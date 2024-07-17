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Yargıtay, Yurtta Sulh Konseyi üyesi 17 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı
Yargıtay, Yurtta Sulh Konseyi üyesi 17 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı
Sputnik Türkiye
Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi 17 sanığa verilen 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T19:09+0300
2024-07-17T19:15+0300
türkiye
yargıtay
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
yurtta sulh konseyi
ağırlaştırılmış müebbet
genelkurmay çatı davası
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında aralarında eski orgeneral Akın Öztürk'ün de bulunduğu 17 sanığa verilen 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasını kararlaştırdı.Daire, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 20 Haziran 2019'da verilen hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.Buna göre, sözde yurtta sulh konseyinin üyesi olarak gösterilen ve darbe girişiminin 'yöneticileri' ve 'asli failleri' kabul edilen sanıklar eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi eski orgeneral Akın Öztürk ile eski tümgeneraller Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, eski tuğgeneraller Hakan Evrim, Erhan Caha, Mehmet Partigöç, Ali Osman Gürcan, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Sürer, eski albaylar Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Fırat Alakuş, Ahmet Özçetin, Murat Koçyiğit, Orhan Yıkılkan, Osman Kılıç ve Muhsin Kutsi Barış’a "anayasayı ihlal" ve 'Cumhurbaşkanına suikast' suçlarından birer, 136 kişiye yönelik de 'kasten öldürmek' suçundan verilen 136'şar kez olmak üzere toplam 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onandı.Bu sanıklara 26 defa 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 416'şar yıl hapis cezalarının da onanması kararlaştırıldı.Bu sanıklarla aynı cezalara çarptırılan, yerel mahkeme hükmünün açıklanmasından sonra hayatını kaybeden eski albay Mustafa Barış Avıalan hakkındaki hükmün ise düşmesine karar verildi.Yerel mahkemece, bu sanıklar hakkında, 3 maktul yönünden 'kasten öldürme' suçlamasıyla verilen hapis cezaları, 'olası kastla öldürme' yönünden yargılama yapılması gerektiği belirtilerek bozuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/ergenekonda-kumpas-davasinin-gerekceli-karari-aciklandi-1085918052.html
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yargıtay, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), yurtta sulh konseyi, ağırlaştırılmış müebbet, genelkurmay çatı davası
yargıtay, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), yurtta sulh konseyi, ağırlaştırılmış müebbet, genelkurmay çatı davası

Yargıtay, Yurtta Sulh Konseyi üyesi 17 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı

19:09 17.07.2024 (güncellendi: 19:15 17.07.2024)
Yargıtay
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
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Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi 17 sanığa verilen 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında aralarında eski orgeneral Akın Öztürk'ün de bulunduğu 17 sanığa verilen 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasını kararlaştırdı.
Daire, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 20 Haziran 2019'da verilen hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.
Buna göre, sözde yurtta sulh konseyinin üyesi olarak gösterilen ve darbe girişiminin 'yöneticileri' ve 'asli failleri' kabul edilen sanıklar eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi eski orgeneral Akın Öztürk ile eski tümgeneraller Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, eski tuğgeneraller Hakan Evrim, Erhan Caha, Mehmet Partigöç, Ali Osman Gürcan, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Sürer, eski albaylar Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Fırat Alakuş, Ahmet Özçetin, Murat Koçyiğit, Orhan Yıkılkan, Osman Kılıç ve Muhsin Kutsi Barış’a "anayasayı ihlal" ve 'Cumhurbaşkanına suikast' suçlarından birer, 136 kişiye yönelik de 'kasten öldürmek' suçundan verilen 136'şar kez olmak üzere toplam 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onandı.
Bu sanıklara 26 defa 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 416'şar yıl hapis cezalarının da onanması kararlaştırıldı.
Bu sanıklarla aynı cezalara çarptırılan, yerel mahkeme hükmünün açıklanmasından sonra hayatını kaybeden eski albay Mustafa Barış Avıalan hakkındaki hükmün ise düşmesine karar verildi.
Yerel mahkemece, bu sanıklar hakkında, 3 maktul yönünden 'kasten öldürme' suçlamasıyla verilen hapis cezaları, 'olası kastla öldürme' yönünden yargılama yapılması gerektiği belirtilerek bozuldu.
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
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