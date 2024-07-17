https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/usulsuz-islemlerle-yurda-sokulmak-istenen-87-arac-ele-gecirildi-1085932751.html

Usulsüz işlemlerle Türkiye'ye sokulmak istenen 87 araç ele geçirildi

Usulsüz işlemlerle Türkiye'ye sokulmak istenen 87 araç ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin ve Edirne illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, usulsüz işlemlerle Türkiye'de kullanılmak istenilen... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T12:20+0300

2024-07-17T12:20+0300

2024-07-17T12:20+0300

türkiye

kaçak

ticaret bakanlığı

mersin

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Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Birimleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmalar neticesinde, farklı eşya olarak beyan edilen 72 adet elektrikli araç yapılan operasyon ile yakalandı. Edirne'de Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Birimlerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye'ye getirilen ve akabinde yurt içinde parçalanarak, şase ve plakası değiştirilip kullanıma sokulmak istenilen 15 adet araç tespit edildi.Usulsüz işlemlerle yurda sokulmak istenen 87 adet araç ele geçirildiTicaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan tespitler sonucunda, usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen piyasa değeri yaklaşık 72 milyon 425 bin lira olan 87 adet araç ele geçirildi.

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