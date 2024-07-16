https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/meb-sartlari-hatirlatip-ogrenci-alamazsiniz-demisti-buyukelcilikten-aciklama-geldi-1085890599.html
MEB, Fransız okullarına şartları hatırlatıp 'öğrenci alamazsınız' demişti: Elçilikten açıklama geldi
MEB, Fransız okullarına şartları hatırlatıp 'öğrenci alamazsınız' demişti: Elçilikten açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Bakan Tekin, “Büyükelçi ilk fırsatta çözeceğiz dedi, 7-8 ay geçti, bizi muhatap almıyorlar” demişti. Fransa Büyükelçiliği ise MEB’le iletişimde olduklarını... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T09:48+0300
2024-07-16T09:48+0300
2024-07-16T09:51+0300
türkiye
fransa
fransız
okul
charles de gaulle
pierre loti
özel okul
özel okullar
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
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Türkiye'de eğitim yapan iki Fransız okulu ile MEB arasındaki anlaşmazlık devam ediyor.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, kurumlara "gerekli şartları yerine getirin aksi takdirde öğrenci alamazsınız" uyarısı yapılmıştı.Milliyet'ten Aysel Bozan Yılmaz'ın haberine göre Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği’nden yeni bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, büyükelçilikle yapılan görüşmelerle ilgili “Gelin konuşalım diyoruz, yarın geleceğiz, öbür gün geleceğiz, deniliyor. Büyükelçiyi davet ettik, geldi, ‘İlk fırsatta çözeceğiz’ dedi, üzerinden 7-8 ay geçti, hâlâ bizi muhatap almıyorlar” demişti.Konuyla ilgili Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, bir açıklama yaptı.“Gazeteciler ve öğrenci velileri bizden, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Fransa tarafından muhatap olarak değerlendirilemediğinin doğru olup olmadığını öğrenmek istediler” denilen açıklamada, MEB ile sürekli iletişim halinde oldukları, son olarak 12 Temmuz’da Dışişleri Bakanlığı’nda bir görüşme gerçekleştirildikleri kaydedildi. MEB ile görüşme talebini resmi olarak yinelediklerini söyleyen Büyükelçilik, “Talebimizin önümüzdeki günlerde kabul edileceğini ümit ediyoruz” dedi.İki eğitim kurumunun statüsünün, yıllardır Fransa ve Türkiye arasında yoğun teatilere konu olduğunu aktaran Büyükelçilik, “Fransa’nın amacı, Türkiye’deki eğitim kurumlarımızda okumak isteyen herkesi okullarına kabul etmeye devam etmektir. Fransa, öğrencilerin menfaatine olacak memnun edici bir çözüm bulmak için Türk makamlarına teklifler iletmiştir. Bu müzakereleri bir çözüme ulaştırmaya kararlıdır” dedi.'Koşullarımıza gelirlerse hayatlarına devam ederler'Bakan Tekin, önceki gün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Lozan Anlaşmasına göre Türkiye’de 12 yabancı okul olduğunu belirterek, bu okullarla hiçbir sorun yaşanmadığını kaydetti. Kriz yaşanan okullarla ilgili “Biz bağımsız bir devletiz. Burada eğitim vermek istiyorsanız, koşullarımıza göre hareket edeceksiniz” diyen Tekin, okulları meşru hale getirmek için şartlar sunduklarını, anlaşma sağlayamadıklarını hatırlattı ve ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/mebden-2-fransiz-okuluna-uyari-ogrenci-alamazsiniz-1085847554.html
türkiye
fransa
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fransız okulları meb,fransız okulları türk öğrenci,meb fransız okulları açıklama
fransız okulları meb,fransız okulları türk öğrenci,meb fransız okulları açıklama
MEB, Fransız okullarına şartları hatırlatıp 'öğrenci alamazsınız' demişti: Elçilikten açıklama geldi
09:48 16.07.2024 (güncellendi: 09:51 16.07.2024)
Bakan Tekin, “Büyükelçi ilk fırsatta çözeceğiz dedi, 7-8 ay geçti, bizi muhatap almıyorlar” demişti. Fransa Büyükelçiliği ise MEB’le iletişimde olduklarını, görüşme taleplerini yinelediklerini açıkladı.
Türkiye'de eğitim yapan iki Fransız okulu ile MEB arasındaki anlaşmazlık devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, kurumlara "gerekli şartları yerine getirin aksi takdirde öğrenci alamazsınız" uyarısı yapılmıştı.
Milliyet'ten Aysel Bozan Yılmaz'ın haberine göre Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği’nden yeni bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, büyükelçilikle yapılan görüşmelerle ilgili “Gelin konuşalım diyoruz, yarın geleceğiz, öbür gün geleceğiz, deniliyor. Büyükelçiyi davet ettik, geldi, ‘İlk fırsatta çözeceğiz’ dedi, üzerinden 7-8 ay geçti, hâlâ bizi muhatap almıyorlar” demişti.
Konuyla ilgili Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, bir açıklama yaptı.
“Gazeteciler ve öğrenci velileri bizden, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Fransa tarafından muhatap olarak değerlendirilemediğinin doğru olup olmadığını öğrenmek istediler” denilen açıklamada, MEB ile sürekli iletişim halinde oldukları, son olarak 12 Temmuz’da Dışişleri Bakanlığı’nda bir görüşme gerçekleştirildikleri kaydedildi. MEB ile görüşme talebini resmi olarak yinelediklerini söyleyen Büyükelçilik, “Talebimizin önümüzdeki günlerde kabul edileceğini ümit ediyoruz” dedi.
İki eğitim kurumunun statüsünün, yıllardır Fransa ve Türkiye arasında yoğun teatilere konu olduğunu aktaran Büyükelçilik, “Fransa’nın amacı, Türkiye’deki eğitim kurumlarımızda okumak isteyen herkesi okullarına kabul etmeye devam etmektir. Fransa, öğrencilerin menfaatine olacak memnun edici bir çözüm bulmak için Türk makamlarına teklifler iletmiştir. Bu müzakereleri bir çözüme ulaştırmaya kararlıdır” dedi.
'Koşullarımıza gelirlerse hayatlarına devam ederler'
Bakan Tekin, önceki gün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Lozan Anlaşmasına göre Türkiye’de 12 yabancı okul olduğunu belirterek, bu okullarla hiçbir sorun yaşanmadığını kaydetti. Kriz yaşanan okullarla ilgili “Biz bağımsız bir devletiz. Burada eğitim vermek istiyorsanız, koşullarımıza göre hareket edeceksiniz” diyen Tekin, okulları meşru hale getirmek için şartlar sunduklarını, anlaşma sağlayamadıklarını hatırlattı ve ekledi:
“Büyükelçi, ilk fırsatta çözeceğiz dedi, üzerinden 7-8 ay geçti, lütfedip bizi muhatap almıyorlar. Resmi yazı gönderdik, ‘Okullara Türk öğrenci alamazsınız’ diye. Gerekli adımları attık. Koşullarımıza gelirlerse hayatlarına devam ederler. Gelmezlerse gerekli hukuki prosedürü takip ederiz.”