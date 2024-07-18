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Anayasa Mahkemesi üyeliğine Metin Kıratlı seçildi

Anayasa Mahkemesi üyeliğine Metin Kıratlı seçildi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T00:19+0300

2024-07-18T00:19+0300

2024-07-18T00:23+0300

cumhurbaşkanlığı

resmi gazete

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, eski Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.Kıratlı, 12 Mayıs'ta görev süresi dolan Muhammed Emin Kuz'un yerine Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.

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cumhurbaşkanlığı, resmi gazete