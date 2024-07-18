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5 gün için 'tropik gece' uyarısı: '30-40 sene önce Türkiye'de olması çok zordu'
5 gün için 'tropik gece' uyarısı: '30-40 sene önce Türkiye'de olması çok zordu'
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Şen, Türkiye'de önümüzdeki 5 gün boyunca 'tropik gece'nin etkili olacağını duyurdu. Şen, "Tropik gece, gece minimum sıcaklığın 20 C üzeri olan... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki 5 gün Türkiye'de 'tropik gece'nin etkili olacağını duyurdu. Tropik gece nedir?Prof. Dr. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, "Önümüzdeki 5 gün Türkiye'de Tropik Gece bölgeleri sarı ve kahverengi bölgeler. Tropik gece: Gece minimum sıcaklığın 20 C üzeri olan merkezlerdir. Haritada bu geceler 25-28 C'lerdedir. Yanı gecelerde aşırı sıcak. 30-40 sene önce Türkiye'de tropik gece bulmak çok zordu" ifadelerini kullandı.
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tropik gece nedir,tropik gece ne demek,aşırı sıcak,hava durumu,bugün hava nasıl olacak,
tropik gece nedir,tropik gece ne demek,aşırı sıcak,hava durumu,bugün hava nasıl olacak,

5 gün için 'tropik gece' uyarısı: '30-40 sene önce Türkiye'de olması çok zordu'

12:59 18.07.2024
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Prof. Dr. Şen, Türkiye'de önümüzdeki 5 gün boyunca 'tropik gece'nin etkili olacağını duyurdu. Şen, "Tropik gece, gece minimum sıcaklığın 20 C üzeri olan merkezlerdir. Haritada bu geceler 25-28 C'lerdedir. Yanı geceler de aşırı sıcak. 30-40 sene önce Türkiye'de tropik gece bulmak çok zordu" ifadelerini kullandı.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki 5 gün Türkiye'de 'tropik gece'nin etkili olacağını duyurdu.

Tropik gece nedir?

Prof. Dr. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, "Önümüzdeki 5 gün Türkiye'de Tropik Gece bölgeleri sarı ve kahverengi bölgeler. Tropik gece: Gece minimum sıcaklığın 20 C üzeri olan merkezlerdir. Haritada bu geceler 25-28 C'lerdedir. Yanı gecelerde aşırı sıcak. 30-40 sene önce Türkiye'de tropik gece bulmak çok zordu" ifadelerini kullandı.
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