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Almanya Başbakanı Scholz’dan silahların kontrolü ile ilgili anlaşmalara dönme çağrısı
Almanya Başbakanı Scholz’dan silahların kontrolü ile ilgili anlaşmalara dönme çağrısı
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, silahların kontrolü ile ilgili anlaşmaya dönülmesi için her şeyin yapılması çağrısında bulundu. 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T01:33+0300
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soğuk savaş
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Almanya Başbakanı Scholz, ARD televizyonuna demecinde şu anda ne kadar ihtimal dışı görünse de önde gelen devletlerin bir gün silahların kontrolü ile ilgili anlaşmalara dönebilmesi için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.Scholz, Alman vatandaşlarının yeni bir Soğuk Savaş ve silahlanma yarışı ihtimaline ilişkin korkularını anlayıp anlamadığı sorusuna yanıtında, “Yaptığımız her şey, ne kadar uzak görünürse görünsün dünyanın büyük devletleri arasında silahların kontrolü ile ilgili müzakerelerin yapıldığı, silahlanma yarışından çıktığımız ve silahların azaltılması konusunda birbirimizle anlaşmaya vardığımız o ana tekrar dönüş sağlamalıdır” ifadelerini kullandı.Alman Başbakan aynı zamanda silah kontrolü anlaşmalarından çekilenin Rusya olduğunu ve Batı’nın bundan böyle saldırıya uğramayacak kadar güçlü olması gerektiğini ifade etti.Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin 2026’da halihazırda Avrupa’da bulunan silahları önemli ölçüde geride bırakacak SM-6, Tomahawk füzeleri ve ‘hipersonik silahlar’ gibi uzun menzilli saldırı sistemlerini Almanya’da konuşlandırmaya başlayacağını bildirmişti.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise Rusya’nın, ABD'nin planlarına sinir tüketmeden ve duygulardan uzak, sakin bir şekilde askeri yanıt geliştireceğini ifade etmişti.
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almanya, olaf scholz, soğuk savaş, pentagon, sergey ryabkov
almanya, olaf scholz, soğuk savaş, pentagon, sergey ryabkov

Almanya Başbakanı Scholz’dan silahların kontrolü ile ilgili anlaşmalara dönme çağrısı

01:33 18.07.2024 (güncellendi: 01:34 18.07.2024)
© AFP 2023 / CHRISTINE OLSSONAlmanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AFP 2023 / CHRISTINE OLSSON
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, silahların kontrolü ile ilgili anlaşmaya dönülmesi için her şeyin yapılması çağrısında bulundu.
Almanya Başbakanı Scholz, ARD televizyonuna demecinde şu anda ne kadar ihtimal dışı görünse de önde gelen devletlerin bir gün silahların kontrolü ile ilgili anlaşmalara dönebilmesi için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.
Scholz, Alman vatandaşlarının yeni bir Soğuk Savaş ve silahlanma yarışı ihtimaline ilişkin korkularını anlayıp anlamadığı sorusuna yanıtında, “Yaptığımız her şey, ne kadar uzak görünürse görünsün dünyanın büyük devletleri arasında silahların kontrolü ile ilgili müzakerelerin yapıldığı, silahlanma yarışından çıktığımız ve silahların azaltılması konusunda birbirimizle anlaşmaya vardığımız o ana tekrar dönüş sağlamalıdır” ifadelerini kullandı.
Alman Başbakan aynı zamanda silah kontrolü anlaşmalarından çekilenin Rusya olduğunu ve Batı’nın bundan böyle saldırıya uğramayacak kadar güçlü olması gerektiğini ifade etti.
Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin 2026’da halihazırda Avrupa’da bulunan silahları önemli ölçüde geride bırakacak SM-6, Tomahawk füzeleri ve ‘hipersonik silahlar’ gibi uzun menzilli saldırı sistemlerini Almanya’da konuşlandırmaya başlayacağını bildirmişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise Rusya’nın, ABD'nin planlarına sinir tüketmeden ve duygulardan uzak, sakin bir şekilde askeri yanıt geliştireceğini ifade etmişti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
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