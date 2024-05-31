https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/210-milyon-yil-oncesine-ait-yeni-bir-dinozor-fosili-bulundu-1084380911.html

210 milyon yıl öncesine ait yeni bir dinozor fosili bulundu

210 milyon yıl öncesine ait yeni bir dinozor fosili bulundu

Sputnik Türkiye

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de bulunan Geç Triyas döneminden kalma fosillerin, yeni bir dinozor türüne ait olduğu açıklandı. 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T11:49+0300

2024-05-31T11:49+0300

2024-05-31T11:49+0300

dünya

dinozor

fosil

güney afrika

zimbabwe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1f/1084380757_5:0:981:549_1920x0_80_0_0_32a0b78df1ad531846095ab0c6394d8b.png

Araştırmacılar, dinozorun uyluk, incik ve ayak bileği kemiğinden oluşan arka bacağının fosilleşmiş kalıntılarını, Kaliba Gölü yakınlarında bir kayaya gömülü buldu.Geç Triyas döneminden kalma kemiklerin yaklaşık 210 milyon yıl öncesine ait olduğunu belirten bilim insanları, filogenetik analiz sonuçları doğrultusunda, dönemin diğer dinozor türlerinden farklı özellikleri bulunduğu belirlenen türe "Musankwa Sanyatiensis" adını verdi.Genellikle otçul ve uzun boyunlu canlıları içeren dinozor kladı "Sauropodomorpha" mensubu olan "Musankwa Sanyatiensis", Zimbabve'de keşfedilen 4. dinozor türü oldu.Witwatersrand ile Stony Brook üniversiteleri ve Zimbabve Doğa Tarihi ile Londra Doğa Tarihi müzelerinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmanın detaylarına "Acta Palaentologica Polonica" dergisinde yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/1084372558.html

güney afrika

zimbabwe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dinozor, fosil, güney afrika, zimbabwe