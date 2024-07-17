https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/usulsuz-islemlerle-yurda-sokulmak-istenen-87-arac-ele-gecirildi-1085932751.html
Usulsüz işlemlerle Türkiye'ye sokulmak istenen 87 araç ele geçirildi
Usulsüz işlemlerle Türkiye'ye sokulmak istenen 87 araç ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin ve Edirne illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, usulsüz işlemlerle Türkiye'de kullanılmak istenilen... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T12:20+0300
2024-07-17T12:20+0300
2024-07-17T12:20+0300
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ticaret bakanlığı
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Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Birimleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmalar neticesinde, farklı eşya olarak beyan edilen 72 adet elektrikli araç yapılan operasyon ile yakalandı. Edirne'de Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Birimlerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye'ye getirilen ve akabinde yurt içinde parçalanarak, şase ve plakası değiştirilip kullanıma sokulmak istenilen 15 adet araç tespit edildi.Usulsüz işlemlerle yurda sokulmak istenen 87 adet araç ele geçirildiTicaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan tespitler sonucunda, usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen piyasa değeri yaklaşık 72 milyon 425 bin lira olan 87 adet araç ele geçirildi.
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kaçak, ticaret bakanlığı, mersin
kaçak, ticaret bakanlığı, mersin
Usulsüz işlemlerle Türkiye'ye sokulmak istenen 87 araç ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin ve Edirne illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, usulsüz işlemlerle Türkiye'de kullanılmak istenilen ve piyasa değeri yaklaşık 72 milyon 425 bin lira değerinde araç ele geçirildi.
Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Birimleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmalar neticesinde, farklı eşya olarak beyan edilen 72 adet elektrikli araç yapılan operasyon ile yakalandı. Edirne'de Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Birimlerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye'ye getirilen ve akabinde yurt içinde parçalanarak, şase ve plakası değiştirilip kullanıma sokulmak istenilen 15 adet araç tespit edildi.
Usulsüz işlemlerle yurda sokulmak istenen 87 adet araç ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan tespitler sonucunda, usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen piyasa değeri yaklaşık 72 milyon 425 bin lira olan 87 adet araç ele geçirildi.