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Biden'dan sağlığı ile ilgili açıklama: Seçim yarışından çekiliyor mu?
Biden'dan sağlığı ile ilgili açıklama: Seçim yarışından çekiliyor mu?
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden, tıbbi bir durum tespit edilmesi halinde seçim yarışından çekilebileceğine işaret ederek, "Eğer tıbbi bir durum ortaya çıkarsa, doktorlar... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T01:02+0300
2024-07-18T01:02+0300
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Son dönemlerde yaptığı gaflar ve rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump'la zayıf canlı yayın performansının ardından zihinsel ve fiziksel sağlığı sorgulanan ABD Başkanı Joe Biden, sağlığıyla ilgili tıbbi bir durum tespit edilmesi halinde seçim yarışından çekilebileceğine işaret etti.Biden'ın, "Black Entertainment Television News"a verdiği röportajın bir kısmı yayımlandı.Ülkenin kendisine ihtiyaç duyduğuna işaret eden 81 yaşındaki Başkan, "Yaş sadece bilgelik getirir" dedi.Biden, ülkesi için "iyi şeyler" yaptığını ve "daha yapılacak çok şey" olduğunu savunarak, adaylığını sürdürme niyetinde olduğunu söyledi.ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilmesine neyin sebep olabileceğinin sorulması üzerine Biden, "Eğer tıbbi bir durum ortaya çıkarsa, doktorlar gelip şu sorunun var derse olabilir" mesajını verdi.Demokratlardan baskı artıyorDiğer taraftan, Biden'ın çekilmesi için Demokratlardan baskı artmaya devam ediyor.ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Adam Schiff de bugün Biden'a "çekil çağrısı" yapanların arasına katıldı.Schiff, "Kampanyadan çekilme kararı Başkan Biden'ın vereceği bir karar ancak artık bayrağı devretme zamanının geldiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.Biden'a "çekil çağrısı" yapan Demokrat sayısı 20'yi geçti.Harris ve Vance 12 Ağustos'ta münazara yapacakCumhuriyetçilerin başkan yardımcı adayı J.D Vance ve Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in 12 Ağustos'ta canlı yayına çıkarak münazara yapmayı kabul ettiği bildirildi.Demokratların Ulusal Kongresi'nin ise 19 Ağustos'ta gerçekleşmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/trump-tayvanin-abdye-koruma-icin-odeme-yapmasi-gerektigini-soyledi-1085938363.html
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joe biden, abd, abd, erken seçim, donald trump, abd başkanlık seçimleri, demokrat, demokrat parti (dp), adam schiff
joe biden, abd, abd, erken seçim, donald trump, abd başkanlık seçimleri, demokrat, demokrat parti (dp), adam schiff

Biden'dan sağlığı ile ilgili açıklama: Seçim yarışından çekiliyor mu?

01:02 18.07.2024
© İHA / CAROLINE BREHMANJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© İHA / CAROLINE BREHMAN
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ABD Başkanı Biden, tıbbi bir durum tespit edilmesi halinde seçim yarışından çekilebileceğine işaret ederek, "Eğer tıbbi bir durum ortaya çıkarsa, doktorlar gelip şu sorunun var derse olabilir" dedi.
Son dönemlerde yaptığı gaflar ve rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump'la zayıf canlı yayın performansının ardından zihinsel ve fiziksel sağlığı sorgulanan ABD Başkanı Joe Biden, sağlığıyla ilgili tıbbi bir durum tespit edilmesi halinde seçim yarışından çekilebileceğine işaret etti.
Biden'ın, "Black Entertainment Television News"a verdiği röportajın bir kısmı yayımlandı.
Ülkenin kendisine ihtiyaç duyduğuna işaret eden 81 yaşındaki Başkan, "Yaş sadece bilgelik getirir" dedi.
Biden, ülkesi için "iyi şeyler" yaptığını ve "daha yapılacak çok şey" olduğunu savunarak, adaylığını sürdürme niyetinde olduğunu söyledi.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilmesine neyin sebep olabileceğinin sorulması üzerine Biden, "Eğer tıbbi bir durum ortaya çıkarsa, doktorlar gelip şu sorunun var derse olabilir" mesajını verdi.

Demokratlardan baskı artıyor

Diğer taraftan, Biden'ın çekilmesi için Demokratlardan baskı artmaya devam ediyor.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Adam Schiff de bugün Biden'a "çekil çağrısı" yapanların arasına katıldı.
Schiff, "Kampanyadan çekilme kararı Başkan Biden'ın vereceği bir karar ancak artık bayrağı devretme zamanının geldiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Biden'a "çekil çağrısı" yapan Demokrat sayısı 20'yi geçti.

Harris ve Vance 12 Ağustos'ta münazara yapacak

Cumhuriyetçilerin başkan yardımcı adayı J.D Vance ve Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in 12 Ağustos'ta canlı yayına çıkarak münazara yapmayı kabul ettiği bildirildi.
Demokratların Ulusal Kongresi'nin ise 19 Ağustos'ta gerçekleşmesi bekleniyor.
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