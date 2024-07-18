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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/arastirma-farelerin-omrunu-uzatan-ilac-insanlarda-da-yaslanma-karsiti-etki-gosterebilir-1085959223.html
Araştırma: Farelerin ömrünü uzatan ilaç insanlarda da yaşlanma karşıtı etki gösterebilir
Araştırma: Farelerin ömrünü uzatan ilaç insanlarda da yaşlanma karşıtı etki gösterebilir
Sputnik Türkiye
Bilim insanları tarafından geliştirilen bir ilaçla laboratuvar farelerinin ömrünün uzatılabildiği, aynı ilacın insanların yaşlanmasını da yavaşlatabileceği... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T00:05+0300
2024-07-18T00:05+0300
yaşam
araştırma
fare
yaşlanma
bilim
antikor
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'Nature' dergisinde yayımlanan araştırmada, insan vücudunun gelişiminde önemli rol oynayan ve yaşlanmayı tetiklediğine inanılan protein grubundan İnterlökin-11'e karşı bir antikor olarak geliştirilen ilacın laboratuvar hayvanlarında başarılı olduğu ve ömürlerini yüzde 25 uzattığı ifade edildi.Araştırmaya göre, İngiltere ve Singapur'daki ekip, öncelikle interlökin-11 üretememeleri için laboratuvar farelerinin genetiğini değiştirdi. Araştırmacılar daha sonra farelerin insanda 55 yaşa karşılık gelen 75 haftalık olmasını bekledi ve vücutlarından İnterlökin-11'in tamamen temizlenmesi için düzenli olarak geliştirilen ilacı verdi.Araştırma sonucunda farelerin daha canlı ve parlak göründüğü kaydedildi. İnterlökin-11 eksikliği yaşayan farelerin daha az hastalandığı sonucuna ulaşıldı.Kullanım için uygun bulunan ilacın insanlarda test edildiği ancak bireylerdeki yaşlanma karşıtı sonuçlarının henüz bilinmediği ifade edildi.Bilim insanları, farelerde ulaştıkları sonuçların insanlarda da etkili olacağını düşündüklerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240219/evrendeki-en-parlak-cisim-kesfedildi-1080897754.html
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araştırma, fare, yaşlanma, bilim, antikor
araştırma, fare, yaşlanma, bilim, antikor

Araştırma: Farelerin ömrünü uzatan ilaç insanlarda da yaşlanma karşıtı etki gösterebilir

00:05 18.07.2024
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Fare - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
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Bilim insanları tarafından geliştirilen bir ilaçla laboratuvar farelerinin ömrünün uzatılabildiği, aynı ilacın insanların yaşlanmasını da yavaşlatabileceği belirtildi.
'Nature' dergisinde yayımlanan araştırmada, insan vücudunun gelişiminde önemli rol oynayan ve yaşlanmayı tetiklediğine inanılan protein grubundan İnterlökin-11'e karşı bir antikor olarak geliştirilen ilacın laboratuvar hayvanlarında başarılı olduğu ve ömürlerini yüzde 25 uzattığı ifade edildi.
Araştırmaya göre, İngiltere ve Singapur'daki ekip, öncelikle interlökin-11 üretememeleri için laboratuvar farelerinin genetiğini değiştirdi. Araştırmacılar daha sonra farelerin insanda 55 yaşa karşılık gelen 75 haftalık olmasını bekledi ve vücutlarından İnterlökin-11'in tamamen temizlenmesi için düzenli olarak geliştirilen ilacı verdi.
Araştırma sonucunda farelerin daha canlı ve parlak göründüğü kaydedildi. İnterlökin-11 eksikliği yaşayan farelerin daha az hastalandığı sonucuna ulaşıldı.
Kullanım için uygun bulunan ilacın insanlarda test edildiği ancak bireylerdeki yaşlanma karşıtı sonuçlarının henüz bilinmediği ifade edildi.
Bilim insanları, farelerde ulaştıkları sonuçların insanlarda da etkili olacağını düşündüklerini belirtti.
Evrenin renkleri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
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'Evrendeki en parlak cisim' keşfedildi
19 Şubat, 23:34
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