https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/arda-turan-bu-milli-takim-kadrosunu-yikmayip-ustune-koyup-devam-etmeliyiz-1085170116.html
Arda Turan: 'Bu milli takım kadrosunu yıkmayıp, üstüne koyup devam etmeliyiz'
Arda Turan: 'Bu milli takım kadrosunu yıkmayıp, üstüne koyup devam etmeliyiz'
Sputnik Türkiye
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ne olursa olsun, bu milli takım kadrosunu yıkmayıp, üstüne koyarak devam edilmesi... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T16:24+0300
2024-06-24T16:24+0300
2024-06-24T16:24+0300
spor
eyüpspor
arda turan
a milli futbol takımı
euro 2024
türkiye
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A Milli Futbol Takımı’nın eski kaptanlarından olan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Hannover yakınlarındaki Barsinghausen kasabasında yer alan kamp merkezinde çevrim içi yöntemle basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Milli Takım’da olumsuz ve olumlu tarafı da gördüğünü ifade eden Turan, "Bu hikayenin güzel tarafını da olumsuz tarafını da yaşamış bir olarak bu hikayenin paydaşı olmak önemli. Bu hikayenin ne çeşit olacağına hep beraber karar vereceğiz. O yüzden ben inanıyorum herkes üzerine düşen görevi vicdanı da tartıp öyle davranacaktır. Çok güzel bir yolculuğun içindesiniz. Hep beraber bu hikayeyi çok güzel hale getirelim. İnşallah 2002’yi de, 2008’i de geçeriz” diye konuştu."Bu takımı yıkmayıp, üstüne koyup devam etmeliyiz"A Milli Futbol Takımı'nın çok özel oyunculara sahip olduğunu söyleyen Arda Turan, "Montella’nın takım savunmasına, taktik bilgisine güvendiğim için kura yoluyla çok enteresan yerlere gideceğini düşünüyorum. Ben çok inanıyorum. Çok sevimli ve güzel bir milli takım var. Çok yetenekli oyuncular var. İnşa ederek gitmeliyiz. Bu turnuvada ne olursa olsun bu takımı yıkmayıp, üstüne koyup devam etmeliyiz. Semih de Arda bu takımın çok önemli oyuncuları olacaktır. Bu çocuklar hepsi yetenekli oyuncular. Artık oyuncular arasında çok fark yok. Ben gönülden inanıyorum. Portekiz maçına hepimiz üzülüyoruz. Birlik ve beraberlik haline tekrar döneceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/mehmet-buyukeksi-kimse-milli-takimi-kisisel-cikarlarina-alet-edemez-1085168804.html
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eyüpspor, arda turan, a milli futbol takımı, euro 2024, türkiye
eyüpspor, arda turan, a milli futbol takımı, euro 2024, türkiye
Arda Turan: 'Bu milli takım kadrosunu yıkmayıp, üstüne koyup devam etmeliyiz'
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ne olursa olsun, bu milli takım kadrosunu yıkmayıp, üstüne koyarak devam edilmesi gerektiğini söyledi.
A Milli Futbol Takımı’nın eski kaptanlarından olan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Hannover yakınlarındaki Barsinghausen kasabasında yer alan kamp merkezinde çevrim içi yöntemle basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Milli Takım’da olumsuz ve olumlu tarafı da gördüğünü ifade eden Turan, "Bu hikayenin güzel tarafını da olumsuz tarafını da yaşamış bir olarak bu hikayenin paydaşı olmak önemli. Bu hikayenin ne çeşit olacağına hep beraber karar vereceğiz. O yüzden ben inanıyorum herkes üzerine düşen görevi vicdanı da tartıp öyle davranacaktır. Çok güzel bir yolculuğun içindesiniz. Hep beraber bu hikayeyi çok güzel hale getirelim. İnşallah 2002’yi de, 2008’i de geçeriz” diye konuştu.
"Bu takımı yıkmayıp, üstüne koyup devam etmeliyiz"
A Milli Futbol Takımı'nın çok özel oyunculara sahip olduğunu söyleyen Arda Turan, "Montella’nın takım savunmasına, taktik bilgisine güvendiğim için kura yoluyla çok enteresan yerlere gideceğini düşünüyorum. Ben çok inanıyorum. Çok sevimli ve güzel bir milli takım var. Çok yetenekli oyuncular var. İnşa ederek gitmeliyiz. Bu turnuvada ne olursa olsun bu takımı yıkmayıp, üstüne koyup devam etmeliyiz. Semih de Arda bu takımın çok önemli oyuncuları olacaktır. Bu çocuklar hepsi yetenekli oyuncular. Artık oyuncular arasında çok fark yok. Ben gönülden inanıyorum. Portekiz maçına hepimiz üzülüyoruz. Birlik ve beraberlik haline tekrar döneceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.