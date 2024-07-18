Bakan duyurdu: TOKİ taksitlerinde yüzde 50 ödeme kolaylığı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ aylık taksitlerinde artış oranı olarak TÜFE oranının referans alındığını açıkladı. Bakan Kurum, "Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk." dedi.