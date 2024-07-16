https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/avrupa-komisyonu-kieve-ab-fonlari-tarafindan-garantili-kredi-icin-acil-teklif-hazirliyor-1085900732.html

Avrupa Komisyonu, Kiev'e AB fonları tarafından garantili kredi için acil teklif hazırlıyor

Avrupa Komisyonu, Kiev'e AB fonları tarafından garantili kredi için acil teklif hazırlıyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, Avrupa Birliği (AB) Ekonomik ve Mali Konsey Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Kiev'e... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T13:26+0300

2024-07-16T13:26+0300

2024-07-16T13:26+0300

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Teklifin acil olarak hazırlandığına dikkat çeken Gentiloni, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin bu kredilerin geri ödenmesinde kullanılacağına vurgu yaparken, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Kiev’e sağlanacak kredilerle ilgili AB fonlarını teminat olarak kullanma imkanının sadece bu yılın sonuna kadar devam ettiğini belirten Gentiloni, üçlü koordinasyon ve Avrupa Parlamentosu'nun katılımıyla yasama da dahil olmak üzere tüm süreci bu yılın sonuna kadar tamamlamaları gerektiğini kaydederek, “Dolayısıyla bu sürecin başlatılması aciliyet arz etmektedir” diye ekledi.Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun başlamasının ardından AB ve G7 ülkeleri Rusya'nın yaklaşık 300 milyar euroluk döviz rezervini dondurdu.Rusya Merkez Bankası’na ait döviz rezervlerinin 200 milyar euro'sundan fazlası AB'de, özellikle de dünyanın en büyük takas ve mutabakat sistemlerinden biri olan Belçikalı Euroclear'ın hesaplarında tutulurken, G7, Batı'da dondurulan Rus varlıklarının faizinden geri ödenmek üzere Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi verilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını hırsızlık olarak nitelendirirken, AB'nin sadece gelirleri değil Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtti.Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'daki dondurulmuş Rus varlıklarına el konulması halinde Rusya'nın karşılık vereceğini vurgularken, Lavrov'a göre Rusya, Batılı ülkelerin Rusya'da tuttuğu fonları iade etmeme seçeneğine de sahip.

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