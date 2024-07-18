https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/israil-ordusu-lubnandaki-ust-duzey-ismi-hava-saldirisiyla-oldurdu-1085970983.html

İsrail ordusu, Lübnan'daki üst düzey ismi hava saldırısıyla öldürdü

İsrail ordusu, Lübnan'daki üst düzey ismi hava saldırısıyla öldürdü

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda bir araca düzenlediği hava saldırısında El-Cemaa el-İslamiyye'nin liderlerinden Ebu Mahmud Muhammed Cebbare'nin öldüğü... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T12:05+0300

2024-07-18T12:05+0300

2024-07-18T12:05+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil ordusu

israil ordusu (idf)

lübnan

lübnan ordusu

lübnan güçleri

bekaa

ebu mahmud muhammed cebbare

el-cemaa el-islamiyye

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Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in İHA'yla ülkenin doğusundaki Bekaa vilayetinde yer alan Gaze beldesini hedef aldığı belirtildi.Saldırının hedefinde bir aracın olduğu aktarılan haberde, Lübnan'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen El-Cemaa el-İslamiyye'nin liderlerinden Ebu Mahmud Muhammed Cebbare'nin saldırıda yaşamını yitirdiği ifade edildi.NNA geçtiği ikinci haberinde İsrail'e ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyindeki Cebel el Btum beldesi yolu üzerinde seyir halindeki bir aracı daha hedef aldığını duyurdu.Saldırı sonucu ölü ve yaralı bilgisi hakkında detay paylaşılmadı.Saldırıya ilişkin İsrail ordusu ve Lübnan yetkililerinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

israil

lübnan

bekaa

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israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan, lübnan ordusu, lübnan güçleri, bekaa, ebu mahmud muhammed cebbare, el-cemaa el-islamiyye