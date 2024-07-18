https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/abdde-dinozor-iskeleti-446-milyon-dolarlik-rekor-fiyata-satildi-1085972287.html

ABD'de dinozor iskeleti 44.6 milyon dolarlık rekor fiyata satıldı

ABD'de dinozor iskeleti 44.6 milyon dolarlık rekor fiyata satıldı

Sputnik Türkiye

ABD'de ünlü Sotheby's müzayede evinde gerçekleştirilen açık arttırmada “iyi şekilde korunmuş” dinozor iskeleti 44.6 milyon dolarlık rekor fiyata satıldı. 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T12:48+0300

2024-07-18T12:48+0300

2024-07-18T12:48+0300

dünya

dinozor

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açık artırma

rekor

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ABD'nin New York kentindeki Sotheby's müzayede evi, bugüne kadar bir fosil için en fazla ödeme yapılan açık arttırmaya ev sahipliği yaptı. Dinozor iskeleti 15 dakikadan fazla süren açık arttırmada 44.6 milyon dolara satıldı.Müzayede evi tarafından yapılan açıklamada, adı saklı tutulan alıcının “Apex, ABD'de doğdu ve ABD'de kalacak” dediğini aktardı.Bugüne kadar “iyi şekilde korunmuş” ve “bulunan en eksiksiz” dinozor iskeletinin yaklaşık 3.4 metre boyunda olduğu açıklandı. Müzayede evi açıklamasında, iskeletin açık arttırma öncesinde 3 milyar dolara alıcı bulmasının beklendiğini ancak açık arttırmanın beklentilerin çok üzerinde son bulduğunu bildirdi.Dinozor iskeletinin yaklaşık 150 milyon yıl önce geç Jura Dönemi'ne ait olduğu ifade ediliyor.Rekor fiyata alıcı bulan dinozor iskeleti, 2022 yılında adı gizli tutulan bir paleontolog tarafından ABD'nin batısındaki Colorado eyaletinde yapılan kazı sonucu bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/210-milyon-yil-oncesine-ait-yeni-bir-dinozor-fosili-bulundu-1084380911.html

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