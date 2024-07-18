https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/bakan-duyurdu-toki-taksitlerinde-yuzde-50-odeme-kolayligi-1085967762.html
Bakan duyurdu: TOKİ taksitlerinde yüzde 50 ödeme kolaylığı
Bakan duyurdu: TOKİ taksitlerinde yüzde 50 ödeme kolaylığı
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ aylık taksitlerinde artış oranı olarak TÜFE oranının referans alındığını açıkladı. Bakan Kurum... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T10:14+0300
2024-07-18T10:14+0300
2024-07-18T10:14+0300
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toki taksit,toki taksit kredi,toki son dakika
toki taksit,toki taksit kredi,toki son dakika
Bakan duyurdu: TOKİ taksitlerinde yüzde 50 ödeme kolaylığı
Ayrıntılar geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ aylık taksitlerinde artış oranı olarak TÜFE oranının referans alındığını açıkladı. Bakan Kurum, "Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk." dedi.