https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/bulent-ersoy-dunya-guzellerim-tatilde-programindan-ayrildi-uygunsuz-davranislarda-bulundukovdum-1085970076.html

Bülent Ersoy Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı: 'Uygunsuz davranışlarda bulundu, kovdum'

Bülent Ersoy Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı: 'Uygunsuz davranışlarda bulundu, kovdum'

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, makyörü Tolgahan Karataş'ın uygunsuz davranışlarını gerekçe göstererek 'Dünya Güzellerim Tatilde' programından ayrıldığını duyurdu... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T11:39+0300

2024-07-18T11:39+0300

2024-07-18T11:39+0300

bülent ersoy

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Bülent Ersoy'un 'Dünya Güzellerim Tatilde' programından ayrılması, makyör Tolgahan Karataş'ın davranışları ve bu duruma gösterilen tepkilerle ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.Bülent Ersoy, yaptığı açıklamada, makyörü Tolgahan Karataş'ın 'sokaktan getirdiği bazı erkeklerle uygunsuz davranışlarda' bulunduğunu öğrendiğini iddia etti. Ersoy, "Bu durum, iş ortamına ve iş etiğine uygun olmayan bir davranış biçimidir. Kendisini gece yarısı villadan kovdum" ifadelerini kullandı.Makyörüm ile olan iş akdimi tek taraflı olarak feshettimErsoy, programdan ayrılma nedenini şöyle açıkladı: Makyör Tolgahan Karataş'ın savunması: 'İhtiyaçlarım var, bunları karşılamak için kimseden izin almam'Tolgahan Karataş ise Bülent Ersoy'un iddialarını reddederek, yasal haklarını kullanacağını belirtti. Karataş, "Ben homoseksüelim ve bazı ihtiyaçlarım var, bunları karşılamak için kimseden izin almam ve kimseye hesap vermem" dedi.Ersoy, uygunsuz davranışların bazı ekip üyeleri ve yönetim kadrosundan bir kişi tarafından bilindiğini iddia ederek, "Bu tür basit davranışlara göz yuman bir ortamda kalamayacağım için programdan ayrıldım" dedi. Bloom Medya patronu Uygar Ataş'a durumu ileten Ersoy, 11. bölümde kendi finalini yaparak programdan ayrıldığını açıkladı.

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bülent ersoy, dünya güzellerim masada, tatil, program, uygunsuz, uygunsuz davranış, terk, terk etmek, kovmak, makyöz