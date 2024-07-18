https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/abdden-filistin-devletinin-kurulmasina-karsi-cikan-israil-meclisine-kacak-yanit-1085988102.html

ABD’den, ‘Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan’ İsrail Meclisine kaçak yanıt

ABD’den, ‘Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan’ İsrail Meclisine kaçak yanıt

Sputnik Türkiye

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergenin kabul... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T19:42+0300

2024-07-18T19:42+0300

2024-07-18T19:42+0300

israil- filistin çatışması

abd

israil

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gazze

gazze şeridi

filistin

israil-filistin sorunu

linda thomas greenfield

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BM'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Greenfield, Gazze'de saldırılar sonlandıktan sonraki planlar hakkında bazı görüşmelerin yapıldığını ancak detayları paylaşamayacağını söyledi.Greenfield, "Bugün insani duruma odaklanmak zorundayız" diyerek, daha sonraki süreçleri ele almak için zaman olduğuna işaret etti.İki devletli çözüm vurgusuİsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergenin kabul edilmesine ilişkin Greenfield, birebir bu konu hakkında yorum yapmayacağını belirterek, "Bizim tutumuz iki devletli çözümden yana" dedi.Greenfield, İsrail ve Filistinlilerin yan yana yaşamasının sağlanamaması halinde barışın inşa edilemeyeceğini dile getirdi.İsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önerge kabul edilmişti.Söz konusu önergede, "Filistin devletinin kurulmasının İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturacağı" iddiasına yer verilmişti.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, iki devletli çözüm için aleyhte oy kullanan İsrail Meclisine tepki göstererek, "Eğer sürdürülebilir barış inşa etmek istiyorsak Filistin halkı için de siyasi bir çözüm ve siyasi bir ufuk sunmalıyız" diye konuşmuştu.Ortadoğu’da sürdürülebilir bir barış için tek uygulanabilir çözümün iki devletli çözüm olduğunu kaydeden Borrell, "Ne yazık ki dün İsrail Meclisi (Knesset) buna, Filistin devletine karşı oy kullandı. Peki o zaman, iki devletli çözümü istemiyorlarsa ne istiyorlar?" ifadelerini kullandı.Lavrov, BM'de ABD'nin Ukrayna ve Gazze'deki çatışmalarda suç ortağı olduğunu söylemiştiBir gün önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Ortadoğu konulu toplantıda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsrail'e silah yollayan ABD’nin, Ukrayna’da olduğu gibi Gazze’deki çatışmada da doğrudan suç ortağı olduğunu söylemişti.ABD’nin, ateşkese yanaşmayarak Gazze’deki saldırılarını sürdüren İsrail'e silah sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Washington, silah ve mühimmat tedarik ederek, tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi, Gazze’deki çatışmanın da doğrudan suç ortağı haline gelmiştir” dedi.“İsrail'in eylemlerine diplomatik kılıf sağlarken aynı zamanda silah ve mühimmat tedarik eden Washington, Tel Aviv’i desteklemeyi bırakırsa Gazze’de akan kan duracaktır” diyen Lavrov, ancak ABD’nin bunu yapmak istemediğini veya yapamadığını, asıl meselenin insan hayatını kurtarmak değil, seçim kampanyası sırasında daha fazla puan kazanmalarını sağlayacak manevralar yapmak olduğunu aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/borrell-surdurulebilir-baris-filistin-halkina-siyasi-cozum-sunulmasiyla-mumkun-1085987304.html

abd

israil

gazze

gazze şeridi

filistin

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