödemek zorunda kalan Özdemir, avukatı Emre Akman ile durumu paylaştı. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğunu öğrenince, 7 Şubat'ta Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.
Tüketici Hakem Heyeti kararı
Heyet, kredi kartı komisyonunun iadesine karar verdi ve bu farkı 'ayıplı hizmet' olarak değerlendirdi. Özdemir, "Bu konunun farkındalık yaratması için şikayette bulundum. Amacım 128 TL'yi geri almak değil, insanların hakkını aramasını sağlamak" dedi.
Avukat Emre Akman, "Müvekkilim, kredi kartı ile ödeme yapınca 128,18 TL ek ücret ödemek zorunda kaldı. Tüketici Hakem Heyeti, bu ücretin 'ayıplı hizmet' kapsamında iadesine karar verdi. Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapan binlerce insan bu farkı ödüyor. Bu karar, benzer durumlarda emsal niteliğinde olacak" dedi.
Özdemir ve avukatı Akman, kamuoyunu bilgilendirerek, kredi kartıyla ödeme yapan vatandaşların bu kararı emsal göstererek haksız alınan komisyonları geri alabileceklerini vurguladı.