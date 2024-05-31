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210 milyon yıl öncesine ait yeni bir dinozor fosili bulundu
210 milyon yıl öncesine ait yeni bir dinozor fosili bulundu
Sputnik Türkiye
Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de bulunan Geç Triyas döneminden kalma fosillerin, yeni bir dinozor türüne ait olduğu açıklandı. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T11:49+0300
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dünya
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Araştırmacılar, dinozorun uyluk, incik ve ayak bileği kemiğinden oluşan arka bacağının fosilleşmiş kalıntılarını, Kaliba Gölü yakınlarında bir kayaya gömülü buldu.Geç Triyas döneminden kalma kemiklerin yaklaşık 210 milyon yıl öncesine ait olduğunu belirten bilim insanları, filogenetik analiz sonuçları doğrultusunda, dönemin diğer dinozor türlerinden farklı özellikleri bulunduğu belirlenen türe "Musankwa Sanyatiensis" adını verdi.Genellikle otçul ve uzun boyunlu canlıları içeren dinozor kladı "Sauropodomorpha" mensubu olan "Musankwa Sanyatiensis", Zimbabve'de keşfedilen 4. dinozor türü oldu.Witwatersrand ile Stony Brook üniversiteleri ve Zimbabve Doğa Tarihi ile Londra Doğa Tarihi müzelerinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmanın detaylarına "Acta Palaentologica Polonica" dergisinde yer verildi.
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dinozor, fosil, güney afrika, zimbabwe
dinozor, fosil, güney afrika, zimbabwe

210 milyon yıl öncesine ait yeni bir dinozor fosili bulundu

11:49 31.05.2024
210 milyon yıl öncesine ait yeni bir dinozor fosili bulundu
210 milyon yıl öncesine ait yeni bir dinozor fosili bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
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Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de bulunan Geç Triyas döneminden kalma fosillerin, yeni bir dinozor türüne ait olduğu açıklandı.
Araştırmacılar, dinozorun uyluk, incik ve ayak bileği kemiğinden oluşan arka bacağının fosilleşmiş kalıntılarını, Kaliba Gölü yakınlarında bir kayaya gömülü buldu.
Geç Triyas döneminden kalma kemiklerin yaklaşık 210 milyon yıl öncesine ait olduğunu belirten bilim insanları, filogenetik analiz sonuçları doğrultusunda, dönemin diğer dinozor türlerinden farklı özellikleri bulunduğu belirlenen türe "Musankwa Sanyatiensis" adını verdi.
Genellikle otçul ve uzun boyunlu canlıları içeren dinozor kladı "Sauropodomorpha" mensubu olan "Musankwa Sanyatiensis", Zimbabve'de keşfedilen 4. dinozor türü oldu.
Witwatersrand ile Stony Brook üniversiteleri ve Zimbabve Doğa Tarihi ile Londra Doğa Tarihi müzelerinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmanın detaylarına "Acta Palaentologica Polonica" dergisinde yer verildi.
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