https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/borrell-surdurulebilir-baris-filistin-halkina-siyasi-cozum-sunulmasiyla-mumkun-1085987304.html

Borrell: Sürdürülebilir barış, Filistin halkına siyasi çözüm sunulmasıyla mümkün

Borrell: Sürdürülebilir barış, Filistin halkına siyasi çözüm sunulmasıyla mümkün

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, iki devletli çözüm için aleyhte oy kullanan İsrail Meclisine tepki... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T19:20+0300

2024-07-18T19:20+0300

2024-07-18T19:20+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

filistin uzlaşısı

iki devletli çözüm

avrupa birliği

josep borrell

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İngiltere'de 4'üncüsü düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Borrell, AST'nin Avrupa'nın karşı karşıya olduğu zorluk ve tehditleri tartışmak için büyük bir fırsat olduğu yorumunu yaparken, “Ukrayna ve Gazze'de olmak üzere iki savaş ve seçim süreçlerimiz dahil her yerde yabancı müdahalelerle karşı karşıyayız. Demokrasimizi savunmak ve bu zorluklarla yüzleşmek zorundayız" dedi.Ortadoğu’da sürdürülebilir bir barış için tek uygulanabilir çözümün iki devletli çözüm olduğunu kaydeden Borrell, "Ne yazık ki dün İsrail Meclisi (Knesset) buna, Filistin devletine karşı oy kullandı. Peki o zaman, iki devletli çözümü istemiyorlarsa ne istiyorlar?" ifadelerini kullandı.Borrell, İsrail Meclisince alınan karara, "Onların çözümü nedir? Eğer bu çözümü reddediyorlarsa, başka bir çözüm önermek zorundalar. İşgal altındaki topraklarda yaşayan milyonlarca Filistinli için planları nedir? Eğer tüm uluslararası toplumun desteklediği iki devletli çözümü reddediyorlarsa, o zaman alternatif çözüm nedir?" sözleriyle tepki gösterdi."Eğer sürdürülebilir barış inşa etmek istiyorsak Filistin halkı için de siyasi bir çözüm ve siyasi bir ufuk sunmalıyız" ifadesini kullanan Borrell, bu konunun Avrupa liderlerince tartışılmasını umduğunu belirtti.İsrail parlamentosu, Filistin devleti kurulmasını reddettiİsrail parlamentosu Knesset, bağımsız Filistin devleti kurulmasına karşı çıkan karar tasarısını kabul etmiş, 7 Ekim olaylarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması teklifini de reddetmişti.Metinde, "Knesset, Ürdün'ün batısında bir Filistin devleti kurulmasına şiddetle karşı çıkıyor. Filistin devletinin kurulması, İsrail Devleti ve vatandaşları için varoluşsal bir tehlike yaratacak, İsrail-Filistin çatışmasını kalıcı hale getirecek ve bölgeyi istikrarsızlaştıracaktır" ifadelerine yer verildi.

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israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, filistin uzlaşısı, iki devletli çözüm, avrupa birliği, josep borrell