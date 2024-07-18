https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/borrell-surdurulebilir-baris-filistin-halkina-siyasi-cozum-sunulmasiyla-mumkun-1085987304.html
Borrell: Sürdürülebilir barış, Filistin halkına siyasi çözüm sunulmasıyla mümkün
Borrell: Sürdürülebilir barış, Filistin halkına siyasi çözüm sunulmasıyla mümkün
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, iki devletli çözüm için aleyhte oy kullanan İsrail Meclisine tepki... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T19:20+0300
2024-07-18T19:20+0300
2024-07-18T19:20+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
filistin uzlaşısı
iki devletli çözüm
avrupa birliği
josep borrell
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085987019_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7ec995204bb40ec11d8f1190a1fc39bf.jpg
İngiltere'de 4'üncüsü düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Borrell, AST'nin Avrupa'nın karşı karşıya olduğu zorluk ve tehditleri tartışmak için büyük bir fırsat olduğu yorumunu yaparken, “Ukrayna ve Gazze'de olmak üzere iki savaş ve seçim süreçlerimiz dahil her yerde yabancı müdahalelerle karşı karşıyayız. Demokrasimizi savunmak ve bu zorluklarla yüzleşmek zorundayız" dedi.Ortadoğu’da sürdürülebilir bir barış için tek uygulanabilir çözümün iki devletli çözüm olduğunu kaydeden Borrell, "Ne yazık ki dün İsrail Meclisi (Knesset) buna, Filistin devletine karşı oy kullandı. Peki o zaman, iki devletli çözümü istemiyorlarsa ne istiyorlar?" ifadelerini kullandı.Borrell, İsrail Meclisince alınan karara, "Onların çözümü nedir? Eğer bu çözümü reddediyorlarsa, başka bir çözüm önermek zorundalar. İşgal altındaki topraklarda yaşayan milyonlarca Filistinli için planları nedir? Eğer tüm uluslararası toplumun desteklediği iki devletli çözümü reddediyorlarsa, o zaman alternatif çözüm nedir?" sözleriyle tepki gösterdi."Eğer sürdürülebilir barış inşa etmek istiyorsak Filistin halkı için de siyasi bir çözüm ve siyasi bir ufuk sunmalıyız" ifadesini kullanan Borrell, bu konunun Avrupa liderlerince tartışılmasını umduğunu belirtti.İsrail parlamentosu, Filistin devleti kurulmasını reddettiİsrail parlamentosu Knesset, bağımsız Filistin devleti kurulmasına karşı çıkan karar tasarısını kabul etmiş, 7 Ekim olaylarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması teklifini de reddetmişti.Metinde, "Knesset, Ürdün'ün batısında bir Filistin devleti kurulmasına şiddetle karşı çıkıyor. Filistin devletinin kurulması, İsrail Devleti ve vatandaşları için varoluşsal bir tehlike yaratacak, İsrail-Filistin çatışmasını kalıcı hale getirecek ve bölgeyi istikrarsızlaştıracaktır" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/lavrov-bmde-abdnin-ukrayna-ve-gazzedeki-catismalarda-suc-ortagi-oldugunu-soyledi-1085951224.html
israil
filistin
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085987019_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_db2f272ab3b55c6e765d16a82869312e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, filistin uzlaşısı, iki devletli çözüm, avrupa birliği, josep borrell
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, filistin uzlaşısı, iki devletli çözüm, avrupa birliği, josep borrell
Borrell: Sürdürülebilir barış, Filistin halkına siyasi çözüm sunulmasıyla mümkün
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, iki devletli çözüm için aleyhte oy kullanan İsrail Meclisine tepki göstererek, "Eğer sürdürülebilir barış inşa etmek istiyorsak Filistin halkı için de siyasi bir çözüm ve siyasi bir ufuk sunmalıyız" diye konuştu.
İngiltere'de 4'üncüsü düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Borrell, AST'nin Avrupa'nın karşı karşıya olduğu zorluk ve tehditleri tartışmak için büyük bir fırsat olduğu yorumunu yaparken, “Ukrayna ve Gazze'de olmak üzere iki savaş ve seçim süreçlerimiz dahil her yerde yabancı müdahalelerle karşı karşıyayız. Demokrasimizi savunmak ve bu zorluklarla yüzleşmek zorundayız" dedi.
Ortadoğu’da sürdürülebilir bir barış için tek uygulanabilir çözümün iki devletli çözüm olduğunu kaydeden Borrell, "Ne yazık ki dün İsrail Meclisi (Knesset) buna, Filistin devletine karşı oy kullandı. Peki o zaman, iki devletli çözümü istemiyorlarsa ne istiyorlar?" ifadelerini kullandı.
Borrell, İsrail Meclisince alınan karara, "Onların çözümü nedir? Eğer bu çözümü reddediyorlarsa, başka bir çözüm önermek zorundalar. İşgal altındaki topraklarda yaşayan milyonlarca Filistinli için planları nedir? Eğer tüm uluslararası toplumun desteklediği iki devletli çözümü reddediyorlarsa, o zaman alternatif çözüm nedir?" sözleriyle tepki gösterdi.
"Eğer sürdürülebilir barış inşa etmek istiyorsak Filistin halkı için de siyasi bir çözüm ve siyasi bir ufuk sunmalıyız" ifadesini kullanan Borrell, bu konunun Avrupa liderlerince tartışılmasını umduğunu belirtti.
İsrail parlamentosu, Filistin devleti kurulmasını reddetti
İsrail parlamentosu Knesset, bağımsız Filistin devleti kurulmasına karşı çıkan karar tasarısını kabul etmiş, 7 Ekim olaylarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması teklifini de reddetmişti.
Metinde, "Knesset, Ürdün'ün batısında bir Filistin devleti kurulmasına şiddetle karşı çıkıyor. Filistin devletinin kurulması, İsrail Devleti ve vatandaşları için varoluşsal bir tehlike yaratacak, İsrail-Filistin çatışmasını kalıcı hale getirecek ve bölgeyi istikrarsızlaştıracaktır" ifadelerine yer verildi.