https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/buraya-park-edemezsin-kavgasi-3-kisi-silahla-vuruldu-1085961336.html
'Buraya park edemezsin' kavgası: 3 kişi silahla vuruldu
'Buraya park edemezsin' kavgası: 3 kişi silahla vuruldu
Sputnik Türkiye
İzmir'in Karabağlar ilçesinde aracını kafe önüne park edenlerle kafe çalışanları arasında çıkan kavgada 3 kişi tabancayla yaralandı. Yaralılardan 2'sinin... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T02:29+0300
2024-07-18T02:29+0300
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir kafenin önünde meydana gelen olayda, iş yerinin önüne araçla gelen ve otomobili park etmek isteyen A.S. ve M.M.S.'yi, iş yeri çalışanları otomobili park etmemesi gerektiği konusunda uyardı.İHA’nın haberine göre bu esnada A.S. ve M.M.S. iş yer çalışanları ile ağız dalaşına girince tartışma bir anda alevlenerek kavgaya dönüştü. Bunun ardından iş yeri sahibi O.B. de olaya müdahale etmek istediği esnada iddiaya göre iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya maruz kaldı.Bıçağın denk gelmediği iş yeri sahibi de tabancasını alarak A.S. ve M.M.S.'ye ateş ederken A.S. vücuduna isabet eden 6 mermi, M.M.S. ise ayak bileği ve kasığına denk gelen mermilerle yaralandı. Kargaşa esnasında iş yeri çalışanlarından M.K.K.'nin de bacaklarına isabet eden mermiyle yaralandığı belirtildi. Olayın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilirken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.2 kişinin durumu ağırPolis ekipleri bölgede çevre güvenliğini sağlarken yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.S. ve M.M.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan iş yeri çalışanı M.K.K.'nin durumunun iyi olduğu aktarıldı.4 gözaltıÖte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında saha ve analiz çalışmaları yürüten Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen A.K., Ö.D., F.A ve M.T.'yi gözaltına aldı. Silahlı yaralama olayı gerçekleştirdiği belirlenen ve çok sayıda suç kaydı bulunan iş yeri sahibi O.B.'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/yunan-sarkici-despina-sahneye-cikmadi-turk-bayragi-ve-ataturk-posterinin-indirilmesini-istedi-1085958969.html
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izmir, karabağlar, kafe, kafe, ateş, ateş açma, ateş açmak
'Buraya park edemezsin' kavgası: 3 kişi silahla vuruldu
02:29 18.07.2024 (güncellendi: 02:46 18.07.2024)
İzmir'in Karabağlar ilçesinde aracını kafe önüne park edenlerle kafe çalışanları arasında çıkan kavgada 3 kişi tabancayla yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir kafenin önünde meydana gelen olayda, iş yerinin önüne araçla gelen ve otomobili park etmek isteyen A.S. ve M.M.S.'yi, iş yeri çalışanları otomobili park etmemesi gerektiği konusunda uyardı.
İHA’nın haberine göre bu esnada A.S. ve M.M.S. iş yer çalışanları ile ağız dalaşına girince tartışma bir anda alevlenerek kavgaya dönüştü. Bunun ardından iş yeri sahibi O.B. de olaya müdahale etmek istediği esnada iddiaya göre iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya maruz kaldı.
Bıçağın denk gelmediği iş yeri sahibi de tabancasını alarak A.S. ve M.M.S.'ye ateş ederken A.S. vücuduna isabet eden 6 mermi, M.M.S. ise ayak bileği ve kasığına denk gelen mermilerle yaralandı. Kargaşa esnasında iş yeri çalışanlarından M.K.K.'nin de bacaklarına isabet eden mermiyle yaralandığı belirtildi. Olayın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilirken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede çevre güvenliğini sağlarken yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.S. ve M.M.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan iş yeri çalışanı M.K.K.'nin durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında saha ve analiz çalışmaları yürüten Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen A.K., Ö.D., F.A ve M.T.'yi gözaltına aldı. Silahlı yaralama olayı gerçekleştirdiği belirlenen ve çok sayıda suç kaydı bulunan iş yeri sahibi O.B.'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.