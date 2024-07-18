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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/cinde-14-katli-avmde-yangin-16-olu-1085968362.html
Çin'de 14 katlı AVM'de yangın: 16 ölü
Çin'de 14 katlı AVM'de yangın: 16 ölü
Sputnik Türkiye
Çin’in Sichuan eyaletinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi. 18.07.2024, Sputnik Türkiye
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Çin’de Sichuan eyaletindeki Zigong kentinde 14 katlı alışveriş merkezinde dün yerel saatle 18.00 sıralarında çıkan yangının ardından arama çalışmaları tamamlandı.Bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre yerel saatle 03.00’da sona eren kurtarma operasyonu kapsamında 10 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı 16’ya yükseldi. Binadan 75 kişi kurtarılırken, içeride mahsur kalan herkesin çıkarıldığı ifade edildi.İlk incelemelere göre yangının inşaat çalışmalarından kaynaklandığı belirlendi.AVM’de dün çıkan yangında gökyüzü siyah bulutla kaplanmış, 300 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın 20.20 sıralarında kontrol altına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/israil-parlamentosu-filistin-devleti-kurulmasini-reddetti-1085967453.html
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çin, alışveriş merkezi, avm, yangın, can kaybı, sivil can kaybı, yangın söndürme, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
çin, alışveriş merkezi, avm, yangın, can kaybı, sivil can kaybı, yangın söndürme, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi

Çin'de 14 katlı AVM'de yangın: 16 ölü

10:42 18.07.2024
© AP Photoçin yangın
çin yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AP Photo
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Çin’in Sichuan eyaletinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi.
Çin’de Sichuan eyaletindeki Zigong kentinde 14 katlı alışveriş merkezinde dün yerel saatle 18.00 sıralarında çıkan yangının ardından arama çalışmaları tamamlandı.

Bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre yerel saatle 03.00’da sona eren kurtarma operasyonu kapsamında 10 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı 16’ya yükseldi. Binadan 75 kişi kurtarılırken, içeride mahsur kalan herkesin çıkarıldığı ifade edildi.

İlk incelemelere göre yangının inşaat çalışmalarından kaynaklandığı belirlendi.

AVM’de dün çıkan yangında gökyüzü siyah bulutla kaplanmış, 300 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın 20.20 sıralarında kontrol altına alınmıştı.
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