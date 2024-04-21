https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/abd-ve-yemenden-5-yillik-yardim-anlasmasi-1082995785.html

ABD ve Yemen’den 5 yıllık yardım anlaşması

ABD ve Yemen’den 5 yıllık yardım anlaşması

Sputnik Türkiye

Ortadoğu'da Husilere karşı mücadelesini sürdüren ABD, aynı zamanda dünyanın en kötü insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de hükümet ile ekonomik... 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T15:10+0300

2024-04-21T15:10+0300

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aden körfezi

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Yemen'deki ABD Büyükelçiliğinin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Vaid Abdullah Bazib, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) Ülke Direktörü ve Kıdemli Kalkınma Danışmanı Kimberlee Bell ile 5 yıllık bir yardım anlaşması imzaladı" ifadesine yer verildi.Anlaşmanın, USAID tarafından sağlanan kalkınma yardımının Yemen'deki ekonomik büyümenin hızlandırılması, suya, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi ve yönetimin güçlendirilmesi konularını kapsadığı aktarılan açıklamada, Yemen'de gelecek 5 yıl içinde beklenen büyüme veya bu dönemde beklenen desteğin değerine ilişkin ise bir bilgi verilmedi.Yemen'deki iç savaş ve insani krizDünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında yaklaşık 10 yıldır süren iç savaş nedeniyle insani krizin korkunç boyutlara ulaştığı belirtiliyor.Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaş nedeniyle Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4.3 milyon kişi yerinden edildi.Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi, çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/abd-husilere-giden-silahlari-ukraynaya-yolladi-1082614533.html

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