AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki
© AA / Fatih KurtAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
© AA / Fatih Kurt
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AK Parti Sözcüsü Çelik , "İsrail'in Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetliyoruz. Uluslararası toplumun ve kurallara dayalı dünya düzeni iddiasında bulunan devletlerin İsrail söz konusu olunca büründükleri sessizliği şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus'taki saldırılarına, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
Ömer Çelik, şunları kaydetti:
"İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetliyoruz. Uluslararası toplumun ve kurallara dayalı dünya düzeni iddiasında bulunan devletlerin İsrail söz konusu olunca büründükleri sessizliği şiddetle kınıyoruz. İsrail'in katliamlarını her platformda gündeme getirmeye ve savaş suçlarının yasal takipçisi olmaya devam edeceğiz. Netanyahu ve katliam şebekesi, soykırım ve savaş suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır."
İsrail’in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetliyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 16, 2024
Uluslararası toplumun ve kurallara dayalı dünya düzeni iddiasında bulunan devletlerin, İsrail söz konusu olunca büründükleri sessizliği şiddetle kınıyoruz.
İsrail’in…