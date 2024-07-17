https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/lavrov-bmde-abdnin-ukrayna-ve-gazzedeki-catismalarda-suc-ortagi-oldugunu-soyledi-1085951224.html

Lavrov, BM'de ABD'nin Ukrayna ve Gazze'deki çatışmalarda suç ortağı olduğunu söyledi

Lavrov, BM'de ABD'nin Ukrayna ve Gazze'deki çatışmalarda suç ortağı olduğunu söyledi

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Ortadoğu konulu toplantıda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsrail'e silah yollayan ABD’nin... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T18:46+0300

2024-07-17T18:46+0300

2024-07-17T19:10+0300

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ABD’nin, ateşkese yanaşmayarak Gazze’deki saldırılarını sürdüren İsrail'e silah sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Washington, silah ve mühimmat tedarik ederek, tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi, Gazze’deki çatışmanın da doğrudan suç ortağı haline gelmiştir” dedi.“İsrail'in eylemlerine diplomatik kılıf sağlarken aynı zamanda silah ve mühimmat tedarik eden Washington, Tel Aviv’i desteklemeyi bırakırsa Gazze’de akan kan duracaktır” diyen Lavrov, ancak ABD’nin bunu yapmak istemediğini veya yapamadığını, asıl meselenin insan hayatını kurtarmak değil, seçim kampanyası sırasında daha fazla puan kazanmalarını sağlayacak manevralar yapmak olduğunu aktardı.Rusya Dışişleri Bakanı, başta Lübnan olmak üzere diğer komşuların İsrail ile büyük bir çatışmanın içine çekilme riski altında olduğuna da dikkat çekerken, Lübnan ve İsrail’i ayıran Mavi Hat üzerinde her geçen gün artan gerilime vurgu yaptı.Lavrov, Ortadoğu'da süren mevcut şiddet patlamasının büyük ölçüde ABD'nin bölgedeki bilinen politikasının bir sonucu olduğunun altını çizerken, “Yaklaşık 10 aydır ABD temsilcileri tarafından 'etkinliği' konusunda bilgilendirildiğimiz ve BM Güvenlik Konseyi platformundaki çalışmaların kısıtlanmasını talep eden diplomasinin bir sonucudur. Zaman zaman veto hakkı kullanılıyor ve acil, kalıcı ve geniş çaplı ateşkes çağrıları engelleniyor” değerlendirmesinde bulundu.Moskova'nın Gazze'deki gruplar üzerinde etkisi olan tüm dış aktörlerin bir araya gelmesi yönündeki önerisinin halen yürürlükte olduğunu kaydeden Lavrov, bu gruplar arasında oybirliği sağlanması durumunda, Filistin saflarındaki bölünmelerin üstesinden gelinmesine yardımcı olacaklarını da sözlerine ekledi.Lavrov, konuşmasına başlamadan önce, BMGK'ye giren ve kimliği bilinmeyen iki kadın ellerinde resimlerle "Esirleri serbest bırakın." diye bağırdı. Lavrov, gösteri düzenleyenlere "Derdiniz ne? Biriniz gelin, açık bir şekilde anlatın" dedi.Söz konusu kişilerden cevap gelmeyince göstericiler güvenlik tarafından dışarıya çıkarıldı.Bunun ardından Lavrov, konuşmasına geçti."Ortadoğu daha önce benzeri görülmemiş güvenlik riskleriyle karşı karşıya" uyarısında bulunan Lavrov, akan kanı durdurmak ve sivillerin acısını dindirmek için dürüst diyaloğa ihtiyaç olduğunu söyledi.Lavrov, Rusya'nın tarihsel olarak bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler yürüttüğünü belirterek, ülkesinin Filistin'in BM üyeliğini de desteklediğini, halihazırda BM üyesi 150 ülkenin Filistin'i tanıdığını kaydetti.BMGK'nin son 10 ayda bakanlar düzeyinde Filistin'deki durumu görüşmek için 4. kez bir araya geldiğini, 4 BMGK kararının kabul edildiğini ifade eden Lavrov, "Ancak işgal altındaki Filistin topraklarında akan kan, bu kararların sadece kağıtta mürekkep olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.Lavrov, "Dostu ABD'nin desteğiyle İsrail'in kapsamlı askeri operasyonu son 10 ayda çok korkunç bir yıkıma yol açtı" dedi.Gazze'de 10 ayda 40 bine yakın sivilin öldürüldüğünü ifade eden Lavrov, bunun Ukrayna'nın güneydoğusunda ‘10 yıldır süren ihtilafta’ ölenlerin iki katı olduğunu söyledi.Lavrov, (BM Genel Sekreteri Antonio) Guterres'in 2009'da söylediği gibi "Gazze'deki ihtilaf, dünyada insanların kaçmasına bile izin vermeyen tek ihtilaf" olduğunu belirterek, durumun daha da kötüleştiğine işaret etti.‘Gazze en çok belgelenen soykırım olarak tarihe geçecek’Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise "Gazze en çok belgelenen soykırım olarak tarihe geçecek" ifadelerini kullandı.İsrail'in aylardır kıtlık, susuzluk ve hastalığı silah olarak kullanarak bir insani facia yarattığını aktaran Mansur, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Filistin halkı ve esirleri umursamadığını dile getirdi.Mansur, Netanyahu'nun uluslararası hukuk ve insan onurunu da umursamadığını, sadece siyasi yaşamını düşündüğünü belirtti."Size soruyorum BM Güvenlik Konseyi, bu akıl hastasının Filistin halkına yönelik soykırımını kim durduracak? Kim onun karar vermesini engelleyecek?" sorularını yönelten Mansur, artık değişim zamanı olduğunu vurguladı.Rusya'nın Filistin-İsrail çatışmasının çözümüne yönelik müzakerelerin ‘Filistin tarafı olmadan Filistin hakkında tek bir kelime bile edilmemesi’ ilkesi doğrultusunda yürütülmesi çağrısında bulunan Lavrov, konuşmasını, “Birileri her şeye onlar adına ve onların iradesi dışında karar vermek istese de, Filistinlilerin kendi geleceklerini dışarıdan müdahale olmaksızın belirleyebileceklerine inanıyoruz. Bu aynı zamanda Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olan Gazze'nin geleceği için de geçerlidir. Perde arkasında hangi temasların yapıldığını, Gazze'nin ve tüm Filistin Devleti'nin geleceğini önceden belirleyen hangi planların yapıldığını hepimiz biliyoruz” diye tamamladı.Mavi Hat'ta gerginlikGazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah ile çatışıyor.İsrail ile Lübnan arasında Mavi Hat olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.Lübnan Hizbullahı da İsrail Gazze'de bir ateşkes anlaşması imzalayana kadar saldırılarına devam edeceği pozisyonunu yinelemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/lavrov-abd-nin-uzun-menzilli-fuze-karari-berlin-icin-asagilayicidir-1085910844.html

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birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), sergey lavrov, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, new york, abd, israil, israil-filistin, ortadoğu