https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/arda-turanin-annesine-hapis-cezasi-1085970836.html
Arda Turan'ın annesine hapis cezası
Arda Turan'ın annesine hapis cezası
Sputnik Türkiye
Arda Turan'ın annesi Yüksel Turan hakkında kaçak yapılaşma nedeniyle 10 ay hapis cezası verildi. Turan'ın cezasının hukuki süreçlerin ardından infaz edileceği... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T11:56+0300
2024-07-18T11:56+0300
2024-07-18T11:57+0300
türkiye
arda turan
yüksel turan
kaçak yapılaşma
mahkeme
hapis
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’ın annesi Yüksel Turan’a kaçak yapılaşma nedeniyle açılan davada karar çıktı.Yapılan incelemeler sonunda 5 yıla kadar hapsi istenen Yüksel Turan hakkında 10 ay hapis cezası verildi.Arda Turan’ın büyüdüğü Bayrampaşa’daki evde kaçak yapılaşmaya gidildiği ortaya çıkmış ve anne Yüksel Turan hakkında dava açılmıştı. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3. kattan oluşan binanın iskanlı olduğu, ancak 2020 yılında binaya kaçak bir çatı katı eklendiği belirlendi. Yüksel Turan hakkında, 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçundan 10 ay hapis cezası verildi.Hukuki süreçler bekleniyorBelediyenin yaptığı incelemelerde 14 bin 25 parsellik taşınmaz üzerindeki binanın çatı katının kaçak olarak inşa edildiği tespit edilmiş ve raporlara göre gelen ihbar üzerine başlatılan soruşturmada binanın çatı arasının kaçak olarak bağımsız bir bölüm haline getirildiği ortaya çıkmıştı.Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, mahkeme kararını açıkladı ve ‘İmar Kirliliğine Neden Olmak’ suçunun sabit olduğu ifade edilerek Yüksel Turan’ı 10 ay hapis cezasına çarptırdı.Yüksel Turan’a verilen hapis cezasının hukuki süreçlerin tamamlanması ve yasal prosedürlerin uygulanmasıyla infaz edileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/arda-turan-bu-milli-takim-kadrosunu-yikmayip-ustune-koyup-devam-etmeliyiz-1085170116.html
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arda turan,arda turan annesi,arda turanın annesi hapis
arda turan,arda turan annesi,arda turanın annesi hapis
Arda Turan'ın annesine hapis cezası
11:56 18.07.2024 (güncellendi: 11:57 18.07.2024)
Arda Turan'ın annesi Yüksel Turan hakkında kaçak yapılaşma nedeniyle 10 ay hapis cezası verildi. Turan'ın cezasının hukuki süreçlerin ardından infaz edileceği bildirildi.
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’ın annesi Yüksel Turan’a kaçak yapılaşma nedeniyle açılan davada karar çıktı.
Yapılan incelemeler sonunda 5 yıla kadar hapsi istenen Yüksel Turan hakkında 10 ay hapis cezası verildi.
Arda Turan’ın büyüdüğü Bayrampaşa’daki evde kaçak yapılaşmaya gidildiği ortaya çıkmış ve anne Yüksel Turan hakkında dava açılmıştı. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3. kattan oluşan binanın iskanlı olduğu, ancak 2020 yılında binaya kaçak bir çatı katı eklendiği belirlendi.
Yüksel Turan hakkında, 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçundan 10 ay hapis cezası verildi.
Hukuki süreçler bekleniyor
Belediyenin yaptığı incelemelerde 14 bin 25 parsellik taşınmaz üzerindeki binanın çatı katının kaçak olarak inşa edildiği tespit edilmiş ve raporlara göre gelen ihbar üzerine başlatılan soruşturmada binanın çatı arasının kaçak olarak bağımsız bir bölüm haline getirildiği ortaya çıkmıştı.Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, mahkeme kararını açıkladı ve ‘İmar Kirliliğine Neden Olmak’ suçunun sabit olduğu ifade edilerek Yüksel Turan’ı 10 ay hapis cezasına çarptırdı.
Yüksel Turan’a verilen hapis cezasının hukuki süreçlerin tamamlanması ve yasal prosedürlerin uygulanmasıyla infaz edileceği belirtildi.