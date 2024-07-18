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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/israil-ordusu-lubnandaki-ust-duzey-ismi-hava-saldirisiyla-oldurdu-1085970983.html
İsrail ordusu, Lübnan'daki üst düzey ismi hava saldırısıyla öldürdü
İsrail ordusu, Lübnan'daki üst düzey ismi hava saldırısıyla öldürdü
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda bir araca düzenlediği hava saldırısında El-Cemaa el-İslamiyye'nin liderlerinden Ebu Mahmud Muhammed Cebbare'nin öldüğü... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T12:05+0300
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israil- filistin çatışması
israil
israil ordusu
israil ordusu (idf)
lübnan
lübnan ordusu
lübnan güçleri
bekaa
ebu mahmud muhammed cebbare
el-cemaa el-islamiyye
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Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in İHA'yla ülkenin doğusundaki Bekaa vilayetinde yer alan Gaze beldesini hedef aldığı belirtildi.Saldırının hedefinde bir aracın olduğu aktarılan haberde, Lübnan'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen El-Cemaa el-İslamiyye'nin liderlerinden Ebu Mahmud Muhammed Cebbare'nin saldırıda yaşamını yitirdiği ifade edildi.NNA geçtiği ikinci haberinde İsrail'e ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyindeki Cebel el Btum beldesi yolu üzerinde seyir halindeki bir aracı daha hedef aldığını duyurdu.Saldırı sonucu ölü ve yaralı bilgisi hakkında detay paylaşılmadı.Saldırıya ilişkin İsrail ordusu ve Lübnan yetkililerinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.
israil
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israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan, lübnan ordusu, lübnan güçleri, bekaa, ebu mahmud muhammed cebbare, el-cemaa el-islamiyye
israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan, lübnan ordusu, lübnan güçleri, bekaa, ebu mahmud muhammed cebbare, el-cemaa el-islamiyye

İsrail ordusu, Lübnan'daki üst düzey ismi hava saldırısıyla öldürdü

12:05 18.07.2024
© AA Lübnan'dan atılan roketlerin İsrail'in kuzeyindeki beldelerde yol açtığı maddi hasarı görüntüledi. İsrail’in Nahariye kenti yakınındaki Shlumi beldesine düşen roket sonucu bazı araçlarda hasar oluştu.
 Lübnan'dan atılan roketlerin İsrail'in kuzeyindeki beldelerde yol açtığı maddi hasarı görüntüledi. İsrail’in Nahariye kenti yakınındaki Shlumi beldesine düşen roket sonucu bazı araçlarda hasar oluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AA
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İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda bir araca düzenlediği hava saldırısında El-Cemaa el-İslamiyye'nin liderlerinden Ebu Mahmud Muhammed Cebbare'nin öldüğü bildirildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in İHA'yla ülkenin doğusundaki Bekaa vilayetinde yer alan Gaze beldesini hedef aldığı belirtildi.

Saldırının hedefinde bir aracın olduğu aktarılan haberde, Lübnan'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen El-Cemaa el-İslamiyye'nin liderlerinden Ebu Mahmud Muhammed Cebbare'nin saldırıda yaşamını yitirdiği ifade edildi.

NNA geçtiği ikinci haberinde İsrail'e ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyindeki Cebel el Btum beldesi yolu üzerinde seyir halindeki bir aracı daha hedef aldığını duyurdu.

Saldırı sonucu ölü ve yaralı bilgisi hakkında detay paylaşılmadı.

Saldırıya ilişkin İsrail ordusu ve Lübnan yetkililerinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.
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