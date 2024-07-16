https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/ergenekonda-kumpas-davasinin-gerekceli-karari-aciklandi-1085918052.html

'Ergenekon'da kumpas' davasının gerekçeli kararı açıklandı

'Ergenekon'da kumpas' davasının gerekçeli kararı açıklandı

Sputnik Türkiye

Yargıtayda görülen "Ergenekon'da kumpas" davasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, "Sanıkların, FETÖ'nün faaliyetleri kapsamında planlı ve sistematik bir... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T21:28+0300

2024-07-16T21:28+0300

2024-07-16T21:28+0300

türkiye

fetö

fetö/pdy

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

fetö soruşturması

dava

ergenekon

ergenekon davası

hasan hüseyin özese

hasan hüseyin özese

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Yargıtayda görülen FETÖ'nün kumpas davalarından "Ergenekon"a bakan eski hakim ve savcıların yargılandığı davanın gerekçeli kararında, sanıkların "mensubu oldukları örgütün emir ve talimatlarıyla hareket ettikleri" tespitine yer verildi.İlk derece mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 26 Haziran'da, "Ergenekon"a bakan eski hakimler Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ve Hüsnü Çalmuk'a, "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" ve "terör örgütünün faaliyeti kapsamında zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından mahkumiyete ilişkin kararının gerekçesinin yazımını tamamladı.Gerekçeli kararda, Ergenekon davasının, "FETÖ'nün kendisine hedef olarak gördüğü toplum kesimlerini toplu olarak tasfiye etme girişiminin bir aracı" olduğu kaydedildi.FETÖ'nün siyasetçi, asker, iş insanı, gazeteci, avukat, doktor, hukukçu, rektör, akademisyen, sendikacı gibi toplumun her türlü kesiminden kendisine muhalif gördüğü kişi ve kuruluşlara yönelik dalga dalga operasyonlar gerçekleştirdiği belirtilen kararda, örgütün bu yolla "iktidarını perçinlediği" ifade edildi.Kararda, "Ergenekon, Türkiye'nin yakın tarihinde çok önemli siyasi, sosyolojik etkileri olmuş bir soruşturma ve dava sürecinin adı, içerisinde barındırdığı büyük hukuksuzluklar boyutuyla FETÖ'nün Türkiye'de polis, yargı ve medya gücünü topyekun kullanarak gerçekleştirdiği en kapsamlı kumpas operasyonu olduğu belirtilmektedir" tespitine yer verildi.Örgütün, Türkiye'deki "provokatif nitelikteki eylemleri ülke içerisindeki ulusalcı bir takım derin oluşum ve yapılar eliyle gerçekleştirildiği" yönünde algı yaptığı aktarılan kararda, "Ergenekon adlı bir terör örgütü olduğu iddiaları dile getirilmiş, bu nitelikteki iddiaları sözde delillendirmek adına tertiplenen kumpas soruşturmalarında algı yönetimi faaliyetleri yapılmıştır" değerlendirmesi yapıldı."Türkiye'nin, gizli güçlerce gerçekleştirilen şiddet eylemleri eliyle toplumsal kargaşa ve kaos ortamına, bir iç çatışma sürecine ve siyasi istikrarsızlığa sürüklenmek istendiği yönünde algı oluşturulduğu" aktarılan kararda, şu ifadeler yer aldı:'FETÖ gizli gündemini yürürlüğe soktu'Dairenin gerekçeli kararında, örgütün, kumpas davalarıyla "gizli gündemini yürürlüğe soktuğu", "askeri vesayetin ortadan kaldırılacağı" algısı oluşturarak Ergenekon davasına olan toplumsal desteğin artırılması için çabaladığı belirtildi.Bu yöntemlerle kamuoyu desteğini almaya çalışan örgütün, kendisine alan açtığı ifade edilen kararda, Ergenekon iddianamesinin kabul edilerek dava sürecinin başladığı 25 Ağustos 2008'den itibaren de emniyet ve yargıdaki militanları eliyle dalga dalga gerçekleştirdiği geniş çaplı gözaltı ve tutuklama operasyonlarıyla birtakım siyaset ve toplum kesimlerini tasfiye ettiği aktarıldı.'Örgütün emir ve talimatlarıyla hareket ettiler'Gerekçeli kararda, yargılamaya konu davada mahkumiyetlerine karar verilen sanıklar Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ve Hüsnü Çalmuk'un Ergenekon davası mahkeme heyetinde görev yaptıkları hatırlatıldı.Bu sanıkların, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başka mahkemelerce yargılanarak mahkumiyetlerine karar verildiğini belirtilen kararda, Ergenekon davasındaki işlemleri nedeniyle "görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamalarından ayrıca dava açıldığı anımsatıldı.Sanıkların "fikir ve eylem birliği içerisinde, belirli bir amaca matuf bir şekilde" hareket ettikleri belirtilen kararda, "Sanıkların, yargı kararlarında silahlı terör örgütü olduğu kabul edilen ve ülkemizde 15 Temmuz darbe teşebbüsünü gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütünün faaliyetleri kapsamında planlı ve sistematik bir şekilde yürütülen bir organizasyonun parçası olarak mensubu olduğu örgütün emir ve talimatlarıyla hareket ettikleri tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.Sanıkların, Ergenekon davasında yargılanan kişiler hakkında dosyanın karar aşamasına geldiği celselerde dahi tutukluğun devamına karar verdikleri, bu kararlara itirazları "formül gerekçelerle reddettikleri" belirtilen kararda, "Bu şekilde hürriyetten yoksun bırakılmaya ilişkin kararların ilgili ve yeterli gerekçe olmaksızın hürriyetten yoksun bırakmanın makul süreyi aşan bir şekilde sürdürüldüğü anlaşılmıştır" değerlendirmesine yer verildi.Söz konusu yargılamada "yargılamanın tutuklu sürdürülmesinden beklenen kamu yararı ile katılanların kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı arasında ölçülü bir denge kurulmadığı" belirtilen kararda, sanıkların üzerine atılı "görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamaları işlediği ifade edildi.Dairenin kararında şu gerekçelere yer verildi: Hüküm ne olmuştu?Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 26 Haziran'da açıkladığı kararda, Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu ve Nihat Topal'a "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıl 3'er ay, "terör örgütünün faaliyeti kapsamında zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da 20 yıl 3'er ay olmak üzere toplam 22 yıl 6'şar ay hapse mahkum etmişti.Sanık Hüsnü Çalmuk'u ise "terör örgütünün faaliyeti kapsamında zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 20 yıl 3 ay hapisle cezalandıran Daire, "görevi kötüye kullanma" suçundan ise 1 yıl hapis cezası verilmesine hükmetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/bbp-lideri-destici-turkiyede-son-donemde-milliyetcilik-adi-altinda-neofasizm-yukseliyor-1085501224.html

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