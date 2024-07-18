https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1085959672.html
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Metin Kıratlı seçildi
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Metin Kıratlı seçildi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T00:19+0300
2024-07-18T00:19+0300
2024-07-18T00:23+0300
cumhurbaşkanlığı
resmi gazete
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/images/sharing/article/tur/1085959672.jpg?1721251411
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, eski Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.Kıratlı, 12 Mayıs'ta görev süresi dolan Muhammed Emin Kuz'un yerine Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cumhurbaşkanlığı, resmi gazete
cumhurbaşkanlığı, resmi gazete
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Metin Kıratlı seçildi
00:19 18.07.2024 (güncellendi: 00:23 18.07.2024)
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, eski Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
Kıratlı, 12 Mayıs'ta görev süresi dolan Muhammed Emin Kuz'un yerine Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.