https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/milyonlarca-surucuyu-ilgilendiriyor-arac-muayenesinde-kredi-kartina-alinan-fark-icinemsalkarar-1085728615.html

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Araç muayenesinde kredi kartına alınan fark için emsal karar

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Araç muayenesinde kredi kartına alınan fark için emsal karar

Sputnik Türkiye

Konya'da Tüketici Hakem Heyeti, Hüseyin Özdemir’in araç muayene istasyonunda kredi kartıyla ödediği 128,18 TL farkın geri ödenmesine karar verdi. Heyet, kredi... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T12:47+0300

2024-07-10T12:47+0300

2024-07-10T12:47+0300

araç

otomobil

ekonomi

emsal karar

emsal karar

muayene

araç muayene

muayenehane

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1e/1082222084_0:162:2472:1553_1920x0_80_0_0_9f108cf0df826d27683dc1c68128e3b7.jpg

Otomotiv yedek parçası satışı yapan Hüseyin Özdemir (34), 28 Aralık 2023'te otomobilini vize işlemleri için Seydişehir ilçesindeki araç muayene istasyonuna götürdü. Vize ücreti olan 1130,44 TL'yi kredi kartıyla ödediği için 128.18 TL ek ücret ödemek zorunda kalan Özdemir, avukatı Emre Akman ile durumu paylaştı. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğunu öğrenince, 7 Şubat'ta Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.Tüketici Hakem Heyeti kararıHeyet, kredi kartı komisyonunun iadesine karar verdi ve bu farkı 'ayıplı hizmet' olarak değerlendirdi. Özdemir, "Bu konunun farkındalık yaratması için şikayette bulundum. Amacım 128 TL'yi geri almak değil, insanların hakkını aramasını sağlamak" dedi.Emsal niteliğinde kararAvukat Emre Akman, "Müvekkilim, kredi kartı ile ödeme yapınca 128,18 TL ek ücret ödemek zorunda kaldı. Tüketici Hakem Heyeti, bu ücretin 'ayıplı hizmet' kapsamında iadesine karar verdi. Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapan binlerce insan bu farkı ödüyor. Bu karar, benzer durumlarda emsal niteliğinde olacak" dedi.Özdemir ve avukatı Akman, kamuoyunu bilgilendirerek, kredi kartıyla ödeme yapan vatandaşların bu kararı emsal göstererek haksız alınan komisyonları geri alabileceklerini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/yokten-duyurdu-devlet-universitelerinde-ikinci-ogretim-programlaritamamenkapatildi-1085727830.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

araç, otomobil, emsal karar, emsal karar, muayene, araç muayene, muayenehane