https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/bakan-albayrak-rosatom-genel-muduru-lihacevle-gorustu-1085984418.html
Bakan Albayrak Rosatom Genel Müdürü Lihaçev'le görüştü
Bakan Albayrak Rosatom Genel Müdürü Lihaçev'le görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev’in Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile Rus şirketin Türkiye'deki ikinci nükleer... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T18:03+0300
2024-07-18T18:03+0300
2024-07-18T18:03+0300
türkiye
türkiye
nükleer santral
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
akkuyu
sinop
sinop nükleer santrali
rosatom
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
aleksey lihaçev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085984260_0:0:3032:1705_1920x0_80_0_0_bc9259912d8cb241de06118a34ec6ca4.jpg
Rosatom’dan yapılan açıklamada, İstanbul’da bir araya gelen Lihaçev ve Bakan Albayrak’ın, Akkuyu projesi sonrası Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin en önemli parçası haline gelecek olan Sinop NGS projesini ele aldığı vurgulanırken, mesajda, “Rosatom genel Müdürü Lihaçev ve Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Rosatom'un Türkiye'deki ikinci nükleer santral projesi olan Sinop'u hayata geçirme olasılığını görüşmüştür” ifadesine yer verildi.Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Lihaçev ile İstanbul'da görüştüklerini bildirdi.Görüşmede Lihaçev ile Akkuyu NGS’deki çalışmaların son durumunu ve ilk ünitenin devreye alınması için izlenen yol haritasını değerlendirdiklerini kaydeden Bayraktar, "En kısa sürede devreye almak için çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Diğer üç reaktörün inşaatı da eş zamanlı olarak devam ediyor. Akkuyu NGS, tüm üniteleriyle devreye alındığında elektrik ihtiyacımızın yüzde 10’unu tek başına karşılayacak" dedi.Rosatom CEO'su Lihaçev, Akkuyu Nükleer Santrali'nin 1. ünitesinde tam ölçekli devreye alma çalışmalarının aktif olarak devam ettiğini kaydederek, reaktörün devreye alma hazırlığı kapsamında nükleer yakıt simülatörlerinin yüklenmesi için hazırlandığını ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/albayraktan-sinop-ngs-projesinde-rosatomun-avantajina-vurgu-1085908498.html
türkiye
sinop
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085984260_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_7f78f5d0640c7d0c9725b39584a1e062.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, nükleer santral, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu, sinop, sinop nükleer santrali, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), aleksey lihaçev, alparslan bayraktar, istanbul
türkiye, nükleer santral, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu, sinop, sinop nükleer santrali, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), aleksey lihaçev, alparslan bayraktar, istanbul
Bakan Albayrak Rosatom Genel Müdürü Lihaçev'le görüştü
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev’in Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile Rus şirketin Türkiye'deki ikinci nükleer santral projesi olan Sinop'u hayata geçirme olasılığını görüştüğü bildirildi.
Rosatom’dan yapılan açıklamada, İstanbul’da bir araya gelen Lihaçev ve Bakan Albayrak’ın, Akkuyu projesi sonrası Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin en önemli parçası haline gelecek olan Sinop NGS projesini ele aldığı vurgulanırken, mesajda, “Rosatom genel Müdürü Lihaçev ve Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Rosatom'un Türkiye'deki ikinci nükleer santral projesi olan Sinop'u hayata geçirme olasılığını görüşmüştür” ifadesine yer verildi.
Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Lihaçev ile İstanbul'da görüştüklerini bildirdi.
Görüşmede Lihaçev ile Akkuyu NGS’deki çalışmaların son durumunu ve ilk ünitenin devreye alınması için izlenen yol haritasını değerlendirdiklerini kaydeden Bayraktar, "En kısa sürede devreye almak için çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Diğer üç reaktörün inşaatı da eş zamanlı olarak devam ediyor. Akkuyu NGS, tüm üniteleriyle devreye alındığında elektrik ihtiyacımızın yüzde 10’unu tek başına karşılayacak" dedi.
Rosatom CEO'su Lihaçev, Akkuyu Nükleer Santrali'nin 1. ünitesinde tam ölçekli devreye alma çalışmalarının aktif olarak devam ettiğini kaydederek, reaktörün devreye alma hazırlığı kapsamında nükleer yakıt simülatörlerinin yüklenmesi için hazırlandığını ekledi.