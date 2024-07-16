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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/avrupa-komisyonu-kieve-ab-fonlari-tarafindan-garantili-kredi-icin-acil-teklif-hazirliyor-1085900732.html
Avrupa Komisyonu, Kiev'e AB fonları tarafından garantili kredi için acil teklif hazırlıyor
Avrupa Komisyonu, Kiev'e AB fonları tarafından garantili kredi için acil teklif hazırlıyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, Avrupa Birliği (AB) Ekonomik ve Mali Konsey Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Kiev'e... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T13:26+0300
2024-07-16T13:26+0300
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Teklifin acil olarak hazırlandığına dikkat çeken Gentiloni, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin bu kredilerin geri ödenmesinde kullanılacağına vurgu yaparken, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Kiev’e sağlanacak kredilerle ilgili AB fonlarını teminat olarak kullanma imkanının sadece bu yılın sonuna kadar devam ettiğini belirten Gentiloni, üçlü koordinasyon ve Avrupa Parlamentosu'nun katılımıyla yasama da dahil olmak üzere tüm süreci bu yılın sonuna kadar tamamlamaları gerektiğini kaydederek, “Dolayısıyla bu sürecin başlatılması aciliyet arz etmektedir” diye ekledi.Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun başlamasının ardından AB ve G7 ülkeleri Rusya'nın yaklaşık 300 milyar euroluk döviz rezervini dondurdu.Rusya Merkez Bankası’na ait döviz rezervlerinin 200 milyar euro'sundan fazlası AB'de, özellikle de dünyanın en büyük takas ve mutabakat sistemlerinden biri olan Belçikalı Euroclear'ın hesaplarında tutulurken, G7, Batı'da dondurulan Rus varlıklarının faizinden geri ödenmek üzere Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi verilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını hırsızlık olarak nitelendirirken, AB'nin sadece gelirleri değil Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtti.Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'daki dondurulmuş Rus varlıklarına el konulması halinde Rusya'nın karşılık vereceğini vurgularken, Lavrov'a göre Rusya, Batılı ülkelerin Rusya'da tuttuğu fonları iade etmeme seçeneğine de sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/macaristan-abnin-rus-varliklarina-iliskin-karari-esi-benzeri-gorulmemis-kirmizi-cizgi-ihlalidir-1085177006.html
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avrupa, avrupa komisyonu, avrupa birliği, ukrayna, kiev, kredi, rusya merkez bankası, rusya
avrupa, avrupa komisyonu, avrupa birliği, ukrayna, kiev, kredi, rusya merkez bankası, rusya

Avrupa Komisyonu, Kiev'e AB fonları tarafından garantili kredi için acil teklif hazırlıyor

13:26 16.07.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDAvrupa Birliği Ukrayna
Avrupa Birliği Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, Avrupa Birliği (AB) Ekonomik ve Mali Konsey Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Kiev'e, dondurulmuş Rus varlıklarından geri ödenecek ancak AB bütçe rezervi tarafından garanti edilecek 50 milyar dolarlık kredi teklifi hazırlandığını duyurdu.
Teklifin acil olarak hazırlandığına dikkat çeken Gentiloni, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin bu kredilerin geri ödenmesinde kullanılacağına vurgu yaparken, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
Bir diğer tartışma konusu da Ukrayna'ya verilecek krediler. Burada yaklaşık 50 milyar dolardan bahsediyoruz. Bu krediler hareketsiz hale getirilen Rus varlıklarından elde edilecek gelirlere dayanacak. Komisyon halen teklifler üzerinde çalışıyor. Bugün bakanların görüşlerini alacağız. Öneri, önümüzdeki hafta Rio de Janeiro'da yapılacak G7 Maliye Bakanları toplantısında ele alınacak. Bunu mümkün olan en kısa sürede hazırlamaya çalışıyoruz çünkü Avrupa Komisyonu tarafından önerilen mekanizma AB bütçe rezervinin garantilerine dayanıyor.
Kiev’e sağlanacak kredilerle ilgili AB fonlarını teminat olarak kullanma imkanının sadece bu yılın sonuna kadar devam ettiğini belirten Gentiloni, üçlü koordinasyon ve Avrupa Parlamentosu'nun katılımıyla yasama da dahil olmak üzere tüm süreci bu yılın sonuna kadar tamamlamaları gerektiğini kaydederek, “Dolayısıyla bu sürecin başlatılması aciliyet arz etmektedir” diye ekledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun başlamasının ardından AB ve G7 ülkeleri Rusya'nın yaklaşık 300 milyar euroluk döviz rezervini dondurdu.
Rusya Merkez Bankası’na ait döviz rezervlerinin 200 milyar euro'sundan fazlası AB'de, özellikle de dünyanın en büyük takas ve mutabakat sistemlerinden biri olan Belçikalı Euroclear'ın hesaplarında tutulurken, G7, Batı'da dondurulan Rus varlıklarının faizinden geri ödenmek üzere Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi verilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını hırsızlık olarak nitelendirirken, AB'nin sadece gelirleri değil Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtti.
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'daki dondurulmuş Rus varlıklarına el konulması halinde Rusya'nın karşılık vereceğini vurgularken, Lavrov'a göre Rusya, Batılı ülkelerin Rusya'da tuttuğu fonları iade etmeme seçeneğine de sahip.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
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Macaristan: AB’nin Rus varlıklarına ilişkin kararı eşi benzeri görülmemiş kırmızı çizgi ihlalidir
24 Haziran , 17:58
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