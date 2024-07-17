Usulsüz işlemlerle Türkiye'ye sokulmak istenen 87 araç ele geçirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
07:11
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
08:09
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması
10:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ömür Gedik: Hayvanların öldürülmediği bir çözümden yanayız
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
FETÖ ile mücadelenin neresindeyiz?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/usulsuz-islemlerle-yurda-sokulmak-istenen-87-arac-ele-gecirildi-1085932751.html
Usulsüz işlemlerle Türkiye'ye sokulmak istenen 87 araç ele geçirildi
Usulsüz işlemlerle Türkiye'ye sokulmak istenen 87 araç ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin ve Edirne illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, usulsüz işlemlerle Türkiye'de kullanılmak istenilen... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T12:20+0300
2024-07-17T12:20+0300
türkiye
kaçak
ticaret bakanlığı
mersin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085932887_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_165af6d4c30f3ec9c2a61fd1601e31e8.jpg
Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Birimleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmalar neticesinde, farklı eşya olarak beyan edilen 72 adet elektrikli araç yapılan operasyon ile yakalandı. Edirne'de Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Birimlerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye'ye getirilen ve akabinde yurt içinde parçalanarak, şase ve plakası değiştirilip kullanıma sokulmak istenilen 15 adet araç tespit edildi.Usulsüz işlemlerle yurda sokulmak istenen 87 adet araç ele geçirildiTicaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan tespitler sonucunda, usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen piyasa değeri yaklaşık 72 milyon 425 bin lira olan 87 adet araç ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/yerlikaya-duyurdu-26-ilde-kacak-alkol-operasyonu--1085890474.html
türkiye
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085932887_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_990a9b632bd971dfa3e5b31e68550eab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kaçak, ticaret bakanlığı, mersin
kaçak, ticaret bakanlığı, mersin

Usulsüz işlemlerle Türkiye'ye sokulmak istenen 87 araç ele geçirildi

12:20 17.07.2024
© İHA / İHA-AW248442kaçak araç
kaçak araç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© İHA / İHA-AW248442
Abone ol
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin ve Edirne illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, usulsüz işlemlerle Türkiye'de kullanılmak istenilen ve piyasa değeri yaklaşık 72 milyon 425 bin lira değerinde araç ele geçirildi.
Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Birimleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmalar neticesinde, farklı eşya olarak beyan edilen 72 adet elektrikli araç yapılan operasyon ile yakalandı. Edirne'de Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Birimlerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye'ye getirilen ve akabinde yurt içinde parçalanarak, şase ve plakası değiştirilip kullanıma sokulmak istenilen 15 adet araç tespit edildi.
Usulsüz işlemlerle yurda sokulmak istenen 87 adet araç ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan tespitler sonucunda, usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen piyasa değeri yaklaşık 72 milyon 425 bin lira olan 87 adet araç ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
TÜRKİYE
Yerlikaya duyurdu: 26 ilde kaçak alkol operasyonu
Dün, 09:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала